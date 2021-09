Nakon incidenta i upada antimaskera u školu u Krapinskim Toplicama, od sutra će u toj školi biti prisutni zaštitari, a u školu stiže i pomoć za učenike koji su svjedočili incidentu, javlja RTL.

"Od ponedjeljka je angažirana zaštitarska tvrtka koja će osiguravati nesmetani nastavni proces kako bi svi sudionici osjećali se sigurni kao i do sada. Ova eskalacija u petak nam je dala na znanje da je naša sigurnost narušena. Kako se to sve dogodilo nakon radnih vremena koji jesu i uputa roditelja koji su mi javili i učitelja koji su primijetili dječji stres i strah, danas sam reagirao i uputio pismo pravobraniteljici", rekao je Samson Štibohar, ravnatelj te osnovne škole.

Zaštitari kod škole koliko god bude potrebno

"Nismo očekivali ovo, ali zaštitari će biti tu koliko god će biti potrebno, dok djeca nisu sigurna kao i učitelji, dok osoblje nije sigurno“, rekao je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar.

"Mogu razumijeti da se netko ne slaže s mjerama, da iskaže nezadovoljstvo, ali ne može tako da ugrožava drugu djecu. Mi ovdje imamo 308 učenika, 2 roditelja koja ne žele da se njihova djeca pridržavaju mjera, to znači da 306 ne vole svoju djecu? Ne, ali se to ne radi tako da namećete svoje mišljenje i to ovako neće ići“, smatra Kolar.

Mogu mirno dovesti djecu

Na pitanje je li policija zakazala, Kolar kaže da neće ulaziti u to da li je to trebalo biti spriječeno.

"Ali zakon kaže da skupova nema pored škola i vrtića dok su na nastavi. Mislim da i 10 osoba može napraviti nered. Hoće li policija biti ovdje sutra, ne znam. Obavit će svoj posao, a mi smo osigurali i pozvali zaštitarsku službu - djeca će biti sigurna, a ja poručujem svima da decu mirno dopeljaju sutra“, zaključio je župan Kolar.