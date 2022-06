U subotu oko 21 sat nebo nad zapadnim dijelom Zagreba prošla vatrena kugla. Na prvu očevicima nije bilo jasno pada li to neka letjelica, no poslije je stigla potvrda da je riječ o meteoru iz svemira koji se kreće prema Sloveniji.

Isti je tren krenula i potraga za ovim vrijednim predmetom. "Informacija nema puno. Imamo video koji su vjerojatno svi vidjeli. Vidi se udarni val visoke temperature ispred objekta koji iz svemira ulazi u zemljinu atmosferu. Onaj dio koji ne znamo je li prirodni ili umjetni jer i svemirsko smeće kada ulazi u atmosferu pogotovo ako je veliki komad bi izveo isti efekt. Sada treba potražiti videe s nadzornih kamera. To je dovoljno veliko i dovoljno sjajno da su ga kamere s parkirališta, banaka, trgovina uhvatile. Ako budemo imali tri kamere onda možemo zaključiti koliko je velik, gdje je otišao, otkud je došao i eventualno gdje je pao“, objasnio je astronomom Korade Korlević za RTL.

"Otkrio" je gdje je meteorit mogao pasti. "Prema videima koje smo vidjeli visina je velika tako da je daleko možda čak i u Austriji. Jednostavno su nam potrebni podaci“, rekao je.

Svi u potragu

U potragu obično ne idu samo znanstvenici nego i obični građani.

"Svi ti brojni ljudi se ne budu uspjeli snaći. Mi moramo dobiti mjerenja sondaških balona i kamo ga vjetrovi nose. Ono što smo gledali u atmosferi, on svijetli i jednog trenutka će toliko usporiti da više ne svijetli i to je obično negdje 24 kilometara nakon toga ako nešto ostane on pada i njega visinski vjetrovi nose. Baloni se stoga puštaju s aerodroma dva puta dnevno gdje su visinski vjetrovi i onda se i to mora uzeti u obzir. Zadnji put kada je viđen nad Zagrebom pao je kod Novog Mesta u Sloveniji tako da iako ga vidimo ne znači da je blizu“, objašnjava Korado Korlević.