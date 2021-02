PRAVA POMUTNJA ZBOG CJEPIVA: Stiže nam više od 70 tisuća doza, a liječnici su zbunjeni jer ne znaju kome dati prednost

U Hrvatsku ovaj tjedan stiže više od 70 tisuća doza cjepiva protiv koronavirusa, a do kraja mjeseca 200 tisuća

Za cijepljenje protiv koronavirusa će se osim kod liječnika i platforme e-naručivanje, moći prijaviti i preko aplikacije. Ovisi to o epidemiološkoj slici i procijepljenosti građana. A sve bi se trebalo promijeniti u sljedeća dva tjedna. U Hrvatsku ovaj tjedan stiže više od 70 tisuća doza cjepiva, a do kraja mjeseca 200 tisuća, što je dvostruko više nego što se do sada cijepilo, javlja RTL.

Cijepljenje je već počelo po ambulantama u nekim županijama, a Zagreb će početi zadnji, sljedeći ponedjeljak. Uzbuđenje nisu mogli skriti, prvo cijepljenje u ovoj splitskoj ambulanti. Prvi je na popisu 86-godišnjak. Tri su spremne bočice Pfizera i 18 naručenih.

“Na spisku na kojem imam 200 prijavljenih, bio je to određen posao. Morala sam odrediti kojih prvih 18 će biti. Išla sam po kriteriju godina i bolesti, ili da imaju kronične bolesti ili da su onkološki pacijenti”, rekla je Vikica Krolo, liječnica obiteljske medicine.

Može se navući sedam doza

Za svaki slučaj doktorica Krolo priredila je i još jednu listu ako netko odustane, to su stariji pacijenti u blizine ambulante. U bočici ima šest doza. No iz Nacionalnog stožera kažu može se teoretski navući i sedma. Koncentrat nakon što se razrijedi, ima dovoljno za sedam doza, ali uz tanke šprice.

“Samo te šprice se ne koriste masovno i nema ih. Ako se uspije navući smije se upotrijebiti sedma doza, sedma doza se smije upotrijebiti po pravilima savjetodavnih tijela”, izjavio je epidemiolog Bernard Kaić.

Pomutnja zbog cjepiva

Cjepivo AstraZeneca izazvalo je pravu pomutnju u Primorsko-goranskoj županiji. Hoće li se ili ne cijepiti i oni stariji od 60, odluka o tome sada je prepuštena liječnicima. “Trebali bi se držati smjernica koje su propisane, ali ako postoji dvojba u nekim segmentima. Oni mogu se držati smjernica, ali na način da se fokusiraju na mlađe skupine”, kazao je Vladimir Mićović, ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije.

Za liječnike koji će cijepiti totalna zbrka, kao i jučerašnji dopis iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, iz kojeg ne znaju što su prioriteti – starost ili bolest. “Znači prema zdravstvenom stanju moramo izabrati u medicini, ne gledajući samo starosnu dob pacijenta”, rekao je Leonardo Bressan, predsjednik KoHOM-a Primorsko-goranske županije.

Cijepljenje u Zagrebu

U toj županiji cijepljenje se već obavlja i po punktovima. U većini je zasad u ambulantama, a u Zagrebu počinje tek u ponedjeljak. “Većina će županijama otvoriti punktove kada stignu veće količine cjepiva ne vjerujem da bi se to moglo očekivati prije početka ožujka”, kazao je Kaić.

Jedan od tih punktova navodno će biti i zagrebačka Arena. Za cijepljenje će se osim kod liječnika i platforme e-naručivanje, moći prijaviti i preko aplikacije. “Ona će biti dostupna na domeni http://www.cijepise.zdravlje.hr i ona će omogućiti građanima da se na nekoliko različitih načina naručuju i predbilježe za cijepljenje”, pojasnio je ministar zdravstva Vili Beroš.

A to će biti itekako potrebno, jer ako sve bude po planu u ožujku se očekuje oko 400.000 doza cjepiva.

