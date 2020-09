POZNATO? Plenković najavljuje 100.000 novih radnih mjesta, ekonomsku suverenost Hrvatske, a izvoznici hvale Vladu

Premijer tvrdi kako su većim dijelom ostvarili ono što su obećali 2016.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na na 15. konvenciji hrvatskih izvoznika, a uz njega i niz ministara – vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman, ministar obrane Mario Banožić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

‘Spadamo u sam vrh po turističkim rezultatima, čestitke Vladi’

Tijekom koronakrize, hrvatski izvoz podosta je stagnirao ili se unazadio, što je dovelo, između ostalog, do pada BDP-a od 15 posto. Dakle, Vlada i predstavnici hrvatskog izvoza pokušat će pronaći adekvatno rješenje situacije.

“Pohvala Vladi za nošenje s ovom krizom jer korona je istinski temeljna promjena svih uhodanih mehanizama, prije svega pohvala za socijalnu osjetljivost i borbu za radna mjesta. Ono što je napravljeno za turizam, ovaj ‘ples na žici’, spadamo u sam vrh po turističkim rezultatima, sve čestitke Vladi”, rekao je u uvodnom govoru predsjednik Hrvatskih izvoznika Darinko Bago, prenosi RTL.

Istaknuo je da su 15 posto poduzeća u Hrvatskoj izvoznici, oni zapošljavaju 51 posto svih zaposlenih u industriji, 62 posto svih investicija osiguravaju izvoznici, oni imaju 66% ukupnog prihoda, dobit je otprilike 76 posto i ulaganja u razvoj 79 posto. “Izvoznici su ono najbolje što Hrvatska ima, oni su zapravo kičma hrvatskog gospodarstva”, ustvrdio je Bago.

‘Ispunili smo obećano iz 2016.’

Riječ je potom preuzeo Plenković.

“Naš zajednički cilj jest povećati broj hrvatskih izvoznika. U cijelom prošlom mandatu imali smo četiri godine kriznog upravljanja, uglavnom u gospodarskom sektoru. To je, uglavnom, odvlačilo fokus s razvojnih projekata. Na početku ovog mandata možemo kazati da smo uspjeli, u najvećoj mjeri, ispuniti ono što smo obećali 2016. Rast BDP-a se nastavio, proveli smo četiri kruga porezne reforme, rasteretili smo poduzetnike i građane za devet milijardi kuna, donijeli tri plana za gospodarsko rješenje…”, kazao je Plenković pa nastavio:

“Mi smo pravodobnim otvaranjem imali bolju turističku sezonu od očekivanog, a po tome smo, gledajući konkurente na mediteranskom tržištu, bili na samom vrhu. Smatram da bi u ovim okolnostima, kad se očekuje na globalnoj razini snažan plan BDP-a, trebalo sad već vidjeti da će projekcije za proljeće biti nešto bolje. Želimo da gospodarska politika Vlade pridonese u dva pravca – cjeloviti oporavak zemlje i razvoj gospodarstva. S te strane spremni smo djelovati na način da idemo ostvarivati ideju koju smo u političkoj kampanji kazali, a to je ekonomska suverenost. A drugi smjer je učvrstiti međunarodni položaj Hrvatske.”

‘Naša politika je odlučila da u središtu bude naš čovjek’

Premijer navodi da su svi ciljevi komplementarni. “Naša politika odlučila je da u središtu bude naš čovjek, naš građanin, on je najbitniji”, naglasio je Plenković i okrenuo se izvozu:

“Želimo povećati poljoprivrednu proizvodnju za 30 posto. Imamo priliku povećanje konkurentnosti, a to se može kroz ulaganje u nove tehnologije. Ovakva tranzicija je ključna za povlačenje europskog novca. Kad govorimo o poticanju izvozno-orijentirane industrije, moramo odgovoriti na izazove, ali i obaviti digitalnu transformaciju. Želimo veću neovisnost o uvozu hrane i energije.”

“Dame i gospodo, mi želimo utjecati na brojne reforme, koje su bitne za vaše poslovanje. To je obrazovanje, započeli smo reformu školstva. Tema je i poduzetništvo, da se ideje pretvori u djelo. To se odnosi i na STEM područje jer to znači da ćemo kroz obrazovni sustav izdići sposobne mlade ljude. Povećat ćemo izdvajanja na 1,4 posto BDP-a u te svrhe.”

Najavljuje 100.000 radnih mjesta

“Mislim da imamo kapacitet za izvođenje promjena” Plenković je obećao niz reformi, poreznih rasterećenja i ulaganja u razne sektore, posebno željeznički… “Naša ambicija je stvoriti novih 100.000 radnih mjesta u naredne četiri godine. To je ostvarivo.”

Za kraj je još nešto poručio izvoznicima.

“Želim nastaviti ovo partnerstvo, mislim da se razumijemo i mislim da imamo kapacitet za izvođenje promjena, navikli smo. Ono što je moja ključna poruka vama, a na taj način sam krenuo i 2016. Iz vašeg kuta gledanja, trebamo osigurati stabilnost i mislim da smo dokazali da to možemo. To ćemo nastaviti njegovati i iduće četiri godine. Što je zemlja stabilnija, što ima manje problema i što je otpornija, vaš je posao lakši i učinkovitiji. To tako vidimo i gledamo, s brigom o svakom hrvatskom građaninu i željom da vaša aktivnost pomogne razvoju cijelog društva. Nadam se da vidite pozitivno naše kapacitete, a vi ih pokazujete ovdje i na stranim tržištima. To podržavamo i respektiramo”, zaključio je Plenković.