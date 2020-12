POZNATOM PUTOPISCU ZABRANILI STAVLJANJE HAHA SMAJLIĆA U UDRUZI GLAS PODUZETNIKA: ‘Pa oni su kao Radnička fronta, luzerski klub…’

Maštruku su se odmah javili Bujas i Orešćanin i napisali da mu je post žalostan i da je trol iz bespuća Interneta

U facebook grupi Udruge glas poduzetnika koja okuplja poduzetnike i građane mahom liberalne provenijencije, ovih je dana izrazito živo.

Naime, putopiscu i glavnom uredniku lista Mreža Olegu Maštruku u toj je grupi zabranjeno komentiranje i reagiranje na postove.

“Zabranili su mi komentiranje, pa čak i reactove (najčešće sam lupao haha jer su je*eno smiješni)”, objavio je Maštruko na svom facebook profilu.

‘Nisam vaš protivnik’

Piše kako je “UGP otklizao u smjeru Možemo ili Radničke fronte za poduzetnike, dakle antiteze onog što su po meni trebali biti, i odličan poligon za trolanje i zezanje”.

“Ali nije tako strašno, ako se mogu izboriti za neke novce za poduzetnike, bolje njima/nama nego npr Ribiču, samo što su šanse da se to desi nikakve. Oni bi to prvi trebali znati, da vode krivu i uzaludnu, a i moralno pogrešnu borbu. Također, i ako smjene Ćorića i ukinu članarine HGK – svaka čast, iako je to u kontekstu monstruma zvanog corona kriza, potpuno nebitno.

Na kraju Maštruko navodi kako mu ne smetaju i nije njihov protivnik. “Ne znam s čime bi to poredio, kao neki luzerski klub sa sredine tablice koji igra smiješne i promašene tekme, a ponekad i pobijedi, i zabavan je za gledanje. Možda neka afrička repka na SP u nogometu? Gana 2010, Kamerun iz devedesetih….”, piše Maštruko.

U komentarima su mu se odmah javili ključni ljudi Udruge glas poduzetnika. “Žalostan je ovaj tvoj post. Ništa više”, napisao mu je Hrvoje Bujas.

Dražen Oreščanin je bio nešto opširniji: “E moj Oleg, baš si se pokazao u pravom svjetlu -Trol iz bespuća Interneta bez ikakve odgovornosti i s ogromnim egom koji ne vidi da si uništava ono malo reputacije što mu je ostalo. Srećom tvoje “mišljenje” uopće više nije relevantno. Sjeti se ovog posta svaki sljedeći puta kad dođeš žicat pare za neku konferenciju ili putopis, a i ja ću te podsjetiti, bez brige.”.

