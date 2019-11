PREDSJEDNICA BOCNULA DRUGE KANDIDATE, A STRUČNJAK BOCNUO NJU: ‘Što znači region? Meni je kuća i dalje na istom mjestu’

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta za Net.hr je otkrio kako je razočaran sloganom kampanje, jer ga previše podsjeća na HDZ-ovu kampanju iz 2007. te da Plenković i Kitarović moraju biti usklađeni u retorici, jer je HDZ usred predizbornog razdoblja, a napade na protukandidate je ocijenio nedostatkom komunikacijskih točaka u argumentaciji

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović danas je javnosti pred 1500 istaknutih uzvanika, članova HDZ-a, koalicijskih partnera te umirovljenih generala, branitelja i predstavnika hrvatskih zajednica u BiH, predstavila svoj izborni program. Njen 45-minutni govor je bio prepun uobičajenog sadržaja u njenim obraćanjima, a to su demografija, domovina, obitelj, zajedništvo, ali i branitelji, Domovinski rat i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.

Uvertiru njenom govoru dao je premijer Andrej Plenković istaknuvši vjeru u rad i mogućnosti predsjednice te apostrofiravši neke ključne točke, koje je ona razložila u govoru. Ulogu najavljivača je, kao i prije pet godina, preuzeo Oliver Mlakar, koji se osvrnuo na proteklo predsjedničino razdoblje na Pantovčaku.

Osvrnula se i ona na proteklih pet godina i gradivši svoj program na dosadašnjem radu. Tako je navela da je promicala strategiju domovinske sigurnosti, koja se provodi, očuvala stabilnost i uredno djelovanje državne vlasti, potaknula pronalazak nestalih, umrežavanje znastvenika i drugih ljudi koji djeluju izvan države, susrela se s predstavnicima i zaposlenicima iz gotovo 2000 poduzeća, zauzela se za fiskalnu decentralizaciju i predlagala mjere za njihovu provedbu, održala 60 gospodarskih foruma. Pomogla je rješavati problem blokiranih i ovršenih, riješila pitanje zagađenja rafinerije Bosanski Brod, osnovala Vijeće mladih, otvorila vrata Ureda iseljenima sa svih kontinentima te pružala pomoć Hrvatima u BiH te hrvatskim manjinama u susjednim i drugim zemljama, osnovala Radnu skupinu za brendiranje, održano je 17 otvorenih vrata, za više od 15.000 građana. Smanjila je troškove Ureda za 25 milijuna kuna i prepolovila broj zaposlenih.

Stoga je svojih sedam točaka, u duhu nastavka te politike, nazvala: “hrvatski razvoj”, “hrvatski identitet”, “hrvatska odlučnost”, “hrvatska pravednost”, “hrvatska demokracija”, hrvatska sigurnost” i “hrvatski optimizam”. Cijeli program je nazvan “Hrvatska zna i mora bolje”.

PREDSJEDNICA PREDSTAVILA PROGRAM: Ovo je 7 točaka s kojima ide po novi mandat; ‘Milanović je vraćao državu u region’

Kotradiktorna predsjednica

Na njen govor, protekla dostignuća, ali i atmosferu na skupu te nazive pojedinih točaka programa za Net.hr osvrnuo se i komunikacijski stručnjak Petar Tanta. Kaže da ga sve podsjeća na jednu od ranijih HDZ-ovih kampanja, koja se 2007. održala pod sloganom “HDZ zna” te da je očekivao veću inovativnost u izboru slogana.

“Imam osjećaj kao da sam već negdje čuo, tako da ne vidim tu neku originalnost. Čuo sam popis dobrih želja koje se nastavljaju u idućih pet godina koje bih i ja potpisao svaki dan, samo nisam čuo kako”, rekao je Tanta i nastavio: “Čuo sam malu dozu izjava koje su kontradiktorne. ‘Zalagat ću se za izgradnju škola’, a zaobišla je jedan od aktualnih problema, a to je da uskoro neće imati tko ići u školu jer su svi na ulicama i štrajkaju. Potom smo vidjeli zalaganje za osudu nasilja, ali nismo vidjeli javnu osudu pojedinih članova HDZ-a koji su na sudu upravo zbog toga.”

Obračuni s protukandidatima

Posebno se osvrnuo na “bockanje” protukandidata. Predsjednica se naime u svome govoru osvrnula na dijelove kampanja Miroslava Škore, Zorana Milanovića i Mislava Kolakušića. Škoru je “bocnula” zbog prekida kampanje povodom proslave Martinja, ili, kako je rekla, “nekakvih vinskih praznika”, ali i zbog njegova slogana.

““Pitanje ‘sad il’ nikada’ nije i ne može biti pitanje 2019. godine. To je bila poruka početkom devedesetih kad smo odlučivali o sudbini hrvatske države i kad smo se za nju borili. Danas to može biti samo i isključivo pitanje ozbiljnosti shvaćanja demografskih pitanja, svijesti kako je to ključ naše opstojnosti”, rekla je presjednica, a potom se osvrnula i na Kolakušića u petom dijelu svog programa u kojem je spomenula kako je jačanje temeljnih demokratskih mjera “jedini način za suzbijanje pojedinaca koji nude nešto i potpiruju nerealne želje.” Najoštrija je bila sa Zoranom Milanovićem.

“Hrvatska je prije pet godina bila u teškoj gospodarskoj krizi i krizi morala, bez ozbiljnog razvoja, s neosmišljenim pitanjima na brojne i rastuće sigurnosne izazove. Hrvatske je kaskala za mnogima i bila na dnu ljestvica u Europi. Vlada koja nas je zadužila za 70 milijardi kuna, rastao je PDV, vraćali su državu u region i vodili državu u propast. Je li to normalno? Možda, ali samo onima koji se usude reći da je Hrvatska slučajna država”, rekla je Grabar Kitarović, aludirajući na davnu Milanovićevu izjavu.

Tanta smatra kako su optužbe spram protukandidata u ovako ranoj fazi, kada kampanja službeno nije ni počela (Državno izborno povjerenstvo još uvijek nije propisalo termine za prikupljanje 10.000 potpisa potrebnih za službenu kandidaturu, op.a.), nedostatak materijala na koji se može referirati, jer nema tu previše odmicanja od zadane tematike.

“Zapravo, kad nemate baš nekakvih prevelikih komunikacijskih točaka na koje se možete vratiti onda se trudite da potpuno ocrnite onoga prije vas i da kažete ‘Ja sam došao, meni je bilo teško i ja sam morao napraviti masu stvari da dođem na nultu poziciju’, tako da možemo to ocijeniti kao retoriku ‘Ja nisam bio uspješan, jer je ovaj prije mene bio katastrofalan’, ne vraćajući se na izvor samih problema i da odgovornost ne dijeli Vlada SDP-a i Ivo Josipović, već i netko prije toga”, smatra Tanta i dodaje: “Plenković je više puta pitao ‘je li normalno?’ i onda nabrojao sve grijehe SDP-ove Vlade. On je ‘derao’ po Milanoviću i uopće se nije bavio Škorom. Onda je došla predsjednica i odmah krenula na Škoru. Meni je to izgledao kao ‘pusti meni da se obračunavam s Milanovićem, a ti ćeš Škoru.”

ZORAN MILANOVIĆ NAPUNIO TVORNICU: ‘Trebamo državu u kojoj ćemo se probuditi za mjesec i pol i reći – ovo je imalo smisla’

HDZ dobro odradio zadaću

Tanta smatra kako je predsjednica krenula direktno na Škoru kako bi uputila poruku biračima da glasaju protiv protukandidatima. Dodaje i kako je zahvatila neke općenite teme koje se s vremena na vrijeme pojavljuju u javnom diskursu i koje podržavaju sve političke opcije. Kao primjere je naveo povećanje broja preferencijalnih glasova i održavanje referenduma, za kojeg je i sama predsjednica rekla kako “on, kada ne krši ustavne odredbe, treba biti otvoren.”

Napomenuo je kako je vidljiva privrženost HDZ-u te da će se truditi da kampanja ne bude otvorena te da ne bude većih gafova. Mišljenje komunikacijskog stručnjaka Tante je kako su u HDZ-u odradili domaću zadaću, jer nije bilo gafova, kao na predstavljanju kandidature. Kaže kako se u njenom govoru vidjela uvježbanost do detalja. Tanta kaže kako se najviše veseli sučeljavanjima, iako će se građani opredijeliti za svog kandidata i ranije. Smatra kako je retorički ostvaren napredak u njenoj kampanji.

No, ipak su ga zasmetale neke stvari, poput ponavljanja toga kako je “Hrvatsku maknula iz regiona”.

“Što to znači? Što znači ‘region’? Meni je kuća i dalje na istom mjestu. Je li to nešto retorički, poput ‘ne razgovaram više sa Srbijom, nego sam dio Europske unije’? Ali od toga ne možemo pobjeći, jer će nam Srbi uvijek biti susjedi. I to je zapravo populistička desna retorika, gdje ona pokušava ubaciti, kao što su domovina, Franjo Tuđman, branitelji koji su se borili. Ja nisam desničar, ali postoje neke riječi koje kod njenih glasača izazivaju pozitivnu emociju”, zaključio je Tanta i rekao kako je rečenicom kako se treba boriti protiv populizma sama sebi skočila u usta, a s druge strane se osvrnula na Kolakušićeve metode.

MISLAV KOLAKUŠIĆ U INTERVJUU: Kaže da su Hrvati apsolutno politički nepismeni i dopustio bi da se ulice imenuju po Anti Paveliću

Govori ono što je njenim biračima bitno

Često je u svojih sedam točaka spominjala iste pojmove poput demografije, obitelji i zajedništva, zbog čega te točke ne djeluju dovoljno konzistentne, već djeluju kao dio jedne šire perspektive. Tanta smatra kako na izborima redovito postoji desetak tema, koje se iznose tako da ga svi hrvatski građani shvate, što je veliki problem.

“Ona je valjda napravila istraživanje i shvatila koje su teme njenim glasačima bitne i stalno se vraća na iste stvari. ‘Kad pričamo o ekonomiji, onda ćemo i o demografiji, jer bez demografije nema ekonomije’. Ona zna koje su njezine točke i stalno će se vraćati na to, jer smatra to bitnime. Istaknuo bih da se ona prvi put dotaknula korupcije. Ona se dotaknula korupcije tako da ju je spomenula. To je već nekakva konkretna stvar, ali mene zanima što će dalje biti konkretno od toga, zato što su u publici bili ljudi koji su, djelomično i zbog korupcije, morali istupiti iz Vlade. Kakvu to poruku šalje ‘ja se borim protiv korupcije’, a okružena je ljudima koji čekaju podizanje optužnice zbog korupcije”, oštar je bio Tanta.

Iako je predsjednica u svome govoru rekla kako je nestranačka predsjednica, činjenica je da je prije pet godina, ali i sada, kandidirana od strane HDZ-a te da je okružena ljudima iz stranke. Tanta smatra kako oni i dalje guraju retoriku kako su državotvorna stranka te da pokušavaju “izgubiti crtu između HDZ-a i države” te da i promjene datuma blagdana i praznika idu u prilog tome.

Kritizirao je i predsjedničinu želju da se izborni popisi ažuriraju dvaput godišnje te rekao kako ona neće snositi nikakvu političku odgovornost ako se to i ne ostvari, aludirajući na to koliko je mogućnost takvog zahvata nerealna. Kitarović je u svom govoru “smanjila gas” oko povećanja predsjedničkih ovlasti, što Tanta ocjenjuje najrealnijim dijelom govora te ističe kako je svjesna kako bi to politički utjecalo na zemlju. Smatra kako je vjerojatno razgovarala s Plenkovićem o toj temi te dobila savjet da “ne talasa” oko svojih ovlasti.

Sve već viđeno

Tanta je rekao kako je skup organizacijski bio dobar, ali već viđen. Kao primjer je istaknuo Olivera Mlakara u ulozi najavljivača, koju je imao i prije pet godina. Čak je i odabir mjesta (dvorana Globus na Zagrebačkom velesajmu, op.a.) poslala svojevrsnu poruku, jer se ondje često okupljaju zavičajne udruge. Ima i jednu zamjerku u organizaciji.

“Jedino što je malo predugačko i mrvicu dosadnjikavo je to što se često zaplete i ponavlja neke stvari. Bavim se tim poslom pa pratim što je govorila. Kamera je prvi put okrenula, pa ste mogli vidjeti ministre kako ‘vise’ na mobitelima, Bandić je zaspao dva puta, i tako dalje…”, ustvrdio je Tanta.

Tanta smatra kako predsjednica ne smije biti previše različita od premijera, jer je stranka već odavno u izbornom ciklusu koji je počeo s europarlamentarnim izborima, nastavlja se s predsjedničkim, a završit će s parlamentarnim. Stručnjak predsjednicu i premijera vidi kao ključne figure u stranci.