‘PRAVO OPUŠTANJE TEK NA LJETO ILI NAJESEN’; Hrvatski imunolog o sumanutim teorijama: ‘RNK cjepivo nema nikakve veze s abortiranom djecom’

‘Takve rasprave nisu dobrodošle, ali ono što je bitno, kad netko sumnja i kad netko dobije takvu informaciju, naša dužnost i obveza je da rastumačimo do najsitnijih detalja o čemu se radi’

Imunolog Pero Lučin, komentirajući cjepivo protiv koronavirusa, istaknuo je za N1 kako je trenutno najveći izazov logistika, odnosno kako organizirati cijepljenje.

“Radi se o enormno kompleksnom pothvatu, imat ćemo dolazak cjepiva prema mogućnostima kako se isporuke budu događale. Imat ćemo dva cjepiva i paralelno napredovanje epidemije i borbu zdravstvenog sustava s epidemijom, odnosno pokušajem zaustavljanja. Mislim da neće biti nimalo jednostavno to organizirati”, rekao je Lučin.

Predloženi plan cijepljenja ocijenio je dobrim, dodavši da je ključno zaštititi rizične skupine, starije te zdravstveno osoblje, koje je izloženo velikom opterećenju, kako radnom, tako i virusnom, ali upozorava da prve rezultate djelovanja cjepiva možemo očekivati tek nakon mjesec dana, kad se razvije imunosna reakcija. “Pravo opuštanje možemo očekivati tek na ljeto ili najesen” rekao je.

Upitan kako ljude pridobiti da prihvate cijepljenje, Lučin je rekao da treba uložiti truda i rastumačiti sve što se zna, bez zadrške.

“Sva pitanja koja ljudi postavljaju trebaju se diskutirati i u tome trebaju sudjelovati ljudi koji nešto znaju i imaju iskustva s virusima i cjepivima. Svaki čovjek ima pravo sumnjati i postavljati pitanja i na njih treba odgovoriti što točnije i što stručnije i pokušati u raspravama koristiti isključivo znanstvene činjenice i kroz taj razgovor vagati sve ono što je bitno znati. Primjerice, koje su nuspojave, koje su opasnosti i komplikacije koje nosi covid-infekcija, a koje mogu biti vezane uz cjepivo i svatko treba odvagati između tih nuspojava i komplikacija i odlučiti se za zaustavljanje infekcije i epidemije”, rekao je Lučin.

Sve se mora objasniti do detalja

Komentirao je i pojedine tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama, a koje kažu da je oksfordsko cjepivo povezano sa stanicama abortirane djece.

“Mislim da je to primjer iznošenja činjenica koje se ne temelje na znanstvenim činjenicama i podacima. Naravno, vjerojatno je netko nešto povezao, pa povezao one stanične linije koje se koriste za proizvodnju virusa, koje su, meni se čini, već prije 50 godina napravljene i onda se povezuju iskrivljene činjenice koje se koriste za ovakve rasprave. One nisu dobrodošle, ali ono što je bitno, kad netko sumnja i kad netko dobije takvu informaciju, naša dužnost i obveza je da rastumačimo do najsitnijih detalja o čemu se radi. Tako i svaki čovjek treba do najsitnijih detalja znati što mu se događa s organizmom kad se ubrizga RNK ili adenovirusno cjepivo”, rekao je Lučin, dodavši da spomenuto cjepivo ne može imati nikakve veze sa stanicama abortirane djece.

