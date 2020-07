JOŠ JEDNA OSOBA PREMINULA U ISTRI: Imala je sto godina i niz kroničnih bolesti; Britanski premijer otkrio kada će ‘najgore biti iza nas’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu pratite iz minute u minutu

Amerika osnova skupinu za pravednu distribuciju cjepiva

U Hrvatskoj je danas 77 novozaraženih, 5 ljudi je preminulo

U svijetu je trenutno više od 15.736.000 zaraženih, a preminulo je više od 639 tisuća ljudi

U Istri umrla još jedna osoba pozitivna na koronavirus

23.12 Na Odjelu za infektologiju pulske bolnice u subotu je umrla još jedna osoba oboljela od Covida-19, i to u 101. godini s više kroničnih bolesti, a bila je korisnik Doma za starije i nemoćne osobe u Umagu, izvijestili su u subotu navečer iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Inače, kako je istarski stožer priopćio jutros, u protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 210 uzoraka briseva na Covid-19, od kojih je dvanaest bilo pozitivnih. Kod četiri osobe radilo se o bliskom kontaktu s pozitivnom osobom, četiri su iz samoizolacije, a dvije se vode kao uvezeni slučaj. Za dvije osobe u tijeku je epidemiološka obrada.

U Općoj bolnici Pula, izvijestili su jutros, umrla je 90-godišnjakinja pozitivna na koronavirus s više kroničnih bolesti.

U Istri je ukupno koronavirusom zaraženo 116 osoba od kojih je 25 hospitalizirano u pulskoj bolnici. Od jučer su izliječene četiri osobe, a u mjerama samoizolacije u Istri je trenutno 299 ljudi.

Britanija od ponoći uvodi karantenu za dolaske iz Španjolske

21.30 Svi putnici iz Španjolske morat će u karantenu po dolasku u Škotsku od suboe u ponoć radi suzbijanja pandemije, objavila je škotska vlada i dodala da će je potvrditi i vlada Ujedinjene Kraljevine, a Madrid je reagirao izjavom da je Španjolska sigurna zemlja.

“Španjolska će biti uklonjena s popisa zemalja za dolazak iz kojih nije propisana karantena i to zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom (Covid-19) zadnjih nekoliko dana”, priopćila je škotska vlada. Ta mjera nanijet će velik udarac španjolskom turizmu koji pokušava spasiti dio sezone pošto je sektor pretrpio velike gubitke zbog mjera izolacije ranije ove godine.

Mjera će i teško pogoditi zrakoplovne prijevoznike i putničke agencije koje mukotrpno pokušavaju opstati.

Nešto poslije odluku o karanteni najavila je i vlada Sjeverne Irske. Škotska vlada dodaje da je takvu odluka donijela i vlada Ujedinjene Kraljevine (UK) te se ona primjenjuje na putnike koji iz Španjolske dolaze u Sjevernu Irsku, Wales i Englesku kako bi se spriječilo širenje virusa.

Zbog pandemije Berlin pride prvi put održan online

20.20 Zbog pandemije koronavirusa 42. po redu Berlin pride počeo je u subotu poslije podne prvi put u online izdanju umjesto tradicionalne ulične parade ponosa.

Studio odakle se putem mreže parada prenosi uživo postavljen je u Zavodu za statistiku na središnjem trgu Alexanderplatz. Oko 30 organizacija i predstavnika zajednice LGBTQ (homoseksualnih, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba) sudjelovalo je u multimedijskom događaju pod motom “Don’t hide your Pride!” (Ne skrivaj svoj ponos).

“U našem gradu, u našoj državi, ne možemo dopustiti homofobne napade”, rekao je gradonačelnik Berlina Michael Mueller ispred velike zastave u duginim bojama pred Gradskom vijećnicom.

Bolsonaro objavio da je negativan na koronavirus

18.50 Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro u subotu je objavio kako je testiranje pokazalo da je negativan na koronavirus nakon što je nekoliko tjedana zbog infekcije proveo u karanteni.

Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama Bolsonaro se fotografirao s kutijom hidroksiklorokina, lijeka protiv malarije koji smatra zaslužnim za svoj oporavak unatoč nedostatku čvrstih znanstvenih dokaza o njegovoj učinkovitosti. U popratnom tekstu je napisao da je njegov RT-PCR test na Sars-Cov 2 bio negativan, no nije objavio kad je testiranje obavio niti bilo kakve dodatne pojedinosti.

Bolsonaro je ovaj mjesec triput izvijestio o tomu da je pozitivan na koronavirus, uključujući i prvu dijagnozu postavljenu 7. srpnja. Od tada je vrijeme provodio u djelomičnoj izolaciji u svojoj predsjedničkoj rezidenciji, javljajući se povremeno javnosti putem videokonferencija.

Pet slučajeva u Bjelovarskoj županiji

18.10 Bjelovarsko-bilogorski Stožer civilne zaštite priopćio je da je potvrđeno pet novih slučajeva zaraze, što je najveći broj novooboljelih u jednom danu na tom području od počeka epidemije.

Još jedna osoba preminula u Istri

17.05 Još jedna osoba zaražena koronavirusom preminula je u Istri. Druga je to smrt u poslednjih 24 sata u ovoj županiji. Osoba je bila 1919. godište, s više kroničnih bolesti i bila je korisnik doma za starije osobe u Umagu. Osoba je preminula u općoj bolnici Pula.

Njemačka razmatra obvezno testiranje za povratnike iz područja visokog rizika

16.08 Njemačka bi mogla uvesti obvezno testiranje na koronavirus svih osoba koje se vraćaju s godišnjeg odmora iz “rizičnih” zemalja, pošto statistika pokazuje da je broj novozaraženih u zemlji najviši u zadnja dva mjeseca, rekao je u subotu ministar zdravstva Jens Spahn. Ministar je za radio Deutschlandfunk kazao da vlada želi poduzeti sve što može kako bi se suzbilo daljnje širenje virusa, uz istodobno poštivanje temeljnih ljudskih prava.

“Upravo provjeravamo je li u skladu sa zakonom ako se odlučimo na obvezno testiranje, a da se pritom ne radi o narušavanju slobode pojedinca ni njegovo pravo na tjelesnu nepovredivost”, kazao je Spahn. Ministar, jedan od značajnijih članova konzervativne stranke njemačke kancelarke Angele Merkel, kazao je da sudske vlasti istražuju jesu li sve mjere koje se poduzimaju s ciljem suzbijanja koronavirusa u skladu s temeljnim ljudskim pravima.

Britanski premijer: Najgore će biti iza nas ‘do sredine iduće godine’

15.31 Britanski premijer Boris Johnson priznao je da su neke stvari bile pogrešne u britanskom odgovoru na koronavirus, poručivši, u intervjuu objavljenom u subotu, povodom godišnjice stupanja na premijersku dužnost, da će najgore od pandemije završiti “do sredine iduće godine”. “Naravno, postoje stvari koje su pogrešne i učimo cijelo vrijeme”, rekao je Johnson za Sky News.

“Moraš učiti iz svojih grešaka što je brže moguće”, rekao je lider britanskih konzervativaca, predvidjevši da će najgore od pandemije završiti “do sredine iduće godine”. Velika Britanija zabilježila je najviše slučajeva zaraze koronavirusom u Europi, a mnogi stručnjaci predviđaju drugi val koronavirusa na jesen.

Mnogi stručnjaci smatraju da je britanski odgovor na koronavirus bio manjkav te da su restriktivne mjere prekasno uvedene. Sam Johnson bio je hospitaliziran zbog covida-19, ali se uspješno oporavio. “Nismo razumjeli virus na način na koji smo htjeli u prvim tjednima i mjesecima”, kazao je Johnson u intervjuu. Sposobnost virusa da se širi asimptomatski bila je podcijenjena, dodao je. Na pitanje jesu li restrikcije uvedene prekasno Johnson je kazao da je to “vrlo otvoreno pitanje” na koje znanstvenici tek trebaju odgovoriti.

U Srbiji 411 novozaraženih

14.30 Tijekom posljednja 24 sata u Srbiji je analizirano 9.349 uzoraka, a na koronavirus ih je 411 bilo pozitivno – dva više nego u petak, dok je preminulo osmero, što je jedna žrtva manje nego dan ranije, službeni su podaci srbijanskog Ministarstva zdravstva.

Prema posljednjem pregledu stanja u subotu u 15 sati, na bolničkom su liječenju 4.544 pacijenta, od kojih je na respiratorima u covid bolnicama diljem zemlje 170 inficiranih s teškom kliničkom slikom.

Uz 611.333 testirane osobe od početka epidemije 6. ožujka Srbija do danas ima službeno potvrđenih 23.263 slučajeva covida 19 i, prema podacima Ministarstva zdravlja zaključno s 24. srpnjem, 95,98 posto izliječenih u odnosu na broj ukupno zaraženih.

Dosad je umrlo 526 oboljelih, a postotak smrtnosti je 2,26 posto. Član Kriznog stožera za borbu protiv koronavirusa epidemiolog dr Predrag Kon ocijenio je da se, unatoč usporavanju rasta broja zaraza i stabiliziranju krivulje “i dalje hoda po ivici”, te da je Beograd “prava epidemiološka bomba” gdje se još uvijek zaraza može najbrže širiti.

Stigli novi podaci Stožera

14.15 U protekla 24 sata zabilježeno je 77 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas ukupno 881.Među njima je 134 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 9 pacijenata. Pet osoba je preminulo.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 4792 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 133 preminulo, a 3778 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 3350 osoba. Do danas je ukupno testirano 110 514 osoba, od toga 1156 u posljednja 24 sata, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

U Sisačkoj županiji jedna oboljela osoba

14.00 U Sisačko-moslavačkoj županiji danas je novooboljela osoba. Radi se o čovjeku s područja grada Petrinje. Potrebna epidemiološka obrada je u tijeku, izvijestio je županijski stožer.

U Koprivničkoj županiji nema novozaraženih

13.52 U Koprivničko-križevačoj županiji danas nema novih slučajeva zaraze, javlja tamošnji Stožer. Svi testirani uzorci sa sumnjom na koronavirus izuzeti iz opće populacije u posljednja 24 sata su negativni. Na području županije trenutno je šest aktivnih slučajeva pozitiviteta bolesti covid-19, a od početka epidemije ukupno je zabilježeno 105 slučaja oboljenja koronavirusom, objavio je županijski stožer.

Na zadarskom području dvoje novozaraženih

13.30 Na zadarskom području dvije su novozaražene osobe koronavirusom, radi se o mlađem muškarcu i ženi srednjih godina, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. Oboje su s područja grada Zadra i njihova se kretanja i kontakti utvrđuju. Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 123 uzorka. Na Covid odjelu Opće bolnice Zadar hospitalizirano je petero pacijenata, a u samoizolaciji je 217 osoba.

U Krapinskoj županiji tri nova slučaja

13.15 Na području Krapinsko-zagorske županije u protekla 24 sata evidentirane su tri novozaražene osobe, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. Sve tri novooboljele osobe su iz Radoboja. Trenutno je 16 aktivnih slučajeva na području županije.

13.09 Danas je u Varaždinskoj županiji zabilježeno dva nova slučaja, novozaražene osobe od kojih je jedna hospitalizirana, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. Riječ je o muškarcu srednjih godina srednje teške kliničke slike te ženskoj osobi koja je bliski kontakt prije zaražene osobe. Muškarac je hospitaliziran i na liječenju je u varaždinskoj Općoj bolnici, dok se žena zbog blage kliničke slike liječi kod kuće.

U Splitskoj županiji 15 novozaraženih

12.30 U Splitsko-dalmatinskoj županiji 15 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga je devet osoba iz Splita, tri su iz Sinja, dvije iz Otoka te jedna iz Muća. Troje zaraženih kontakti su oboljelih, a ostalih 12 se epidemiološki obrađuje.

U Zagrebu 25 novih slučajeva

12.15 U Gradu Zagrebu u protekla 24 sata obavljeno je 396 testiranja i zabilježeno 25 novih slučajeva zaraze koronavirusom, javlja Zavod Andrija Štampar. Za 89 ljudi je određena samoizolacija. Dvije su osobe doputovale s Kosova, 19 oboljelih su kontakti prethodno oboljelih osoba, a četiri su osobe za sada negativne epidemiološke anamneze. Trenutno je u Gradu Zagrebu 213 aktivnih slučajeva i 539 aktivnih

U Šibenskoj županiji 4 novozaraženih

11.55 Na području Šibensko-kninske županije su četiri osobe zaražene koronavirusom u posljednja 24 sata. Radi se o tri osobe iz Kistanja i jednoj iz Bilica, koje su bile kontakt ranije oboljelih osoba i bile su u samoizolaciji.

U Primorsko-goranskoj županiji 4 nova slučaja

11.50 Na području Primorsko-goranske županije u posljednja 24 sata 4 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok su 2 osobe izliječene. Trenutno je u županiji 37 aktivnih slučajeva, a 114 osoba je izliječeno. Ukupno do sada evidentirano je 150 covid-19 slučajeva. U KBC-u je trenutno smještena 1 osoba, dok je 36 osoba u samoizolaciji, priopćio je županijski stožer civilne zaštite.

Osječka županija ima 9 novozaraženih, dvoje ljudi je preminulo

11.39 U Osječko-baranjskoj županiji danas je 9 novozaraženih, a dvoje je preminulo. Tijekom posljednja 24 sata u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije testirano je 278 uzoraka. Devet je bilo pozitivnih, od toga 8 s područja Ispostave Osijek i jedna osoba s područja Ispostave Našice.

U KBC-u Osijek su hospitalizirane su 33 osobe, od kojih je troje na respiratoru. Tijekom posljednja 24 sata preminule su dvije osobe, obje ( 1937. i 1960. godište) su s težom kliničkom slikom liječene u osječkoj bolnici. Obiteljima preminulih izražavamo sućut. 15 novih kontakata je stavljeno u samoizolaciju te se sveukupno u samoizolaciji na području naše županije nalaze 389 osoba.

Policija je samoinicijativno provjeravala osobe u samoizolaciji i od 17 provjerenih osoba, sve su zatečene na adresi stanovanja i nije utvrđeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije. Nije bilo ni dojava građana o kršenju samoizolacije.

Slovenija: 14 novozaraženih i jedan preminuli u 24 sata

11.00 U Sloveniji je u zadnja 24 sata na 918 testiranja potvrđeno 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a zabilježena je i jedna smrtna žrtva, objavila je u subotu slovenska vlada.

Broj novozaraženih je manji u odnosu na prethodni dan, kad je novih zaraza bilo 19. Trenutno je zbog covida-19 hospitalizirano 19 pacijenata, od čega je četvero na intenzivnom liječenju, a u petak je iz bolnica otpušteno četvero oporavljenih, prema podacima ministarstva zdravstva. Sa zadnjim slučajevima broj ukupno potvrđenih zaraza od početka epidemije povećao se na 2066, umrlo je 116 osoba.

U Međimurskoj županiji nema novozaraženih

10.58 U protekla 24 sata svi nalazi uzeti u ZZJZ Međimurske županije su negativni. Do sada je ukupno obavljeno 1953 testiranja.

Tijekom poslijepodneva 24.srpnja 2020. iz ZZJZ Varaždinske županije potvrđen je pozitivan nalaz na COVID 19 virus. Testirana osoba je državljanin Republike Kosovo, s boravištem u Međimurskoj županiji, na privremenom radu u Republici Hrvatskoj kao građevinski radnik. Osoba je izolirana, dobrog općeg stanja i s blagim simptomima. Epidemiološka situacija u Međimurju i dalje može biti ocijenjena kao izrazito povoljna.

Rekordan broj novozaraženih u svim svjetskim regijama

10.35 Gotovo je 40 država protekli tjedan prijavilo rekordna povećanja broja zaraženih u jednome danu, otprilike dvostruko više nego prijašnjeg tjedna, što prema Reutersovim podacima pokazuje da je pandemija zahvatila sve svjetske regije. Stopa zaraženih nije se povećala samo u državama poput SAD-a, Brazila i Indije, koje svjetski mediji navode kao zemlje s velikim epidemijama, nego i u Australiji, Japanu, Hong Kongu, Boliviji, Sudanu, Etiopiji, Bugarskoj, Belgiji, Uzbekistanu i Izraelu, među ostalima.

Mnoge države, posebno one u kojima su vlasti ranije ublažile mjere fizičke udaljenosti, imaju drugi val nakon što je od prvog vala prošlo više od mjesec dana.

Nema novozaraženih u Virovitičkoj županiji

10.07 Na području Virovitičko-podravske županije nema novozaraženih osoba od COVID-a 19, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U posljednja 24 sata, uzeti su uzorci 16 osoba, rezultati su im bili – negativni. Broj testiranih, na području VPŽ, od početka epidemije je 1.959. Podsjetimo, od početka epidemije COVID-19, na području Virovitičko-podravske županije, 25 osoba je zaraženo korona virusom. Od toga, četrnaest ih je trenutno aktivno, desetero ih se oporavilo, a jedan muškarac je preminuo.

Nema novozaraženih u Brodsko-posavskoj županiji

10.05 Dobre vijesti stižu iz Brosko-posavske županije – u posljednjih 24 sada nema novozaraženih. Ukupan broj zaraženih osoba koje imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako i dalje iznosi 154, dok je broj aktivnih slučajeva 40. Trenutno su hospitalizirane 3 osobe (jedna osoba manje u odnosu na prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalaze 182 osobe (120 osoba manje u odnosu na prethodni dan).

U Vukovarskoj županiji 16 novozaraženih

9.45 U Vukovarsko-srijemskoj županiji, u posljednja 24 sata je 16 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (3 iz Starih Mikanovaca, 4 iz Vinkovaca, 4 iz Ivankova, 2 iz Novih Jankovaca, 2 iz Đeletovaca, 1 iz Bobote), prema podacima pristiglima do 08.00 sati

Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 337, od kojih je 101 osoba izliječena, a 2 osobe su preminule. Trenutno je u županiji 9 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirana je 181 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 4838. U samoizolaciji na području županije nalazi se 632 osobe.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 18 zdravstvenih radnika (5 liječnika, 8 medicinskih sestara/tehničara, 3 druga zdravstvena radnika i 2 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 54 radnika (8 liječnika, 16 medicinskih sestara/tehničara, 21 drugi zdravstveni radnik i 9 nezdravstvenih radnika).

U Istri 12 novih slučajeva zaraze

09.23 U posljednja 24 sata u Istarskoj županiji zabilježeno je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ispitano je 210 uzoraka. Kod 4 osobe radi se o bliskom kontaktu s pozitivnom osobom, 4 osobe su iz samoizolacije, a 2 su uvezena slučaja. Za 2 osobe u tijeku je epidemiološka obrada.

U Općoj bolnici Pula, preminula je jedna osoba zaražena koronavirusom, 1930. godište, s više kroničnih bolesti. Izliječene su četiri osobe, a u mjerama samoizolacije nalazi se 299 osoba.

Amerika osnovala skupinu za pravednu distribuciju cjepiva

03.10 Dužnosnici zdravstvenih vlasti Sjedinjenih Država u petak su zadužili skupinu neovisnih znanstvenika i etičara za izradu smjernica koje će odrediti tko će dobiti prve doze cjepiva protiv covida-19 kada će ono biti proizvedeno. Smjernice imaju za cilj postaviti nepristran okvir koji će američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) koristiti za plan raspodjele prvih cjepiva, za koje dužnosnici SAD-a očekuju da će biti spremna do kraja godine.

Skupinu su za razvoj plana zadužili čelnici CDC-a i Nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH). Taj će posao odraditi poseban odbor stručnjaka američke Nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine i Nacionalne medicinske akademije, neovisnog savjetodavnog tijela. Na prvom sastanku je ravnatelj NIH-a dr. Francis Collins od odbora zatražio da u obzir uzmu potrebe pojedinaca koji su u najvećoj opasnosti od komplikacija uslijed zaraze covidom-19.

Collins je rekao da se popis raspodjele cjepiva treba temeljiti na zdravstvenim posljedicama bolesti, potrebama zdravstvenih radnika, vojske, osoba koje rade u nužnim djelatnostima i lokacijama u SAD-u gdje je virus najaktivniji. Također je rekao da skupina treba dati prvenstvo osobama koje su se dragovoljno javile za testiranje cjepiva a dobile su placebo, lažna kontrolna cjepiva, te su još nezaštićene.

“Ovo će biti kontroverzno. Odgovor se neće svima svidjeti. Bit će će mnogo ljudi koji će misliti da su trebali biti na vrhu liste, a to ne mogu biti svi”, rekao je Collins. Dr. Robert Redfield, čelnik CDC-a, skupini je rekao “da trebaju napraviti sve kako bi se cjepivo pravedno dijelilo, ali i tako da javnost vidi da je to napravljeno nepristrano, pošteno i transparentno”. Prvi nacrt smjernica trebao bi biti završen do kraja kolovoza i bit će otvoren za komentare javnosti. Konačni dokument bit će objavljen krajem rujna ili početkom listopada.

Jučer 81 novozaraženi

Jučer – U Hrvatskoj je jučer zabilježen 81 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas ukupno 1032. Među njima je 139 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 9 pacijenata. Preminulih osoba nema.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 4715 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 128 preminulo, a 3555 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 3389 osoba. Do danas je ukupno testirano 109 358 osoba, od toga 1136 u posljednja 24 sata”, priopćili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite.