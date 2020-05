PRED VELIKIM SMO IZAZOVOM, ALI DIREKTOR HTZ-A TVRDI: ‘Među najpoželjnijim smo mediteranskim zemljama za odmor’

‘Kroz promotivne aktivnosti i u ovih nekoliko mjeseci zadržali smo vidljivost na stranom turističkom tržištu i to nas je dovelo da smo u ovom trenutku jedna od najpoželjnijih mediteranskih zemalja za provođenje godišnjeg odmora’, kaže direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić

Zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa mnoge turističke zemlje, pa tako i Hrvatska, pred velikim su izazovom i neizvjesnošću pred početak turističke sezone. Iako Hrvatsku mnogi europski mediji nazivaju “corona free” odredištem, zasad je samo sa Slovenijom sklopljen poseban sporazum za otvaranje za turiste, piše HRT.

“Mjerama nacionalnog Stožera civilne zaštite i svega onoga što je Vlada radila u kontekstu spašavanja radnih mjesta i pomaganja oko likvidnosti pokazali smo da se možemo nositi i s takvim izazovima i u tom smislu je Hrvatska označena kao jedna od zemalja koje su najbolje odgovorile na taj izazov”, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić u HRT-ovoj emisiji Zajedno za zdravlje.

Dva pravca promotivne komunikacije

“Osim toga, kroz promotivne aktivnosti i u ovih nekoliko mjeseci zadržali smo vidljivost na stranom turističkom tržištu i to nas je dovelo da smo u ovom trenutku jedna od najpoželjnijih mediteranskih zemalja za provođenje godišnjeg odmora”, dodao je.

Staničić kaže kako je HTZ i za vrijeme pandemije prilagođavala kampanje i komunikaciju prema tržištima, a prije svega se to odnosi na strana tržišta.

“Imali smo na društvenim mrežama nekoliko koncepata kampanja koje smo mijenjali proteklih tjedana, a u ovom trenutku imamo još dva nova koncepta koja ćemo pustiti u život u onom trenutku kada se steknu uvjeti”, rekao je dodavši da jedan od tih pravaca ide na komunikaciju sa zemljama u okruženju, a drugi na komunikaciju s dalekim tržištima.

Slovenski turisti ne moraju u samoizolaciju

Na pitanje što podrazumijeva posebno sklopljen ugovor Hrvatske i Slovenije koji se odnosi na otvaranje granica za turiste, Staničić je rekao kako je to dogovor između dviju zemalja da prilikom prelaska granice državljani Slovenije koji ulaze u Hrvatsku ne moraju ići u samoizolaciju uz preporuku da se drže svih mjera koje je propisao naš nacionalni stožer.

“Kada govorimo o ostalim zemljama u tijeku su intenzivni razgovori s Austrijom, Mađarskom, Češkom, Slovačkom i s ostalim zemljama te vjerujem da kako ćemo se primicati glavnoj ljetnoj sezoni da će se dogovori postići kako bi turisti i iz tih zemalja mogli doći u Hrvatsku, ali što je također važno, da se mogu vratiti u svoje zemlje i da ne moraju ići u samoizolaciju”, rekao je Staničić za HRT.

Naglasio je kako uspostavljanje koridora za turiste znače preporuku za put od mjesta u kojem živi do destinacije u koju odlazi, te preporuku gdje može stati uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Protekli vikend došlo devet tisuća gostiju

Daleka, pak, tržišta ovise o avionskom prijevozu, a dok se on ne uspostavi Staničić kaže kako je teško očekivati goste otamo. Ipak, ističe, važno je održati promotivnu vidljivost na tim tržištima kako bismo bili prisutni za neko buduće razdoblje kada se za to steknu uvjeti. Kazao je i da smo proteklog vikenda imali 9 tisuća dolazaka u Hrvatsku. Turistički promet na neki način pokrenuo, ali to je daleko od nekih brojki iz proteklih godina.

Na pitanje koliko se očekuje domaćih gostiju, Staničić je rekao kako su domaći turisti bili zastupljeni oko 13 posto turističkog prometa u Hrvatskoj. U usporedbi s Italijom i Španjolsko gdje je domaći turizam zastupljen s oko 50 posto, to je malo.

“Turistička zajednica će pokrenuti kampanje u mjesecu lipnju s ciljem poticanja domaćeg turističkog prometa i ne treba se govoriti o spasu sezone s obzirom na domaće turiste, već smatram da treba imati kvalitetan tržišni mix i domaćih i stranih gostiju”, naglasio je.

