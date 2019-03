PRED NAMA SU REKORDNE TEMPERATURE: Očekuje nas iznimno topla noć, a onda opet slijedi zahlađenje

Temperatura od srijede i dalje je u porastu pa nas tako čeka jedno iznimno toplo poslijepodne, a pred nama je i rekordno topla noć. Prognoziraju to meteorolozi navodeći kako od petka ponovno stiže zahlađenje, a od idućeg tjedna u gorju i snijeg

Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana, prema trenutnoj vremenskoj prognozi, mogli bi pasti i novi rekordi kada je vrijeme u pitanju. Tvrdi to naš poznati meteorolog Zoran Vakula usmjeravajući svoje navode na poslijepodnevnu temperaturu, koja nas očekuje u četvrtak u kopnenim krajevima, ali i na noć koja je pred nama, a koja bi ponegdje zbog vjetra u četvrtak “mogla biti topla kao ni jedna do sada u ovom dijelu godine”.

Od petka će gotovo posvuda biti oblačnije, povremeno s kišom, osobito na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom, te i dalje relativno vjetrovito, ali i manje toplo, od ponedjeljka i osjetnije, u gorju vrlo vjerojatno i uz povremeni snijeg, piše za HRT Vakula, dok njegov kolega Dragoslav Dragojlović donosi i detaljnu vremensku prognozu.

Udari juga i jugozapadnjaka

“U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo. Puhat će povremeno umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 4 do 7, a najviša između 22 i 24.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, vjetrovito i još toplije nego u srijedu. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, u gorju mjestimice s olujnim udarima.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima djelomice sunčano i vjetrovito. Prema kraju dana uz postupno sve više oblaka mjestimice može pasti i malo kiše. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, a na moru jugo. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8 °C, uz obalu između 9 i 13 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, te vjetrovito i razmjerno toplo. Puhat će umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo. More umjereno valovito i valovito, prema otvorenom moru i jače valovito. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 7 °C, uz obalu između 10 i 13 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C, u unutrašnjosti do 22 °C. Podjednako toplo bit će i na pretežno sunčanome jugu Hrvatske, gdje će puhati umjereno i jako jugo”, navodi za HRT.

Od petka promjenljivo, povremena kiša, manje toplo…

Od petka, kako nadalje navodi, možemo očekivati promjenjivo vrijeme, ponegdje s kišom te u početku još vjetrovito, dok se u novom tjednu uz veći pad temperature u novom tjednu u gorju još može očekivati i snijeg.