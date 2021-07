Mnogi hvale angažman SDP-ova zastupnika u Europskom parlamentu Predraga Freda Matića na rezoluciji o reproduktivnim pravima žena.

"Jako sam ponosan na to. Sad kad sam se vratio u Hrvatsku, ljudi me pozdravljaju na ulici, najčešće žene, čestitaju mi. U banci, trgovini… Jako sam ponosan zbog te rezolucije koja je donesena. Pogled i pozicija EP-a je takva, a zemlje donose svoje zakone, ali nije svejedno je li zakon u suprotnosti s rezolucijom EP-a. Oni koji donesu nešto takvo, morat će objasniti svojim ljudima zašto su protiv europske politike", rekao je Matić za N1.

'Trebali smo se držati zajedno'

U raspravi o rezoluciji Matiću su se suprotstavili HDZ-ovi europarlamentarci.

"Ja nemam ništa protiv njih, ja sam bio za nekakvu suradnju, nas je Hrvata tamo 12, to je malo. Kad ih vidim, očekujem i jednu vrstu isprike od njih, ali ne trebaju to dati, ja ću preživjeti i bez toga. Ja sam sve svoje stavove argumentirao i davao primjere, no njihova je odlika, to su prenijeli iz hrvatskih sredina, da napadaju na osobnoj razini, ne daju niti jedan argument. Trudili su se da omalovaže, ne samo tu rezoluciju, nego i mene osobno. Smeta mi što se služe lažima. Ali neka se služe, istina na kraju uvijek pobijedi. Pobijedila je i ovaj put", kazao je Matić.

Iako su se sukobili oko rezolucije, Matić je podržao amandmane Karla Resslera o Schengenu.

"Hrvatski interesi su uvijek iznad svega. Kad je Ruža Tomašić imala amandamane o ribarstvu, ja sam glasao kontra svoje političke grupacije, a za Ružine amandmane jer su oni prvenstveno u interesu hrvatskih ribara. Ne vidim u tome problem: Zato bismo se trebali držati zajedno. Oni (HDZ-ovi zastupnici) su fokusirani samo na SDP, ne vide što ostalih 700 zastupnika radi i pokušavaju biti protiv", rekao je Matić.

'Svi su oni na kratkom lancu HDZ-a'

Komentirao je sukobe nekih braniteljskih udruga, odnosno Ilije Vučemilovića, s ministrom branitelja Tomom Medvedom.

"U EP-u su kolege bili zabrinuti što sam primao pisma prijetnje, gnjusne poruke, no onda sam im rekao da sam u Hrvatskoj prošao puno gore, da je za mene ovo limunada. Njima je to strašan pritisak, ali kad im spomenem da sam zbog takvih kao što su Medved, Vučemilović, Glogoški, Culej, Đakić… bio pod policijskom pratnjom godinu i pol, bilo mi je gore nego u neprijateljskim logorima. Ovo što se događa između njih sam već više puta objašnjavao – 30-ak ljudi maltretira Hrvatsku, to su ti tzv. predsjednici udruga koji nisu nikad održali godišnje skupštine otkad su izabrani i dolaze u Ministarstvo i uvijek su protiv nečega.

Ne bih želio bit Medvedov odvjetnik, ali s iskustvom znam kako bih s njima radio. Malo karikiram, ali da je on rekao ne zakonu o civilnim žrtvama, tad bi njih 30 graknulo da. Jer oni su uvijek kontra. Ali na kraju, svi su oni na kratkom lancu HDZ-a, to je vojno krilo HDZ-a, to je opće poznato. Nekakva takva iskakanja se povremeno dogode, ali kad je potrebno, oni su uvijek zajedno", rekao je Matić.