Što nas čeka na jesen, pogotovo ako epidemiološka situacija bude loša? Konkretnog odgovora na to pitanje još nema, ali lagano se može naslutiti da bi covid potvrde mogle biti uvjet za puno toga. Primjerice, od ponedjeljka Francuz u Francuskoj bez covid potvrde u restoran ne može. U Hrvatskoj zasad može. I Francuz i svi ostali.

"Točno je da je ovdje sve malo lakše jer možemo ići u restorane koje želimo, a ni maske nisu baš striktno obvezne. U Francuskoj masku morate imati apsolutno svagdje, tako da smo ih mi naviknuli nositi", rekla je za RTL Danas Berenice Bennu iz Francuske.

Čeka li nas šira uporaba covid potvrda?

Hoće li na jesen Hrvatska stopama Francuske? Šef stožera kaže odluka još nije donesena, vidjet ćemo kako će se razvijati epidemija.

"Ja ne želim spekulirati o tome jer da vam bilo što kažem stavit ćete u naslov Božinović najavio širu uporabu covid potvrda. Ja to ne želim, niti mogu najaviti", kaže Davor Božinović, načelnik Stožera civilne zaštite RH.

Do sada je izdano milijun i 204 tisuće potvrda. Od toga ju je tražilo manje od milijun cijepljenih. 64 000 je onih koji su potvrdu dobili zbog preboljenja, a testiranjem njih gotovo 200 000.

QR kod se ne može krivotvoriti, ali postoji drugi problem

No, je li moguće krivotvoriti QR kod?

"Ne možete ga nikako krivotvoriti zbog način kako se on u biti validira. Ono što je bitno kod QR koda svatko može iskreirati QR kod, ali kod QR kodova za covid potvrde one se potpisuju kriptografskim ključem koji se izdaje na nacionalnoj razini", rekla je za RTL Danas Kristina Leko Kuštrak, direktorica IT sektora u AKD-u.

Dakle, sve da netko i pokuša staviti neki drugi QR kod - provjerom bi svijetlio crveno, a ne zeleno. U Hrvatskoj su do sada policajci uhvatili 749 osoba s krivotvorenim PCR testom. Najviše u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj - svaki treći. U brodsko-posavskoj ih je 139, a manje od 100 u istarskoj.

Od noćnog kluba, nogometne utakmice do svadbe. Na svim javnim okupljanjima kontrolu covid potvrda provodi organizator. Ako građani ne pokažu i osobnu iskaznicu, mogu primjerice, koristiti tuđu potvrdu.

"To je ono što se može desiti, to je ono što građani ili neki pojedinci pokušavaju ili mogu pokušati napraviti. Cjelokupna odgovornost u procesu validacije je na onome koji validira i provjerava kodove. Ono što mi stalo ponavljamo covid potvrde nisu valjanje bez identifikacijskog dokumenta", objasnila Leko Kuštrak.

Kazna je i do 3 godine zatvora

Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručuju da se nadležne službe nisu susrele s krivotvorenim COVID potvrdama, niti imaju podatke o zlouporabi. Kazna za krivotvorenje isprave je i do 3 godine zatvora.