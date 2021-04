PRAVDA NA HRVATSKI NAČIN: Drago Tadić priznao lažno svjedočenje kako bi Božidar Kalmeta bio oslobođen svih optužbi

Bivši direktor Osijek Koteksa, Drago Tadić priznao je kako je lagao na sudu da bi Božidar Kalmeta bio oslobođen svih optužbi, a za uzvrat je dobio samo tromjesečno smanjenje kazne, iako je i on, prema dogovoru, trebao biti pušten

Hrvatsko pravosuđe ovih dana ozbiljno je nagrizeno sa svih strana. Predsjednik Zoran Milanović zbog nezadovoljstva s procedurom izbora predsjednika Vrhovnog suda i averzije prema njegovu prijedlogu da to bude Zlata Đurđević načeo je brojne teme vezane uz sudstvo i poštivanje zakona, a Zdravko Mamić je nakon pravomoćne presude odlučio sa sobom na dno povući suce i sud na kojem mu se sudilo, objavljivanjem inkriminirajućih podataka protiv njih te ih optužujući za primanje mita i druženje s optuženikom.

Na jednom od takvih druženja bio je i bivši direktor Osijek Koteksa, Drago Tadić. On je u jednom od procesa osumnjičen za izvlačenje novca iz te tvrtke, što je sinonim i zbog kojeg je Mamić osuđen. No, njegova izjava koju je dao za Provjereno dokazuje ono što svi građani znaju – da je pravosuđe rak-rana društva. No, zahvaljujući njegovu priznanju sada znamo kako se dogovaraju i namještaju sudski procesi.

ŠEKS, JEDAN POZIV I ČUDAN SUKOB: Stručnjakinja kaže: ‘Plenković ispravno tumači situaciju, a Milanović radi nešto neprihvatljivo’

PROCURILE ‘TAJNE’ MAMIĆEVA USB-A: Objavljene fotografije feštanja sa sucima koje je poslao DORH-u

Dobio tri mjeseca manje, a oslobodio Kalmetu

On je, naime, priznao da je lagao na sudu kako bi Božidar Kalmeta bio oslobođen svih optužbi, nadajući se da će u zamjenu dobiti oslobađajuću presudu u procesu u kojem je bio zajedno s Branimirom Glavašem. Prenosimo transkript razgovora.

“Ja sam neki svoj imao interes privatni da promijenim iskaz. Dođe ti meni poruka, to ti je živa istina. Kaže, neće ti Turudić pretvoriti iz ove kazne odlaska u zatvor u uvjetno, ako ne budeš svjedočio u korist Kalmete. I sad, došlo svjedočenje u devetom mjesecu. Ponovno me sutkinja pozvala. Dođe taj stariji odvjetnik kod mene i kaže: ‘Drago, idi svjedočit’, nemamo više šta ako ti hoće, hoće, ako neće, ništa’. Ja kažem ‘dobro’ i odem svjedočit’ stvarno u korist Kalmete.

Odem u WC, i dođe Kalmeta za mnom i kaže on meni: ‘Drago, prijatelju moj, ovo ti nikad neću zaboraviti. Nikad ti neću zaboraviti, ti si moje, šta god trebaš’. Ja kažem: ‘Gospon Kalmeta, pošto ja znam sve, ja vas molim da u ovome gdje pišam’, ja i on u WC-u pišamo… Nismo dogovorili, on je došao tamo zahvaliti se. Kažem ne morate mi se zahvaljivati, već rekoh vi znate da imam dolje neki zahtjev da je uvjet mog svjedočenja bio zahtjev, u ovoj zgradi, neću da ja kažem kod koga. Rekoh: ‘Recite svom prijatelju, gospodinu koji je tražio da svjedoči, da donese, da ispoštuje dogovor’. A on ispoštuje, smanji mi tri mjeseca, a ovo drugo mi sudi. S 24 skine mi na 21 mjesec. Smanjio tri mjeseca. Eto to ti je bilo”, otkrio je Tadić.

‘Turudić i Šeks su najbolji prijatelji’

Iz njegova iskaza nameće se pitanje zašto je baš Ivan Turudić to tražio i koji je bio njegov interes u svemu tome.

“Oni su prijatelji veliki, njih dvojica. Nije on od mene tražio, takve su poruke došle jer Turudić i Šeks su najbolji prijatelji. Šeks i Kalmeta su… Šeks se mene to nije usudio pitat’. Poslali su mi preko indirektne poruke da će oni meni pomoć’, ako ja ovome pomognem. Ja sam ovome pomogao, ali meni se nije pomoglo“, zaključio je.