Boris Miletić pozvao građane Istre da ne putuje u druge županije bez potrebe te da odgode slavlja i druženja do proljeća

Pulski gradonačelnik Boris Miletić pozvao je u srijedu građane da ne putuju u druge županije bez prijeke potrebe, a to su posao ili bolest, te da slavlja i druženja odgode do proljeća. “Nekoliko slučajeva nam dolazi s područja susjednih županija i stoga bih želio uputiti dva apela – najprije da ne putujete bez prijeke potrebe, a to su posao ili bolest, u druge županije, a zatim da razne fešte i druženja odgodite za neko bolje vrijeme, a to je proljeće, kad sam siguran da ćemo biti u boljoj situaciji”, poručio je Miletić.

On je prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), po kojoj se s 14 na 10 dana skraćuje samoizolacija onima koji su bili u bliskom kontaktu s osobama zaraženim koronavirusom, završio propisanu samoizolaciju, a u srijedu je s načelnikom županijskog Stožera civilne zaštite Dinom Kozlevcem preko društvenih mreža uživo odgovarao na pitanja građana.

“Danas imamo 50 novozaraženih u Istri, no situacija je očekivana jer se radi o virusima koji dolaze iz mjera samoizolacije, a to znači da je sustav rekonstruirao sve kontakte, postavio mjere i očekujemo da ćemo neko vrijeme imati ovakve brojke”, rekao je Kozlevac.

Stanje nije alarmantno

Ističući da će se u Istri – budu li se građani pridržavali svih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite – situacija uspjeti održati povoljnom, Kozlevac je rekao kako stanje u Istri nije alarmantno, da je situacija pod kontrolom, kako su svi kontakti rekonstruirani i, ono najvažnije, da “virusa nema u slobodnom cirkuliranju na području županije među populacijom”. Upravo zato, smatra on, neće biti uvedene dodatne mjere.

Ravnateljica pulske Opće bolnice dr. Irena Hrstić novinarima je u srijedu poručila kako je u Istri situacija “pristojno stabilna”. “Kako će se stanje razvijati i hoće li nas zaobići ovaj veliki eksponencijalni rast, mislim da prije svega ovisi o nama. Mislim da smo dovoljno svjesni i mislim da je dobro da nas je probudila situacija u Hrvatskoj, pa smo i dodatno oprezniji”, istaknula je Hrstić.

Pozvala je građane da budu strpljivi i odgovorni. “Mi imamo kontinuitet tenzije i paranormalnog života. Nikome od nas ovo nije normalno, od same djece, školaraca, maturanata, zaposlenih i nezaposlenih. Mi smo u kontinuitetu da svakog dana očekujemo nešto novo, a nažalost svakog dana to novo je lošije od onog što je bilo jučer”, zaključila je ravnateljica pulske bolnice.

