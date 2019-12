PREDAO JE 14.000 POTPISA, A SKORO NITKO NIJE ČUO ZA NJEGA: Tko je Nedjeljko Babić, čovjek koji ne voli NATO i EU, ali u nešto želi vratiti vjeru

Rijetko tko je čuo za ovog čovjeka, a još manje za stranku, no čini se da upravo oni žele u Sabor pa se spremaju i za parlamentarne izbore

Osim svima poznatih predsjedničkih kandidata poput Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Miroslava Škore, jučer je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) potpise predalo i jedno novo lice. Riječ je o Nedjeljku Babiću, predsjedniku Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca (HSSČKŠ) koji je uspio skupiti čak 14.000 potpisa. Rijetko tko je čuo za ovog čovjeka, a još manje za stranku, no čini se da upravo oni žele u Sabor pa se spremaju i za parlamentarne izbore.

Inače, Babić je rođen u Klanjcu, a svoju stranku je osnovao 2016. u planinarskom domu Glavica, u podnožju Medvednice. Kada je tek osnovana, stranka se zvala Hrvatska stranka svih kajkavaca (HSSK), međutim s vremenom se proširila i na štokavce i čakavce.

‘Čisto i pravo domoljublje’

“Stranka smo strogog centra koja zna i poštuje našu hrvatsku povijest, ali ju ostavlja tamo gdje joj je i mjesto – u prošlosti. Naš prioritet je budućnost i to bolja, kvalitetnija, sigurnija i uspješnija za svakog čovjeka Lijepe nam naše”, navodi se na internetskoj stranici HSSČKŠ-a. Na stranicama Babićeve stranke stoji: “Iz Jugoslavije smo izašli obliveni krvlju čistog i pravog domoljublja čvrsto vjerujući u svoju slobodu i nezavisnost od bilo kakve i bilo čije tuđe vlasti”.

“Vjerovali smo u svoj vlastiti suverenitet. Za života našeg prvog predsjednika izvojevali smo kako unutarnji tako i vanjski suverenitet. Što je to točno naš izboreni unutarnji suverenitet? To je donošenje našeg ustava, zakona, naš ponos himna, zastava i grb, vojske i monete – kune. A što je bila naša težnja, naš drugi dio sna ostvarenja vanjskog suvereniteta? Težnja za nezavisnošću i ravnopravnošću sa ostalim zemljama. Živjeli smo za slobodnu stvarnost u kojoj će biti nedopustivo uopće pomisliti, a kamo li dozvoliti drugim državama da nam kroje i upliću se u naš razvoj. No, naša euforija vjerovanja u napokon bolje sutra je polako gašena. Danas, još mnogi nisu svjesni, da smo iz Jugoslavije uvedeni u Euroslaviju zahvaljujući prihvaćanju ulaska u proces globalizacije čime smo izgubili, tj. odrekli se dijelova unutarnjeg i vanjskog suvereniteta”, piše na službenim stranicama Babićeve stranke.

Na članstvo Hrvatske u NATO-u i EU stranka ne gleda blagonaklono

Nedjeljko Babić i njegova stranka ne misle da je Hrvatska trebala postati članicom NATO-a kao ni Europske unije. Ono za što se HSSČKŠ zalaže jesu izmjene Ustava i zakona, uvođenje polupredsjedničkog sustava, reforme, decentralizaciju države, zabranu GMO-a.

Kako piše na stranici, deset je točaka programa predsjedničkog kandidata, a to su: vraćanje vjere u pravo domoljublje i rodoljublje, ujedinjenje razjedinjenih Hrvata, promjene Ustava i raznih zakona, vraćanje polupredsjedničkog sustava, revizija pretvorbe i privatizacije od 90-tih do danas i uvođenje porijekla imovine, uvođenje nacionalizacije svega što je nezakonito stečeno pod ingerenciju države, stav o EU, antiglobalizacija, antikorupcija, rješavanje socijalne politike u državi.

Govori da ima stručne timove

Na službenoj stranici stranke stoji da je jedan od njihovih početnih temeljnih ciljeva usmjeren na običnog čovjeka. Smatraju da “nema boljeg, kvalitetnije i snažnijeg pokretača promjena od ljudi koji žele vratiti zapostavljene ljudske vrijednosti”. Babić i HSSČKŠ-a smatraju da su zapostavljene ljudske vrijednosti poštenje, odgovornost, rad i pravičnost.

“Jednako tako želimo izgraditi bolji život i sigurniju budućnost naše djece i unuka te napokon osigurati dostojnu starost roditeljima. Temelje stvaranja takvog kvalitetnijeg života dostojna čovjeka započeli smo graditi vašim i našim radom u vašim lokalnim Temeljnim ograncima što je do sada rezultiralo učlanjenjem preko 20 000 članova diljem Lijepe naše. Konačni cilj kroz naredne tri godine, ovakvom ustrajnošću, upornošću i aktivnim radom donijet će nam snagu od 300 000 članova. Edukacijskim radom sa svakim članom stvorili smo i stvaramo i dalje razne stručne timove. Samo čvrstim zajedništvom možemo odgovoriti na sve izazove i početi stvarati bolje sutra kao i bolju, uspješniju i ugodniju sredinu koja će svakome dati šansu i pružiti svima kvalitetniji, sretniji i ispunjeniji život. Po tome smo jedinstveni”, piše na stranici HSSČKŠ-a.