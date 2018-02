Danas će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti uz susnježicu i snijeg te stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u gorskim predjelima. Na Jadranu povremeno kiša, većinom u Dalmaciji, a na jugu moguće i obilnija.

Nova promjena vremena u meteorološki dinamičnoj veljači započela je potkraj prošloga tjedna, a do kraja ovoga možemo očekivati pravi zimski ugođaj. Prvo bi snježne oborine danima trebale padati u unutrašnjosti Hrvatske, dok nas za vikend očekuje prodor hladnog sibirskog zraka i polarne hladnoće.

“Prognostički modeli najavljuju stvaranje snažne anticiklone iznad sjevernih dijelova našeg kontinenta. Po rubu te anticiklone predviđa se prodor vrlo hladnog sibirskog zraka prema europskom kopnu”, piše Crometeo.

No, krenimo redom. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti uz susnježicu i snijeg te stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u gorskim predjelima. Na Jadranu povremeno kiša, većinom u Dalmaciji, a na jugu moguće i obilnija.



Snijega će biti i na Jadranu

Duž obale sjevernog i dijela srednjeg Jadrana ponegdje može biti i malo snijega. U unutrašnjosti će povremeno puhati umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od -1 do 4 na kopnu te od 6 do 11 °C na Jadranu.

Sutra će u unutrašnjosti padati snijeg, češće u Gorskom kotaru i Lici gdje je moguć deblji snježni pokrivač. Na Jadranu će većinom padati kiša, a mjestimice na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Dalmacije povremeno može biti i malo susnježice i snijega.

Puhat će umjeren na udare i jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, a na jugu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između -4 i 0, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna od -1 do 3, a na Jadranu između 7 i 11 °C .

U Zagrebu do pola metra snijega

U unutrašnjosti će snijeg, uz kraće prekide, padati skroz do subote, kada nas, prema prognozi DHMZ-a, očekuje značajan pad temperature. Do tada bi u gorskoj Hrvatskoj moglo pasti i do dva metra snijega, 70 centimetara u središnjoj, a 40 u istočnoj. No, dobre stižu i za snjegoljupce u primorskoj Hrvatskoj – ondje bi trebalo pasti oko 10 centimetara snijega.

“Zagreb je priča za sebe, kao ogroman grad on ima i svoju mikroklimu tako da bih za sam grad procijenila ukupnu visinu snijega na recimo 35 do 50 centimetara. No, i to je nešto što se ne događa baš često, u prosjeku svake treće godine”, otkrila je RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar.

Daleko najhladnije bit će u nedjelju i ponedjeljak kada će gotovo cijela Hrvatska biti u minusu. Tako današnja sedmodnevna prognoza kaže da će u Zagrebu najniža temperatura biti -12 stupnjeva Celzija, u Osijeku -10, u Rijeci -6, a i Split će se smrzavati na -3 stupnja Celzija.

Problemi u prometu

Zima, kao i obično, radi i velike probleme u prometu. Ipak, autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb otvorene su za sva vozila, dok snijeg otežava vožnju u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske te mjestimice u zaleđu Dalmacije, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Zbog zimskih uvjeta promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru, uključujući državnu cestu DC1 između Karlovca i Knina i državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar između Zdihova i Kikovice.

Zbog vjetra na autocesti A7 Draga-Šmrika te na dionicama Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski i Senj -Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na dionicama Novi Vinodolski -Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).