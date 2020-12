PREBOLJELI STE COVID I SADA NISTE SIGURNI TREBATE LI SE CIJEPITI? Evo što kaže šef naše agencije lijekova, dotakao se i pitanja trudnica

‘Temeljem rezultata kliničkih ispitivanja ustanovljeno je da cjepivo štiti 95 posto. Potrebno je primiti dvije doze u razmaku od 21 dana’, rekao je šef HALMED-a

Ravnatelj Hrvatske agencije za lijekova i medicinske proizvode (HALMED) Siniša Tomić rekao je kako su upute i sve druge relevantne informacije o cjepivu BioNTecha i Pfizera protiv bolesti COVID-19, kojim je danas zaopočelo cijepkjenje u Hrvatskoj, dostupne na stranici HALMED-a.

“Temeljem rezultata kliničkih ispitivanja ustanovljeno je da cjepivo štiti 95 posto. Potrebno je primiti dvije doze u razmaku od 21 dana”, rekao je Tomić za televiziju N1.

Trudnice bi se trebale posavjetovati s liječnicima

“Utvrđeno je da je rok valjanosti cjepiva oko šest mjeseci i da ga je potrebno u posebnim uvjetima čuvati, na -90 do -60 stupnjeva, što znači da je i prilikom transporta potrebno paziti da se taj hladni lanac očuva. Kad se cjepivo otopi, moguće ga je čuvati na temperaturi hladnjaka nekih pet dana, a prije same primjene potrebno ga je prevesti u oblik za primjenu, to jest razrijediti s odgovarajućim otapalom, što je fiziološka otopina i potrošiti ga unutar šest sati”, objasnio je Tomić.

Cjepivo je, kaže, namijenjeno osobama starijima od 16 godina, a što se tiče pedijatrijske populacije, regulator je – ističe Tomić – napravio iznimku i dozvolio proizvođaču da u kasnijim studijama pokaže određene rezultate.

“Što se tiče trudnica, nije apsolutno za njih kontraindicirano, ali najbolje bi bilo da se svaka trudnica posavjetuje sa svojim liječnikom koji individualno može procijeniti koji je omjer koristi i rizika za trudnicu, posebno ako postoji rizik od nekih kroničnih bolesti poput šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti gdje bi eventualna infekcija covidom-19 mogla izazvati određene komplikacije”, kazao je Tomić.

“Što se tiče osoba koje su preboljele covid, smatra se da se i oni mogu cijepiti”, dodao je Tomić.

Moguće nuspojave kao i kod drugih cjepiva

Govoreći o mogućim nuspojavama, kazao je da su one dosad zabilježene prisutne i kod primjene drugih cjepiva.

“Velika većina nuspojava zabilježena je u kliničkim ispitivanjima koje je obuhvatilo 44 000 ispitanika. Tu su zabilježene uglavnom nuspojave koje su inače prisutne kod cijepljenja kao što je bol i svrbež na mjestu primjene cjepiva, glavobolja, vrućica, umor i slično. To su sve uobičajene nuspojave. Zabilježeno je i nekoliko težih alergijskih reakcija koje su se ustanovile tek kad su se stotine tisuća ljudi u drugim zemljama počeli cijepiti”, rekao je Tomić napomenuvši da su alergijske reakcije bile rijetke.

mRNA tehnologija nova i specifična, ali čista

Što se tiče mRNA tehnologije na kojoj se bazira Pfizerovo cjepivo, Tomić je za N1 kazao da je to nova i specifična, ali čista tehnologija koja cilja na točna mjesta u stanici.

“Vrijeme poluživota glasničke mRNA takvo je da se ona razgrađuje i nema nekog kumulativnog efekta. Regulator je sve dostupne podatke ocijenio i ustanovio je da je omjer koristi i rizika pozitivan za cjepivo i donio je određene mjere za dugoročno praćenje cjepiva”, naglasio je šef HALMED-a.

