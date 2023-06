Hoće li doći do predizborne koalicije Možemo i SDP-a, bit će poznato do kraja mjeseca. Kako neslužbeno doznaje Večernji list iz Možemo!, ta će stranka do kraja mjeseca donijeti konačnu odluku o načinu izlaska na parlamentarne izbore, odnosno odlučiti hoće li izići samostalno ili u savezu sa SDPom i potencijalnim drugim strankama.

Isti izvor kaže da će u procesu odlučivanja sudjelovati kompletno članstvo s kojim će sljedećih dana vodstvo stranke voditi razgovore na tu temu, a da će konačnu odluku potom krajem lipnja donijeti Vijeće stranke koje broji 52 člana, navodi dnevnik u broju od subote.

Dosad su u Možemo isticali da će odluku donijeti, između ostalog, i na temelju istraživanja koje će provesti, odnosno koje bi trebalo pokazati može li se računati na sinergijski učinak u slučaju da dođe do saveza sa SDP-om. Iako se neslužbeno čuje da je takva anketa napravljena, u Možemo” to ne potvrđuju niti demantiraju.

Velik sinergijski potencijal

Međutim, svoje istraživanje radio je i SDP, kako doznajemo, a izvor iz vodstva te stranke kaže da je ono pokazalo da postoji velik sinergijski potencijal. Odnosno, da bi zajedno u savezu uz kvalitetne politike i nastupe mogli itekako izvući korist u srazu s HDZ-om.

Što će Možemo! na kraju odlučiti, u ovom trenutku u stranci ne žele insinuirati, ali ono što je već nekoliko mjeseci očito jest da SDP i Možemo! djeluju dosta sinkronizirano, odnosno da u javnosti komuniciraju identične teme, mnoge od njih i zajedno na zajedničkim konferencijama za medije, piše Večernji list.