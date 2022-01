U protekle četiri godine broj hrvatskih branitelja porastao je za nekoliko tisuća, a sve je komentirao bivši branitelj i ministar Predrag Matić Fred.

"Kad bih trebao kupiti glasove, kupio bih tuđim novcima. Čestitam HDZ-u. Neka se postroji tih 7000 branitelja na stadionu, vjerujem da je 99 posto njih simpatizera HDZ-a, a onaj jedan posto SDSS-a. Ako je i od HDZ-a, previše je", komentirao je Matić za N1.

Objasnio je i kako on vidi postupak stjecanja braniteljskog statusa. "Učlaniš se u HDZ ili SDSS i 90 posto stvari je riješeno. Trideset godina nakon rata, to samo HDZ može raditi, po onoj Plenkovićevoj 'mogu kako hoću'. Zar netko može vjerovati da se 30 godina nakon rata može pojaviti 7000 branitelja, 5000 invalida… Kad HDZ izgubi izbore, prva stvar koju će SDP napraviti će biti objava registra branitelja", govori bivši ministar.

Skrb košta

Istaknuo je i kako broj branitelja za sobom povlači i druge stvari, koje uglavnom koštaju. "Koliko se smanjio broj HRVI-ja 30 godina nakon rata? Pa dobili smo 6000 novih, to je 6000 stanova, 6000 mirovina… Da mi je znati što se to dogodilo u zadnjih 20 godina da su oni postali invalidi? Možda ih bole leđa? I mene bole leđa, u ratu sam imao 29 godina, sada imam 60. Bole me leđa jer imam 60 godina, a ne od posljedica rata", govori Matić.

Matić je kao SDP-ov ministar u prosincu 2012. objavio registar branitelja u kojem se nalazilo 505.000 osoba uključenih u obranu Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Braniteljske udruge kritizirale su objavu registra, ali se ne bune kada 25 godina nakon završetka rata i devet godina nakon objave registra, koji je u međuvremenu povučen, broj branitelja raste.

Naknadno stjecanje prava

Razlog tomu je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je Sabor na prijedlog HDZ-ove Vlade izglasao potkraj 2017. Tijekom izglasavanja je rečeno da će biti osigurana odgovarajuća skrb i prava, sukladno zdravstvenom i socioekonomskom stanju branitelja. Cilj je bio da svoja braniteljska prava iskoriste i oni koji to još nisu učinili.

Rezultat je rast broja branitelja, čak i u epidemiji. Naime, od ožujka 2020. do kraja studenoga 2021. Hrvatska je dobila 3324 nova branitelja. Na dan stupanja Zakona na snagu, u prosincu 2017., u braniteljskoj je evidenciji bilo 505.935 branitelja, od kojih je 441.257 bilo živo. Posljednjeg dana studenoga 2021. u evidenciji je bilo 513.140 branitelja, od kojih je 426.345 živih.

"Od stupanja na snagu Zakona, zaključno s 30. studenoga 2021. godine, status hrvatskog branitelja ostvarilo je 7205 hrvatskih branitelja, a u istom razdoblju umrlo je više od 22.000 hrvatskih branitelja. Dio novoostvarenih statusa odnosi se i na postupke koji su započeti prije 2009. godine te su nakon dugotrajnih sudskih postupaka pravomoćno okončani", stoji u odgovoru Ministarstva branitelja.