PRED KRAJ TJEDNA OČEKUJU NAS SVE VIŠE TEMPERATURE: Popušta hladnoća, a sunce poziva na šetnju 

Idućih dana bit će sve toplije, a razmjerno stabilne prilike ovog vikenda mogle bi temperature podići čak i do 15 stupnjeva

Idućih dana bit će sve toplije s obzirom da je izražena hladnoća popustila, već pred kraj tjedna moguće je iznadprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. Razmjerno stabilne prilike idućih dana osiguravat će polje povišenog tlaka u kojem se i dalje nalazimo, a frontalni poremećaji premještat će se sjevernije od Alpa, uz jedan takav koji će donijeti nešto više vlade i u naše krajeve, piše RTL.

Prognoza danas

Danas će od jutra biti postupno sve oblačnije sa zapada, a postoji mogućnost mjestimične kiše najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u zapadnim predjelima unutrašnjosti. No, bit će tek male količine. Vjetar uglavnom slab ili će izostajati, no u gorju će zapuhati do umjeren jugozapadnjak, a na otvorenome moru sjeverozapadnjak. Najniže temperature bit će malo više, no na kopnu još uvijek par stupnjeva u minusu, a uz Jadran oko 3 i 4°C u plusu.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne može nakratko pasti malo kiše, nakon čega će se prema večeri postupno razvedravati. Vjetar uglavnom slab do u gorju umjeren jugozapadni, a temperatura između 10 i 12 °C.

U Slavoniji se prolazno malo kiše očekuje uglavnom poslijepodne, no također će se sa sjeverozapada do kraja dana postupno razvedravati. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a temperature će biti između 8 i 11 °C.

Poslijepodne će u Dalmaciji biti više oblačnih nego sunčanih razdoblja, a razvedravanje se očekuje u večernjim satima. Kiša se na području Dalmacije ne očekuje, tek vrlo rijetko, uglavnom u zaobalju. Bit će mirnije, sjeverozapadnjak slab do umjeren uglavnom na otvorenom moru. Temperatura iznad 10 °C.

Malo kiše može pasti na sjevernom Jadranu, uglavnom na Kvarneru, no neće dugo potrajati, a naoblaka bi se trebala početi smanjivati do kraja dana. Temperature će biti u porastu, a uz slab do umjeren jugozapadnjak u gorju će biti i osjetno toplije, čak do 10°C.

Idućih dana na kopnu

Na kopnu u nastavku tjedna ostaje barem djelomično sunčano i uglavnom suho. Jutra će biti bez vjetra i maglovita, osobito u četvrtak, a zatim od nedjelje. Stižu sve topliji dani, a jutarnji će minusi, uz prolaznu južinu i višak oblaka uskoro potpuno izostati.

Idućih dana na moru

U petak će se na Jadranu uz jugo skupljati nešto više oblaka, uglavnom oko Kvarnera ali tek rijetko uz vrlo malo kiše, koja je izglednija u noći na subotu. Od nedjelje će biti sunčanije, a maksimalna temperatura mogla bi dosezati 15ak stupnjeva. Ponegdje se uz obalu može očekivati jutarnja magla ili niski slojeviti oblaci, ponajprije uz zapadnu obalu Istre te lokalno u zadarskom akvatoriju.

U svakom slučaju, stiže nam toplije vrijeme, a uz sve više temperature te razmjerno visok tlak zraka koji se neće previše mijenjati ne bi trebalo biti nezadovoljnih vremenskim prilikama.

ZA VIKEND STIŽE PROLJEĆE? Premda su temperature i danas bile u minusu, za koji dan bi moglo biti znatno toplije