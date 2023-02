Točno u podne pred Novinarskim domom u Perkovčevoj ulici u Zagrebu započeo jeprosvjed pod nazivom “Oprostite što smetam, ne mogu disati". Prosvjed organizira Hrvatsko novinarsko društvo (HND) povodom šest mjeseci od smrti novinara Vladimira Matijanića poručujući da ustraje na istrazi o propustima u njegovom liječenju te smjeni ministra zdravstva Vilija Beroša.

Predviđeno je da nakon prosvjeda pred sjedištem HND-a, prosvjednici u 13 sati krenu put Markova trga gdje je sjedište Vlade. Tamo će govoriti Andrea Topić, novinarka i životna partnerica pokojnog Matijanića, potpredsjednica Ogranka HND-a Splitsko-dalmatinske županije Gabrijela Radanović, novinar Indexa Ilko Ćimić te potpredsjednik i predsjednik HND-a Branko Mijić i Hrvoje Zovko.

Prosvjedna povorka krenut će od Novinarskog doma Savskom i Frankopanskom ulicom do Ilice, zatim Ilicom do Trga bana Jelačića, a otamo Radićevom kroz Kamenita vrata na Gornji grad do Trga svetog Marka. Za vrijeme trajanja prosvjeda, od 12:45 do 14:30 sati bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom do Vodnikove ulice.

TIJEK DOGAĐAJA:

Oglasio se Beroš: 'Koristite smrt svog kolege za političke ciljeve'

11:46 - Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se priopćenjem o prosvjedu zbog smrti novinara Vladimira Matijanića te zahtjevima organizatora prosvjeda, HND-a, za njegovom smjenom. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Iako su o smrti novinara Vladimira Matijanića u kolovozu prošle godine u Splitu stručna mišljenja transparentno iznijela i javno objavila sva za to nadležna stručna i državna tijela, Hrvatsko novinarsko društvo i ostali ponovno koriste smrt svog kolege za ostvarivanje političkih ciljeva. Uoči današnjeg prosvjeda kojeg u Zagrebu organizira Hrvatsko novinarsko društvo s ciljem ponovnog propitivanja izrečenih i javno obznanjenih mišljenja i ocjena nadležnih stručnih medicinskih i zdravstvenih, te državnih tijela vezano uz smrt novinara Vladimira Matijanića u Splitu prošlog kolovoza, ministar zdravstva Vili Beroš podsjeća da su u Ministarstvu zdravstva 24. kolovoza 2022. godine pred predstavnicima medija iznijeli stručno mišljenje i zaključke do kojih su došla nadležna i stručna inspekcijska tijela analizirajući postupanje institucija na razini primarne i bolničke zdravstvene zaštite te hitne medicinske djelatnosti. Zaključeno je da je hrvatski zdravstveni sustav u potpunosti bio na dispoziciji korisniku zdravstvene zaštite, uz uočene određene propuste na razini individualne odgovornosti, zbog čega je predmet, sukladno proceduri upućen nadležnim i mjerodavnim institucijama.

Podsjetit ću, također, da smo tada rekli da tu ne stavljamo točku na taj, nažalost za sve nas tužan događaj, već da sve informacije i nalaze do kojih su došla stručna tijela prosljeđujemo na daljnja postupanja onima koji su u stručnom i zakonskom pogledu za to zaduženi – Hrvatskoj liječničkoj komori i njihovom stručnom i etičkom povjerenstvu, Komori medicinskih sestara i tehničara, te Županijskom državnom odvjetništvu. Većina njih se očitovala i javno oglasila u okvirima svojih nadležnosti i obveza o stručnoj i etičkoj strani slučaja pokojnog Vladimira Matijanića. Ministarstvo zdravstva i ja kao ministar ne bježimo od odgovornosti ni od jednog pitanja našeg zdravstvenog sustava i zdravstvenih politika, pa tako ni od svih pitanja vezanih uz 'slučaj Matijanić', kako ga mediji volite nazivati. Sve ono što je u ovlasti Ministarstva zdravstva i ministra je učinjeno u okvirima zakona i stvarnih nadležnosti.

Hrvatska liječnička komora i Komora medicinskih sestara i tehničara neovisna su stručna tijela i imaju punu odgovornost za svoj rad, za odluke iz svoje nadležnosti. Ministar ne može i ne smije utjecati na njihov stručni rad. Županijsko državno odvjetništvo je nadležno tijelo za propitivanje zakonitosti postupaka u ovoj zemlji, pa tako i kada su u pitanju postupci zdravstvenih djelatnika. Ministarstvo zdravstva i ministar bili su i bit će i nadalje najodgovorniji u okviru svojih nadležnosti za zdravstvene politike i funkcioniranje zdravstvenog sustava. Zdravstvena profesija, kao regulirana profesija ima jasnu organizacijsku strukturu, a time i djelokrug odnosno odgovornost svakog pojedinca u istoj. Odgovornost ministra zdravstva kao i Ministarstva zdravstva je da reagira na neadekvatne radnje u bilo kojem dijelu zdravstvenog sustava te prepusti nadležnim tijelima da rade svoj posao, što je i učinjeno.

Od prvog dana polažem račune hrvatskoj javnosti i građanima za sve što radimo. Od odgovornosti ne bježim, ali ne primam na svoja pleća odgovornost svakog dionika u zdravstvenom sustavu jer svatko na svojoj razini mora primjereno funkcionirati kako bi zdravstveni sustav odgovarajuće djelovao. Dosadašnje izjave iznesene od strane Hrvatskog novinarskog društva pokazuju nerazumijevanje navedenih procesa ili drugu namjeru. Moju ostavku možete tražiti, ali nemojte kao novinari koristiti smrt svog kolege za neke druge političke ciljeve."

Andrea Topić: 'Neka ne dolaze oni koji drže da nam je zdravstvo savršeno'

11:29 - Gostujući danas na televiziji N1, Andrea Topić je rekla da na prosvjed ne moraju doći ljudi koji smatraju da je zdravstvo savršeno. "Ja vjerujem da takvih ljudi nema puno”, dodala je. Što se tiče službene istrage o Matijanićevoj smrti, Topić je rekla da nije optimistična.

"Beroš se toliko grčevito drži za taj stolac, ja ne znam što to njemu znači. Sigurno nije tu jer želi pomoći ljudima jer da želi, mijenjao bi sustav ili bi se vratio i radio kao neurokirurg. Na ovoj funkciji gdje se sada nalazi ne čini nikome dobro. Valjda voli kamere, medijsku pažnju i ulizivanje ljudi jer smo svi svjesni da se do liječnika dolazi ulizivanjem, pršutom i ostalim stvarima. Meni je puna kapa toga”, poručila je.