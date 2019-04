PRED NAMA SU DVA NAJHLADNIJA DANA U MJESECU: Uz pad temperature, kišu i jaku buru, Vakula najavio čak i snijeg

Idućih dana očekuje nas sve hladnije vrijeme, a u nekim dijelovima zemlje i susnježica i snijeg

I idućih dana u Hrvatskoj se očekuje kišovito vrijeme, piše Zoran Vakula za HRT, navodeći ujedno kako su pred nama pad temperature te najhladniji petak i subota u ovom mjesecu. Pritom postoji i velika vjerojatnost mjestimičnog padanja susnježice i snijega u noći na petak i u petak prijepodne u zapadnim kopnenim krajevima, u gorju i kasnije, sve do subotnjeg prijepodneva.

Osjećaj hladnoće u kopnenom će području pojačavati često umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu u četvrtak i petak još jača bura, gdjekad na udare i olujna. Na jugu će prevladavati jugo, najjače u četvrtak i petak.

Detaljniju prognozu za nastavak drugog travanjskog tjedna i početak trećega za HRT je pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

Četvrtak: povremena kiša, svježije, jugo pa bura

Prema Mikčevoj prognozi, do kraja četvrtka bit će još kiše, sve svježije, a na jugu bura. Samo u istočnim dijelovima zemlje bit će još mjestimice sunca. Poslijepodne se očekuju i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženiji. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, u drugome dijelu dana sjevernjak. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, a najviša poslijepodnevna 13 do 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom između 7 i 12 °C, uz slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, te uz većinom oblačno vrijeme i povremenu kišu, mjestimice i grmljavinu, glavninom u noći i prijepodne.

U gorju i na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana su moguća sunčana razdoblja, posebice u Istri i na otocima. Vjetar u gorju slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru će jugo okrenuti na buru, koja će podno Velebita jačati. Temperatura zraka u gorju će biti od 6 do 11 °C, a u Istri i Hrvatskom primorju ujutro oko 10 °C, danju oko 15 °C.

Jugo će puhati i na srednjem Jadranu uz malo, ponegdje umjereno valovito more. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 13 do 16 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske većinom između 15 i 17, uz promjenljivo oblačno vrijeme i sunčana razdoblja, dulja i češća poslijepodne, ali i još povremenu kišu, moguće i grmljavinu.

U petak pahulje

“I do kraja tjedna očekuje nas oblačno s povremenom kišom u kopnenom području. Pritom će biti još malo hladnije pa u noći na petak i u petak ujutro u sjeverozapadnim i gorskim područjima može biti i susnježice, koja je gorju moguća i u subotu. Puhat će sjevernjak i sjeveroistočnjak, na istoku i sjeverozapadnjak”, navodi Mikac dodajući kako će na Jadranu puhati bura, pongdje s olujnim udarima. Bura će u subotu okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar.

“Od ponedjeljka sunčanije i toplije”, zaključuje.