‘PRAVOSUĐE JE LEGLO ZMIJA’; Ahmetović otkrila zašto premijeru ne paše Zlata Đurđević: ‘Milanović je uvijek govorio da će štititi Ustav’

SDP-ova Mirela Ahmetović osvrnula se na prijedlog predsjednika da se predsjednicom Vrhovnog suda imenuje Zlata Đurđević te dodala kako ona ne odgovara premijeru

SDP-ova saborska zastupnica i načelnica općine Omišalj, Mirela Ahmetović osvrnula se na peripetije oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, ali i na nadolazeće lokalne izbore. Istaknula je kako je predsjednik Zoran Milanović uvijek govorio da će štititi Ustav.

“Sada je cilj da na čelo Vrhovnog suda dođe osoba koja će dati prostor ljudima visokog morala i integriteta, što do sada nije bilo slučaj, a to HDZ-u ne odgovara. Svima nam je želja da se otvori rasprava u hrvatskom pravnom okviru, a pojedinačni zakoni ne smiju derogirati Ustav”, rekla je Ahmetović za N1 te prokomentirala izbor Zlate Đurđević. “Ona je prijedlog predsjednika i to ne odgovara premijeru. Pravosuđe je leglo zmija u kojem se uvijek sagledava politička strana u donošenju odluka. Neki su slučajevi i po deset godina na sudovima, a vezani su za političku moć. To je ono što predsjednik želi ukloniti. Predsjednik brani ustavni poredak ove države i ima podršku poštenih ljudi koji imaju odgovornost za zemlju i žele da zemlja napreduje”, rekla je Ahmetović.

TKO JE ŽENA KOJU MILANOVIĆ ŽELI NA ČELU VRHOVNOG SUDA? Uopće nije njegov fan, ali u jednoj stvari su se složili

ŠEKS, JEDAN POZIV I ČUDAN SUKOB: Stručnjakinja kaže: ‘Plenković ispravno tumači situaciju, a Milanović radi nešto neprihvatljivo’

Utjecaj LNG terminala

Nije joj jasno zašto u HDZ-u tvrde da je Gari Cappelli najbolji ministar turizma, a riješili su ga se nakon parlamentarnih izbora. Potencirala je i problem LNG terminala, koji se nalazi baš u njenoj općini.

“LNG terminal instaliran je na morsku površinu u maloj zajednici, gdje se tvrdi da on neće utjecati na turizam u tom području. Ne čudi me što Cappelli nije odgovorio na moj apel kao načelnice da pokuša saslušati stanovnike Omišlja i Krka, o tom projektu, nikada nam nije odgovorio. Zastupnici koji su glasali za Zakon o ukapljenom prirodnom plinu, a kojim se omogućilo instaliranje ovog projekta, su Tomislav Klarić, Ivan Kirin, Anton Kliman i Josip Botić – vjerojatno kandidati HDZ-a na predstojećim izborima. Vjerujem da će građani prepoznati da su ti ljudi oni koji su okrenuli leđa kada su građani trebali njihovu pomoć. Taj je projekt realiziran, dva su broda iskrcala plin. Imali smo probleme s nesnosnom bukom i intervencijom stanovnika, mene i Zlatka Komadine ta je buka sanirana. Posljednji brod koji je došao nije emitirao buku kakvu su prošli emitirali. Pratit ćemo što se događa s tim projektom i dalje”, rekla je Ahmetović.

LNG terminal je, kaže, znatno utjecao na turistički potencijal tog kraja. “Stanovnici, iznajmljivači u Omišlju imali su tešku ulogu afirmirati svoj turizam i zbog Janafa, Petrokemije… I kada su uspjeli pozicionirati Omišalj kao turističku destinaciju, bore se s novim utegom koji im je vlada nametnula – svojim gostima objašnjavati da LNG terminal neće utjecati na kakvoću mora, neće utjecati na kvalitetu boravka… To je ogroman uteg. Ufam se u kvalitetu turističkih djelatnika da održe i unaprijede kvalitetu turističkog boravka”, kazala je Ahmetović.

POČEO PLINSKI RAT U EUROPI: Tri velesile su u borbi za opskrbu kontinenta plinom; Važnu ulogu u cijeloj priči ima i LNG terminal na Krku

Uvjerena u dobar rezultat SDP-a

Uvjerena je kako primorsko-goranski župan Zlatko Komadina i na ovim izborima odnosi pobjedu u prvom krugu, jer je pokazao da radi u korist građana.

“Zlatko Komadina je prekaljeni borac za interese stanovnika i građana, a to je pokazao u borbi protiv nezakonitog plutajućeg LNG terminala kada je stao ispred moćnika koji su htjeli realizirati projekt koji je bio u suprotnosti sa željama građana. Komadina često ističe da su ti projekti realizirani novcem građana PGŽ-a i njegova je zadaća taj novac usmjeravati u projekti koje građani i žele. Ne sumnjam da će i ovog puta u prvom krugu odnijeti pobjedu”, rekla je Ahmetović i naglasila:

“Željela bih da se otkloni takav način komuniciranja u kojem netko iz vlasti govori kako je on ili netko njihov nešto izvršio, za nešto zaslužan – oni su samo novac građana usmjerili tamo gdje građani žele. Oni koji su novac građana usmjeravali tamo gdje građani ne žele, moraju odgovarati na izborima. Nadam se da će građani prepoznati da je ono što su dobili ono što su sami i platili”, rekla je Ahmetović i dodala da županija uplaćuje mnogo više u državni proračun nego što iz njega dobiva.

Ahmetović ne sumnja ni u šanse SDP-ovog Marka Filipovića u Rijeci, usprkos velikom broju kandidata. “Na prošlim sam izborima imala pet-šest protukandidata i u prvom krugu pobijedila sa 60 posto. Ako je kandidat kvalitetan i ima najbolji program, protukandidati nisu predmet rasprave. Rijeka je otvoren grad za sve i na predstojećim izborima. Zašto se ne bi kandidirao svatko tko misli da ima što ponuditi? Marko Filipović će, vjerujem, moći u prvom krug pobijediti oponente”, rekla je Ahmetović i dodala kako se Rijeka ističe kao jedan od najboljih gradova u transparentnosti vođenja, brojnim projektima…

No, zato ne bi htjela biti u koži nijednog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. “Zagreb je postao pod Bandićevim vodstvom proizvodnja novca za ortake. Novi gradonačelnik mora vratiti dignitet funkciji, pa složiti grad da financijski funkcionira, a to neće moći nakrcavanjem bliskih ljudi u administraciju i gomilanjem dugova. Klisović je već dao naznake da se sustav upravljanja Zagrebom mijenja nabolje i na kvalitetnije. Zagreb se može vratiti na najviše razine europskih prijestolnica, a ne da bude na dnu. Zagrepčani zaslužuju kulturan, socijalno osjetljiv grad. Uvijek bi mi bilo drago da su lijevi kandidati najjači, pa da su oni i ti koji mogu pobijediti na lokalnim izborima. No, voljela bih i da se ljevica ujedini, pa mi je teško očekivati dva kandidata s lijevog spektra. Ne bih se usudila predviđati tko će biti uz Klisovića u drugom krugu”, zaključila je Ahmetović.

JOŠKO KLISOVIĆ: ‘Ne želim biti onaj gradonačelnik koji će šetati gradom i zvati da se pokrpaju rupe, tako se ne vodi grad’

SDP-OV KANDIDAT HVALI SE DA JE JAČI OD HDZ-OVA: ‘Davor Filipović u srazu sa mnom nema šanse!’