Poznati hrvatski pisac i prevoditelj, 71-godišnji Predrag Raos, posljednjih dana u svom domu na Hvaru proživljava pravu kalvariju.

Naime, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, Raos otkriva kako su po njega nedavno na Hvar došli medicinari, policajci, socijalna služba i vatrogasci te ga htjeli prisilno hospitalizirati.

"Sve mi to 'namješta' poznanik iz Varaždina, koji nad mnom hoće 'preuzeti brigu' iako u životu funkcioniram normalno i imam pomoć dviju žena koje brinu o meni. Strah me je da mi se možda ne sprema oduzimanje poslovne sposobnosti, što bi onda imalo konkretne posljedice za mene i moju imovinu", rekao je Raos za Slobodnu.

Hrvatski je pisac i prevoditelj odveden iz svoga doma u Klinički bolnički centar Split gdje se trenutno nalazi na jedinici intenzivne njege zbog zdravstvenih teškoća.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Slobodnu Dalmaciju su kratko odgovorili da su "policajci u odnosu na mušku osobu u Hvaru pružali pomoć sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima".

"Detaljnije informacije o navedenom događaju nismo u mogućnosti pružiti s obzirom na obvezu poštivanja Uredbe o zaštiti podataka", naveli su iz policije.

Podsjetimo, Raos je 2019. godine dobio prvu Nagradu za dramsko djelo "Marin Držić", a prošle je godine u jednim od posljednjih intervjua za Novi list izjavio kako puno leži, ali da puno i razmišlja.

"Ja ležim bolestan i zato sam slabo radio, ali sam puno razmišljao. No, prije toga u tri godine sam napravio čudo, cijelu biblioteku sam napisao. Da nema korone trebalo mi je izaći četiri-pet knjiga, ali stvari su takve kakve jesu. U glavi sam smislio neke romane pa kad jednom uspijem sjesti neće biti ništa napisati ih u 15 dana. Samo… koja je korist kad to nitko ne čita? Romani koje sam pisao za djecu su bili preteški i za odrasle. Ne mogu iskoristiti svoju punu intelektualnu težinu, jer tko će to čitati? Ali da se razumijemo, nije to nikakva hermetička proza, to je sve vrlo razumljivo, ali je toliko nabijeno da vas premori. Nije to Rudanica", rekao je Raos.