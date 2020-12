PREDSJEDNICA EUROPSKE KOMISIJE: ‘Hrvatska, ostani jaka! Pratimo situaciju i spremni smo pomoći’

Potres jakosti 5,0 pogodio je u ponedjeljak ujutro sjeverozapadni dio Hrvatske s epicentrom 12 kilometara jugozapadno od Siska, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar. Potres u 6,28 sati je bio na dubini od dva kilometra, a epicentar 12 kilometara jugozapadno od Siska i 50 kilometara jugoistočno od Zagreba. Osjetio se u cijeloj središnjoj Hrvatskoj.

SITUACIJA U SISKU SE POLAKO SMIRUJE: Najviše su nastradale zgrade u gradskom središtu, većina ih je pod zaštitom

I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen se oglasila povodom ovog nemilog događaja.

“‘Hrvatska, ostani jaka! Nakon što je snažan potres udario jutros, Europska komisija je u kontaktu s premijerom Andrejem Plenkovićem i hrvatskim vlastima. Pomno pratimo situaciju i spremni smo pomoći”, napisala je Von der Leyen na službenom Twitter profilu.

Stay strong Croatia!

After a powerful earthquake struck this morning, the @EU_Commission is in contact with Prime Minister @AndrejPlenkovic and the Croatian authorities.

We are following the situation closely and stand ready to help.

