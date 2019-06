PRED NAMA SU DVA DANA EKSTREMNOG VREMENA; STIGLA SNAŽNA OLUJA, IZDANO UPOZORENJE: ‘Budite spremni, zaštite sebe i imovinu!’

Prema večeri i kraju dana pljuskovi mjestimice mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i prolazno jakim vjetrom, osobito u središnjim i istočnim područjima

ESTOFEX, jedan od najpoznatijih europskih sustava za prognoziranje pojave i intenziteta oluje, najavljuje opasne oluje za dijelove Hrvatske tijekom subote. Opasnost najvećeg, trećeg stupnja, prema ESTOFEX-u, proglašena je za središnju Hrvatsku. Treći stupanj znači da postoji 15 posto šanse za izrazito jaku oluju.

Taj je dio Hrvatske, uz Istru, pod narančastim meteoalarmom, dok je za ostatak zemlje (osim krajnjega juga) pod žutim.

Objašnjenja meteoalarma

“Izraženiji pljuskovi s grmljavinom i mogućom tučom. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60 posto. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu”, stoji u opisu narančastog upozorenja grmljavinskog navremena, dok se za kišu pod narančastim upozorenjem navodi: ‘Mjestimice moguća veća količina oborine u kraćem vremenu! Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima’.

Izraženiji pljuskovi, grmljavina i tuča

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema večeri i kraju dana pljuskovi mjestimice mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i prolazno jakim vjetrom, osobito u središnjim i istočnim područjima, navodi DHMZ.

Sunčanije i uglavnom suho zadržat će se na jugu, a do večeri i na krajnjem istoku. Vjetar većinom slab, na Jadranu povremeno umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 °C, u Dalmaciji i malo viša.

Dva dana ekstremnog vremena

Meteorolog N1 televizije navodi kako su pred nama dva dana ekstremnog vremena.

“U našim krajevima iznimno nestabilno vrijeme, a poslijepodne i navečer u kopnenoj Hrvatskoj, posebno središnjim i istočnim predjelima postoji razmjerno velika šansa za jako nevrijeme. Valja tako očekivati pljuskove, munje, gromove, kao i tuču, lokalno i većeg zrna, te prolazno olujne udare vjetra. Uz to su moguće i druge nepogode kao opbilni izljevi kiše, ali čak i vrlo rijetke kopnene pijavice. U središnjim krajevima nevrijeme će navečer biti još izraženije te će zahvatiti i istočna područja. Suho će tako ostati samo na krajnjem jugu Jadrana. Upozorenja vrijede za gotovo cijelu zemlju, ali najugroženije će biti zagrebačko i karlovačko područje kao i zapadni dio Slavonije i Posavine”, navodi meteorolog Dorian Ribarić.

Što se vjetra tiče, on će uglavnom biti slab, na Jadranu povremeno umjereno jugo i jugozapadnjak, no uz nevrijeme, bit će prolazno jakih pa čak i olujnih udara. Najviše dnevne temperature bit će malo niže nego jučer u zapadnim krajevima, no prije pljuskova vruće i sparno zadržat će se na istoku i jugu.

“U nedjelju malo svježije te još uvijek promjenjivo i nestabilno, ujutro još ponegdje na kopnu uz mogućnost nevremena. Postupno smirivanje kreće početkom idućeg tjedna, najprije na Jadranu, od utorka i na kopnu, a do vikenda će nas već zahvatiti i novi toplinski val”, prognozira Ribarić za N1 televiziju.

Ekstremna vrućina i silovite oluje

Podsjetimo, meteorolozi su najavili da Europljane idući tjedan očekuje toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijevih u toplinskom valu “neviđenom” za lipanj koji će zahvatiti velik dio zapadne Europe. Od Velike Britanije do Belgije i Grčke, toplinski val stići će iz Magreba u Sjevernoj Africi i Španjolske s visokim temperaturama koje počinju ovaj vikend, a vrhunac se očekuje sredinom idućeg tjedna. Britanski meteorološki zavod MetOffice posebno je zabrinut zato što bi toplinski val mogao potaknuti “silovite oluje” pa je upozorio Britance da se pripreme na “vruće, vlažno i nestabilno” vrijeme.

Na ulicama Krapine potoci vode

Oluja je već stigla u neke dijelove Hrvatske. Objavljena je snimka koja pokazuje kako gusta kiša pada u Krapini, a ulicama teku potoci.