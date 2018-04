PRED NAMA JE VARLJIV TJEDAN: Smjenjivat će se kiša i sunce, a onda temperatura od srijede pada i na 16 stupnjeva

Malo kiše, malo sunca bit će mahom vremenski začini tjedna pred nama, dok se prva veća promjena može očekivati od četvrtka.

Početak tjedna pratit će nastavak vremena kakvo so uživali i tijekom vikenda. Za ponedjeljak je tako predviđeno većinom sunčano, ali nestabilno vrijeme. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak praćen grmljavinom, na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj već ujutro, u ostatku unutrašnjosti uglavnom popodne, dok će se u Dalmaciji zadržati suho. Puhat će slab do umjeren, u gorju i središnjoj Hrvatskoj na udare povremeno jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, a na sjevernom i srednjem dijelu poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna između 23 i 27, na istoku zemlje i do 29 °C.

Jednako vrijeme može se očekivati i za Praznik rada, u utorak, kad će se prema sedmodnevnoj prognozi nad nekim hrvatskim gradovima nadviti ipak nešto više oblaka. I temperatura će ostati ista ili slična pa se može eventualno spustiti stupanj do tri.

Malo veća promjena vremena očekuje se tek u srijedu i četvrtak kad bi uz oblake u neke dijelove zemlje mogla stići i kiša. Tako, prema prognozama DHMZ-a, u srijedu kišu mogu očekivati već u Preču, Rovinju, Slunju, Delnicama, Čakovcu ili pak u Fužinama u kojima se očekuje temperatura od 16 stupnjeva Celzija.



No, četvrtak i petak će opet diljem Hrvatske biti promjenjivi, ponegdje uz kišu, a ponegdje uz tek oblačno vrijeme. Ipak ona najznačajnija promjena, prema DHMZ-u očekuje nas tek idući vikend kada bi cijelu zemlju trebala zaliti značajna količina kiše.