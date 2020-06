PRED OTKAZOM OMILJENI NOGALO, PA I LIJEČNICA KOJA JE POVUKLA 60 MILIJUNA EURA IZ EU: ‘To je Bandićev modus operandi, kad ništa ne može, onda se osvećuje’

Nakon što je dvoje liječnika u Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu dobilo nalog za očitovanjem vlasniku Gradu Zagrebu uz prijetnju otkazom, čini se da se nastavlja kadrovska devastacija, a u javnosti se stječe dojam da se bolnica namjerno urušava kako bi se zadovoljili neki drugi interesi

Jučer se u medijima pojavila vijest da se bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu Boro Nogalo, profesorica Marijana Turkalj i zamjenik pomoćnika ravnatelja bolnice za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i nadzora Davor Plavec moraju očitovati o optužbama vezano za sate iz pripravnosti i prekovremene sate uz prijetnju otkazom. Jutarnji list danas javlja kako zasad nije poznato prijeti li otkaz i Nogalu.

Turkalj i Plavec dobili su krajem tjedna poziv na obranu od v.d. ravnateljice Ivane Đerek Dubravčić i imaju pet dana vremena za očitovanje. Navodno ih se optužuje da su “primali sredstva za pripravnost tijekom pet godina i tako oštetili poslodavca, premda su bili svjesni da prema općem aktu nisu smjeli primati takve isplate”. Otkaz će dobiti ako “vlasniku Gradu Zagrebu” ne bude dovoljno uvjerljiva njihova “obrana”.

Pripravnost je organizirana isto za sve

Pripravnost je u Dječjoj bolnici Srebrnjak organizirana za sve po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te je definirana kao oblik rada pri kojem radnik ne mora biti nazočan u zdravstvenoj ustanovi, ali mora biti dostupan radi obavljanja hitne medicinske pomoći. Dakle, kada je u nadslužbi dežurstava u bolnici mlađi liječnik, onda je stariji u pripravnosti kako bi mu mogao pomoći, a po potrebi i doći u bolnicu, pojašnjava Jutarnji list.

“Šihterice” uvijek vodi jedna te ista osoba za sve zaposlene na odjelu, a na kraju mjeseca sve završi u COP-u koji obračunava plaće. Da je tvrdnja v.d. ravnateljice iz poziva na obranu točna, veći dio zaposlenih u bolnici Srebrnjak morao bi se očitovati na optužbe, zaključuje Jutarnji list.

No, već je učestalo da se na relaciji Dječje bolnice i Grada Zagreba kao vlasnika ustanove pojavljuju uvijek ista imena, još od prosinca prošle godine kada je iznenada smijenjen tadašnji ravnatelj Nogalo zbog navodnih nezakonitih radnji. Vlasnik je tvrdio da su u bolnici zaposleni nadriliječnici, da se zapošljavalo mimo propisa i da je gradski kontrolni ured našao niz nepravilnosti.

Novac i zemljište razlog uništavanja?

S druge strane, Stručno vijeće bolnice na čelu s prof. dr. Davorom Plavecom i prof. dr. Mirjanom Turkalj, tadašnjom voditeljicom europskog projekta za translacijsku medicinu teškog 60 milijuna eura, upozoravali su da se bolnica uništava upravo zbog tog novca i zbog vrijednog zemljišta na Srebrnjaku i Brestovcu.

Svi inspekcijski nadzori pokazali su neutemeljenost niza optužbi na račun bolnice. No to nije zaustavilo njezinu prije svega kadrovsku devastaciju, a u javnosti se stječe dojam da se bolnica namjerno urušava kako bi se zadovoljili neki drugi interesi.

Prof. dr. Turkalj smijenjena je i s mjesta voditeljice projekta EU za translacijsku medicinu, bez da ju je v.d. ravnateljice o tome izvijestila. Njezin je komentar tada bio da je razlog smjene činjenica da nije željela spuštati kriterije za upravljanje projektom EU.

Podoban novi kandidat za šefa

Prema bolničkim izvorima, najizgledniji kandidat za šefa bolnice je bivši ministar zdravstva Siniša Varga koji je već ranije spominjan kao moguća opcija “koja bi svima mogla biti prihvatljiva”, piše Jutarnji list.

Oporba u gradu Zagrebu kaže za Jutarnji list da će zaoštriti to pitanje. “Sve to je zapravo čista katastrofa. Očito je da se želi uništiti europski projekt, a onda i bolnica. Nakon toga Holding će preuzeti zgradu i tu bi priča trebala završiti. To je Bandićevo treniranje strogoće, odnosno to je njegov modus operandi. Kad ništa drugo ne može, onda se osvećuje i disciplinira svakoga tko mu stane na put, ali to je i upozorenje onima kojima bi tako nešto moglo pasti na pamet. Uništiti ljude i maknuti ih”, zaključuje Tomislav Tomašević iz političke platforme Zagreb je naš.

