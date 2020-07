PRAVOSUĐE OTIŠLO NA GODIŠNJI ODMOR: Kapitalci poput Mamića, Bandića i Dolačkog još će neko vrijeme čekati na presude

Sudac kojem je dodijeljen slučaj Zdravka Mamića bavi se predmetima iz 2018., za Željka Dolačkog nije održana ni žalbena sjednica, a glasnogovornik Vrhovnog suda ne može pronaći suce zadužene za nastavak procesa u Bandićevoj aferi Štandovi, jer su na godišnjem odmoru

Iako je zbog epidemije koronavirusa, a kasnije i potresa rad pravosuđa bio usporen, gotovo su svi u tome sustavu već otišli na godišnji odmor. Naime, na Vrhovnom sudu, ali i na Županijskom sudu u Zagrebu rasprava više nema. Tako mnogi zvučni predmeti u kojima su se, između ostalih, našli Zdravko Mamić, Milan Bandić i Željko Dolački, su na čekanju.

Iz Vrhovnog suda poručuju kako im proces protiv Mamića još nije u planovima, jer sudac Dundović, kojem je on dodijeljen, ima posla sa zaostacima iz 2018. “On je istaknuo prvo da se radi o predmetu gdje osuđenik nije u pritvoru, prema tome po definiciji ne radi se o hitnom predmetu”, rekao je za RTL Željko Pajalić, glasnogovornik i sudac Vrhovnog suda.

Mamićeva se obrana s time ne slaže, jer je, prema njihovu mišljenju, riječ o specifičnoj situaciji i iznimnom interesu javnosti, a sam predmet nije toliko opsežan, jer od 200 stranica presude obrazloženje zauzima 30 posto.

“Ponavljam da je to predmet koji je već trebao biti na sjednici gore, a kada će biti, na to mi ne možemo utjecati. Nama je u interesu. Postoji pet, šest visokokvalitetnih podnesaka u spisu koji ukazuju na ustavne i zakonske odredbe po kojima bi to trebalo učiniti”, istaknuo je Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića.

ZDRAVKO MAMIĆ NEĆE POBJEĆI RUCI PRAVDE: Sudit će mu se u odsutnosti zbog izvlačenja 200 milijuna kuna iz Dinama

Čekanje suđenja u Remetincu

Prioritet je trebao biti i slučaj policajca Željka Dolačkog, koji je zbog optužbi za lažiranje provale u policijski sef i krađu dva kilograma zlata, 640.000 kuna i gotovo 290.000 eura, dobio šest godina zatvora. Ta je presuda i dalje nepravomoćna, a Dolački sjedi u Remetincu.

“Čim je to nadležnost USKOK-a i Županijskog suda radi se o složenijem predmetu, ali mi mislimo da je barem mogla biti održana žalbena sjednica povodom naših žalbi, jer ipak je Željko Dolački u istražnom zatvoru skoro godinu i pol dana”, smatra Alan Kubat, odvjetnik Željka Dolačkog.

Nisu pronašli suce

Sudski poziv neće dobiti niti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je nepravomoćno oslobođen u aferi Štandovi. “Nisam našao suce koji rade na njima, jer su na godišnjem odmoru, pa vam ne mogu toliko reći kada planiraju na sjednicu iznijeti te predmete”, pravdao se glasnogovornik Pajalić.

Sjednice na Vrhovnom sudu trebale bi ponovno početi za mjesec dana, no čini se kako Mamić, Bandić i Dolački neće tako skoro ponovno sjesti u optuženičke klupe.

NA SUĐENJU BANDIĆU SVJEDOKINJA OTKRILA KAKO SE ZAPOŠLJAVALO U HOLDINGU: ‘Nije bilo provjera diplomi, dobivali smo samo podatke osobe i njezino radno mjesto’