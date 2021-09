Gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, u predvorju Gradske uprave od 11 sati održava konferenciju za novinare.

"Kaže se dobar dan inače, ali mogao bi biti nešto i bolji. Ispričavamo se…"

"Povećanje stanogradnje, a posebice to možete vidjeti na Trešnjevci, nije pratilo uvijek razvoj komunalne infrastrukture. To vrijedi za vodoopskrbu, ali i odvodnju. Prioritet nam je to unaprijediti u idućem razdoblju. Prva dojava je bila prije 5 sati, zamjenik gradonačelnika i ja smo došli na samu lokaciju oko 5:45 ujutro."

"Ukupno je intervenirano na sedam lokacija, tri stambena objekta, cesta te tri različite ustanove. Najgore je u smislu štete prošla škola u kojoj je oštećena dvorana, uredi i domarov stan."

"Čuo sam se danas s ministrem Ćorićem i povući ćemo sredstva iz EU fondova za modernizaciju vodoopskrbne mreže kako bismo smanjili gubitke vode u cijevi, ali i i kako bismo zaustavili da se ovakve situacije opet dogode. On i ja ćemo sutra imati sastanak te ćemo razgovarati o svemu."

Podsjetimo, rano jutros ponovno je puknula cijev na zagrebačkoj Selskoj cesti. Gradonačelnik je izjavio da je šteta nastala jutros veća od one koja je nastala u nedjelju.