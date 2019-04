PRED MALENOM MILOM JE TEŠKA I NEIZVJESNA BORBA: Stručnjak objasnio bolest s kojom se bori i potencijalne komplikacije

Mediji su dosad pisali kako će američki liječnici pokušati primijeniti kemoterapiju i transplantaciju, a u slučaju da postupak ne donese rezultate, Mila će biti transferirana u neki od centara koji se bave eksperimentalnom terapijom

Dvogodišnja Mila Rončević otputovala je jutros s roditeljima u Philadelphiju, nakon što su hrvatski građani u roku od četiri dana prikupili više od 35 milijuna kuna za liječenje u SAD-u. Liječnički tim koji će tretirati Milu sinoć je poslao plan liječenja.

Mila će dobiti dvije kemoterapije i transplantaciju koštane srži. Djevojčica boluje od iznimno rijetkog oblika leukemije, maligne bolesti koštane srži koja dovodi do smanjenja produkcije normalnih stanica, u prvom redu eritrocita, krvnih pločica, trombocita i leukocita. Mila ima dijagnozu akutne mijeloične leukemije koja rijetko pogađa djecu.

Anemija je prvi simptom

“Prvi znak leukemije je anemija. Okolina primjeti da je pacijent blijed, onda ga to potjera da ode provjeriti krvnu sliku. Već tada se jasno vidi da je krv svjetlije boje. Nije tamnocrvena, kao kod zdrave osobe”, objasnio je hrvatski hematolog i bivši ministar zdravstva dr. Mirando Mrsić koji je svoju karijeru u zdravstvu proveo liječeći pacijente s leukemijom, piše Slobodna Dalmacija.

“Drugi je znak vezan uz modrice na tijelu. One nastaju spontano, bez udarca. Šljive ili plavice nastaju zbog nedostatka trombocita, krvnih pločica koje spriječavaju krvanje. Treći simptom je visoka temperatura, infekcija i rapidno povećan broj leukocita”, objasnio je Mrsić te dodao kako se leukemiju ne može predvidjeti.

“Leukemija je takva bolest da danas možete napraviti krvnu sliku, i ona može biti u redu, a za 7 ili 10 dana već možete imati prve znakove leukemije”, kazao je.

Milu pogodila iznimno rijetka vrsta leukemije

Megakariocitni M7 podtip od kojeg boluje Mila vrlo je rijetki tip leukemije, zahvaća matičnu stanicu za megakariocite, koja proizvodi krvne pločice.

Obično se radi kemoterapija s kombinacijom citostatika novije generacije, koju prati transplantacija matičnih stanica, ili unutar obitelji, od brata ili sestre, ili se rati takozvana nesrodna transplantacija.

“Prema onome što čitam u medijima, kolege iz Philadelphije za malu su Milu predložile su upravo to: dvije kemoterapije koje bi trebale dovesti do smirenja bolesti, onoga što mi u medicini zovemo remisijom. To znači da bolest još uvijek postoji u koštanoj srži, ali da je većina koštane srži zdrava, te da je ostao vrlo mali postotak malignih stanica. One se onda nesrodnom transplantacijom trebaju razrješiti na način da se bolesna koštana srž zamjeni zdravom. U Milinom slučaju koštanu srž donira netko tko nije dio njezine obitelji”, kazao je dr. Mrsić.

Riskantno i neizvjesno liječenje

Potencijalne komplikacije vrebaju kod svake od metoda. Već sama kemoterapija dovodi do pada imuniteta, sklonosti infekcijama i krvarenja. No, uz odgovarajuću terapiju i transfuziju može se relativno dobro proći kroz tu fazu liječenja, smatra hematolog.

“Jedan od njih je neprihvaćanje transplantata, a drugi da ta koštana srž reagira na svojeg primatelja kao stranog. I da ga pokuša odbaciti. Da bude jasnije: kod transplantacije organa, bubrega, srca, jetre, tijelo primatelja pokušava odbaciti novi organ jer on nije potpuno podudaran s organizmom u kojega je transplantiran. Kod transplantacije koštane srži odnosno matičnih stanica situacija je potpuno drukčija: koštana srž je ta koja pokušava odbaciti pacijenta, stoga je potrebno primjeniti cijeli dijapazon lijekova koji će spriječiti to odbacivanje, odnosno svesti ga na minimum”, upozorio je Mrsić.

Sve je na američkim liječnicima

Odbacivanje, međutim, može donijeti i pozitivan rezultat. “Odbacivanje s jedne strane može dovesti do smrtnog ishoda, a sa druge do potpunog nestanka malignih stanica. Tu je sada uloga kolega u SAD-u da taj proces, koji nastaje negdje mjesec dana nakon transplantacije, prođe što bolje”, objašnjava Mrsić.

Mediji su dosad pisali kako će američki liječnici pokušati primijeniti kemoterapiju i transplantaciju, a u slučaju da postupak ne donese rezultate, Mila će biti transferirana u neki od centara koji se bave eksperimentalnom terapijom.

“Ako proces uspije, Mila može normalno živjeti i za nju ne bi trebalo biti velikih i po život opasnih posljedica. Bolest se, treba i to reći, može vratiti, no kako vrijeme više protječe šansa za to biti će sve manja. Očekujem da će se, ako sve prođe dobro, Mila vratitit u normalan život i nastaviti svoj rast i razvoj”, zaključio je dr. Mrsić.