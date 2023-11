Prvo su se spustili nadomak Zadra i Šibenika, a sada i Splita. Zaštićeni predator za kojega lovci i stočari tvrde da mu je populacija sad već premašila 600 jedinki, udomaćio se u Kučinama. Mještani ga redovito viđaju i po noći i po danu i to na samo nekoliko stotina metara od mjesne škole.

Nisko na padinama Mosora, ali i na vratima Splita, vuk je snimljen i jutros u samom centru Kučina, piše Danas.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Viđen je i jutros. Prema riječima susjeda bio je poveći. Strahujemo zbog djece. Djeca nas stalno pitaju može li nas, tata, vuk napast? Hoće li nam se nešto dogodit? Di on živi? Je li tu među kućama ili u planini", kaže mještanin Jerko Marković.

Stanovnici ga viđaju svakodnevno, na različitim lokacijama i u različito doba dana. Neobično i slobodno ponašanje divlje životinje ih zabrinjava, pa sada roditelji djecu u obližnju školu voze automobilima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izgleda kao vuk

"Prije dvije večeri bili smo u kući, zet je taman došao s malom djecom popit' kavu i kaže vidi čudna neka životinja. Izvadio je mobitel i snimio. Dok nam je javio i mi smo izašli vuk je već pobjegao. Iako nismo stručnjaci, nama po snimci izgleda kao vuk. Sad, možda je poluvuk-polu pas, možda je neka vrsta, podvrsta takva", opisao je susret s potencijalno opasnom životinjom Ivan Bekavac.

Uobičajeno mu je stanište sa sjeverne strane Mosora, ali odavno nije i s južne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije oko pola godine otprilike su se počeli pojavljivati prvi put. Ja ga nisam vidio, ali imaju ljudi koji drže stoku gore. U Mosoru drže krave, telad i tako. Ja ih pitam je l' im prave štetu, kažu da je zasada dobro" rekao je Josip Miljak iz Kučina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam vam rodom iz Sitnog Gornjeg. Kad sam ja bija mlad, uvijek su vukovi dolazili. U ona vremena prije sto godina, a onda se ovo moderniziralo i sad klima se promijenila. Prvi put čujem da je došao u ovako gusto naselje", dodao je njegov susjed.

Zbog blizine splitskog odlagališta otpada imaju problema i s lisicama i divljim psima. Dio su Općine Solin, ali na svega par kilometara zračne linije od Splita.

"Mene je više strah pasa nego vuka ovdje. Jer ovdje imate divljih pasa, šetaju, napadaju na to nitko ne obraća pažnju. Moguće da je vuk zbog njih sišao ovamo dolje. Sve je to moguće", smatra Milan Kantar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjak riješio misterij

RTL-ova reporterka Nikolina Radić razgovarala je s Ivanom Cvitkovićem iz Lovačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije koji je za RTL komentirao snimke na kojima se vidi životinja. Odgovorio je na pitanje koje muči sve mještane - je li to vuk, pas ili ipak vukopas?

"Nakon što smo nekoliko puta pogledali snimke i videa koji su izašli, smatram da je, ipak, ovdje riječ o psu. Iako ne možemo sto posto potvrditi da to je pas ili je vuk, ipak nedostaje nekoliko glavnih obilježja da bismo rekli da je to vuk. Prvo - on uopće nema nikakav strah od ljudi. Više ste puta vidjeli da je snimljen u blizini naselja, vjerojatno traži hranu. Vrlo je teško da se radi o vuku jer se on boji čovjeka i neće se približavati. Potom, ima dosta bjelina, nedostaje mu karakteristična crna pruga na nogama i ima nešto zavinutiji rep", kaže Cvitković.

Objašnjava da se vjerojatno radi o psu jer postoji nekoliko pasmina koje izgledom jako podsjećaju na vuka, kao i u ovome slučaju. To su ovčarske pasmine koje se često mogu i križati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, i tu postoji opasnost. "Dapače, to je itekako opasno jer svaki pas lutalica, posebno ovčarski, borbene, pasmine, itekako su opasne bez nadzora. U potrazi su za hranom, skloništem, to nije bezazleno. Mislim da bi se tu trebalo reagirati, uhvatiti ga, ukloniti i osigurati prostor", naglašava Cvitković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dokazano je da postoje vukopsi

Na pitanje što je o vukopsima, i postoje li oni zaista, odgovorio je: "To je dokazano, istraživanjima, DNK analizama, da u Dalmaciji doista postoje križanci vukova i pasa, odnosno da su to vukovi koji imaju određen udio pasjih gena, a kada i kako je došlo do tih križanja, vrlo je teško reći jer se vuk i pas, zapravo, ne podnose".

"Vukovi redovito zakolju pse, a ne da ih pare. Ipak, ti vukopsi su prisutni. Teško je reći koliko ih srećemo jer ih je izgledom vrlo teško razlikovati. Nije svaki vuk isti. Unutar vrste ima dosta varijacija u boji", objašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, koliko je moguće da je životinja na snimkama koje su napravili mještani, možda vukopas?

"Mogla bi biti neka verzija, ali je ipak naše mišljenje da se radi o ovčarskom psu ili križancu", ističe Cvitković. Razloga za zabrinutost svakako ima, neovisno o tome je li u pitanju vuk ili vukopas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vukovi u Karlovačkoj županiji poklali 45 ovaca i janjadi. Čuje li itko vapaje stočara?