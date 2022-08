Gotovo 20 sati borbe poslije, lokaliziran je požar na Hvaru u kojem je život izgubio muškarac koji je spašavao svoj radni stroj.

Zastave u općini Jelsa spuštene su na pola koplja, a prijatelji nastradalog svjedoče o silovitosti vatrene stihije pred kojom je u zadnji tren uspio pobjeći sin poginulog.

Slijedi prijava

Za RTL je potvrđeno da je danas obavljen očevid požara koji je jučer oko 12.50 sati izbio na predjelu Vrbanj – Dol na otoku Hvaru u kojem je jedna osoba smrtno stradala.

Očevidom je utvrđeno kako je uzrok požara otvoreni plamen ili žar.

Slijedi podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja za kazneno djelo sukladno čl. 222. st.2. Teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Provodi se kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja počinitelja kaznenog djela.

'Ja sam vika'

''Kad ja pomislim da je čovjek izgori, a ne možeš mu pomoć, a gori. To je strašno. To treba poštivat čovjeka, koji je htio svoj kapital izvući iz požara da mu bude opet da zaradi i za dodatni rad i sve drugo", ispričao je Latko Pavičić Ivelja za RTL.

Prijatelji koji su mu jučer pokušali pomoći, još su šoku. "Ja san vika prijatelju skoči. Izgorit ćemo! Bili smo bespomoćni", dodao je Latko.

O stradalom prijatelji imaju samo najbolje riječi. Kažu, sve je stekao svojim radom pa i stroj, koji ga je stajao života. Tragedija je mogla biti još veća, jer je s poginulim muškarcem bio sin, koji se spasio. Sve je gledao i mještanin Vinko Vidošević, kojemu je vatra došla nadomak kuće.

"Ja sam samo skupio dokumente i hlače i majicu i otišao s autom, maka auto i onda se vratio gore. A on je ušao u bager s malim biće da stave baterije, ali vremenski se nije moglo ništa prijatelju. To je bilo od vrha brda do bagera 4 i pol minute je vatra došla", kazao je Vinko.

Požar na Hvaru, u predjelu Vrbanj-Dol lokaliziran je jutros, kada su stigli vatrogasci s kopna, kako bi se otočani odmorili. U gašenju je sudjelovalo 55 vatrogasaca s 15 vozila, četiri kanadera, dva air traktora. Kuće su obranjene.