Slučaj učenika iz osnovne škole u Krapinskim toplicama koji već danima ne pohađa nastavu jer njegovi roditelji, ali i on, ne želi nositi masku u školi, goruća je tema u javnom prostoru. Nakon što nekoliko dana nije mogao pohađati nastavu, oko škole su se okupili prosvjednici pa je sve skupa eskaliralo na način da je čistačica škole nakon njihovog upada u zgradu zatražila liječničku pomoć, a školu od ponedjeljka čuvaju zaštitari.

Oko škole već danima patrolira i policija, u školu dolazi i interventna jedinica, a cjelokupna situacija stvara veliki stres djeci koja su uplašena i boje se.

Zbog ove nemile situaciju koja je izuzetno delikatna jer su u pitanju djeca, obratili smo se pravobraniteljici za djecu Helenci Pirat Dragičević, koju smo upitali krši li u ovom slučaju netko od aktera (roditelji dječaka koji ne želi nositi masku i škola koja zabranjuje djetetu ulazak bez maske) prava djeteta te ako da, na koji način.

Nije u skladu s djetetovim najboljim interesima

"Tijekom epidemije koronavirusa i uvođenja epidemioloških mjera i uputa, kojima su uvedena nova pravila ponašanja u školama koja su obvezna i za djecu i za odrasle, susretali smo se sa slučajevima u kojima su roditelji odbijali takve mjere te čak upućivali djecu da ne poštuju obvezu nošenja zaštitne maske u školi. U svim takvim slučajevima isticali smo da poticanje djece da krše pravila ponašanja u školi, kao i ostale propisane epidemiološke mjere, predstavlja ponašanje koje nije u skladu s djetetovim najboljim interesima, i koje djetetu nanosi štetu jer ga potiče na neprimjerena ponašanja zbog kojih dijete može snositi posljedice", kaže nam pravobraniteljica u svojem odgovoru.

Pirat Dragičević navodi da su svjesni da pridržavanje epidemioloških mjera nije lako, te da dugo trajanje epidemije kod nekih može dovesti do sve težeg suočavanja i nošenja sa zahtjevima koji se odnose na potrebu održavanja razmaka, nošenja zaštitne maske, korištenja dezinficijensa, mjerenja temperature prilikom ulaska u odrađeni prostor, i slično.

'Roditelji trebaju znati...'

"Međutim, neovisno o osobnim stavovima i osjećaju zamora epidemijom, roditelji trebaju znati kako je u pogledu organizacije rada u školama aktualno na snazi dokument pod nazivom Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 (za pedagošku/školsku godinu 2021./2022.) koje je u kolovozu 2021. donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja“, navodi nadalje pravobraniteljica za djecu.

Svrha je zaštita zdravlja

"Sastavni dio ovoga dokumenta su Upute za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Preporuke sadržane u tim dokumentima u ovome trenutku u velikoj mjeri određuju pravila rada i ponašanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, kako djece, tako i odraslih. Svrha tih pravila jest zaštita zdravlja svih u školi, pa tako i zaštita prava djece na najvišu mogući razinu zdravlja, i zato je škola dužna osigurati njihovu primjenu te ih jednako trebaju poštovati svi", napominje.

"Na odraslima je da ulože dodatan napor kako bi djeci pružili svu potrebnu podršku u suočavanju s izazovima pred koje nas stavlja Covid-19, sve dok za tim bude postojala potreba, a ne da dodatno djeci otežavaju aktualnu situaciju. Upravo poštovanjem epidemioloških pravila omogućujemo da se nastava održava uživo, te da se u vrijeme epidemije što duže očuva mogućnost škole „licem u lice“, „prave škole“ koja je djeci neophodna za njihovo zdravo odrastanje", kaže Helenca Pirat Dragičević.

"Zbog aktualnih događanja u školama očito je da škole, u osiguranju prava djece na zaštitu zdravlja u vrijeme epidemije, a sada čak i u zaštiti sigurnosti djece i zaposlenika u školi, trebaju jaču podršku od nadležnih institucija. Zato pozivam sve koji mogu pridonijeti osiguranju pretpostavki za sigurno i poticajno obrazovno okruženje da učine sve kako bi djeca u ovoj nastavnoj godini imala šansu obrazovati se u okruženju koje je primjerenije njihovim razvojnim potrebama - u prostoru škole i igrališta, zajedno sa svojim prijateljima, u neposrednom kontaktu sa svojim učiteljima i nastavnicima“, zaključuje pravobraniteljica za djecu.

To je nedopustivo

Situaciju u Krapinskim toplicama u programu N1 televizije komentirala je danas i epidemiologinja Dijana Mayer iz HZJZ-a.

"To je nedopustivo, svinjarija. Prošle godine su maske bile preporučene za cijelu nastavu od 5- do 8. razreda. Ove godine smo napravili drastičan rez i popustili mjere, maske se nose u školama u hodniku, od ulaza do učionice. Raditi ovakve performanse za masku koja se nosi 3-5 minuta… Za tako malo vremena imati tolike neugodnosti je zaista nedopustivo, to se ne može tolerirati", kazala je Mayer.

Mayer je dodala da imamo najlabavije mjere te da je cilj da se nastava održava uživo, a ne online. "Uvijek idemo na dobrobit djece i nastavnika”, zaključila je epidemiologinja.