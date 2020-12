‘PRAVI BROJ OBOLJELIH JE VEĆI DVA DO TRI PUTA’; Vikica Krolo otkriva: ‘Njih ne šaljemo na testiranje jer znamo da to opterećuje sustav’

‘Obitelji oboljelih ni ne šaljemo na testiranje – držimo ih u kućama, ali već po simptomima vidimo da su oboljeli’, navodi zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore

Zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo jutros je za Hrvatski radio komentirala epidemiju, ali i, kako ističe, velik nedostatak liječnika koji je postojao i prije epidemije.

Nedostaje 70.000 liječnika

“Stalno govorimo o brojkama zaraženih i o brojkama testiranih. Te brojke, normalno, ne odražavaju pravo stanje oboljelih, ima ih sigurno više. Možda ne deset puta, ali jedno dva do tri puta više, zato što mi pratimo cijele obitelji. U obiteljima obično testiramo jednog do dva člana, ne možemo ih sve ni testirati, a već vidimo po njihovim simptomima, jer nam se redovno javljaju, da su zapravo oboljeli i ostali članovi obitelji. Držimo ih u kućama pod našom kontrolom, a da ih ne šaljemo na testiranje jer smo svjesni da je to opterećenje za zdravstveni sustav, a s druge strane, možemo ih liječiti kod kuće”, rekla je Krolo. Također je istaknula da je opterećen cijeli zdravstveni sustav te da su i prije epidemije upozoravali na nedostatak liječnika. Navela je da je 70.000 ljudi, što već pozitivnih, što u izolaciji, pod kontrolom liječnika obiteljske medicine.

Prerano je reći daju li mjere rezultate

Epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekao je kako se nadaju da epidemija popušta i da je to posljedica mjera, ali da se to još ne može reći sa sigurnošću. “To često zna oscilirati pa ne možemo znati je li ovo oscilacija ili početak trenda pada, najvjerojatnije ćemo sad preko blagdana imati manje oboljelih, manje će se i testirati, naravno, ali treba pričekati do iza blagdana da bismo mogli reći”, rekao je Kaić.

Dodao je da sljedećih 10-15 dana možemo očekivati porast broja umrlih jer on obično kasni dva tri tjedna za pojavom novooboljelih, a taj je broj sve do prošlog tjedna rastao.

Cijepljenje najmanje do ljeta

Što se tiče kolektivnog imuniteta, Kaić je rekao da epidemija ne staje koliko god da ljudi obolijevaju i koliko god visoki bili postotci pozitivnih. Jedan od razloga možda je što preboljenje, pogotovo ako nije praćeno teškom kliničkom slikom, ne ostavlja nužno trajni imunitet, objasnio je. Kaić je rekao da će vrijeme pokazati koliko će cijepljenje pridonijeti suzbijanju epidemije. Naglasio je da će trajati mjesecima da dođu dovoljne količine za cijepljenje dovoljnog broja ljudi.

“To će sigurno do ljeta, jeseni trajati, prva ta kampanja cijepljenja, a onda ćemo vidjeti kolika će biti trajna korist od cijepljenja, zbog toga što se zapravo sada još ni ne zna točno trajanje zaštite”, rekao je Kaić.

