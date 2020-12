POZNATO JE KADA U HRVATSKU STIŽE PRVA POŠILJKA CJEPIVA: Do kraja veljače jedna zemlja planira cijepiti čak 100 milijuna stanovnika

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 3539 novih slučajeva zaraze, pa je trenutno 22.610 aktivnih slučajeva; preminulo je 55 osoba, a u bolnicama se liječi 2408 pacijenata, od kojih su na respiratorima 252 osobe

Jučer je zabilježeno 3539 novih slučajeva zaraze koronavirusom; aktivnih je slučajeva 22.610

Preminulo je 55 osoba; ukupno 1916 od početka epidemije

Na bolničkom se liječenju nalazi 2408 pacijenata, a njih 252 je na respiratorima

Krunoslav Capak je obznanio detalje plana cijepljenja protiv koronavirusa

Prva pošiljka Pfizerova cjepiva u Hrvatsku stiže ovog mjeseca

Sto milijuna Amerikanaca cijepit će se do kraja veljače

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Požeško-slavonska županija ima 60 novih slučajeva zaraze

7.31 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 429 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 372 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 57 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 1015 osobe, a ukupno je testirano 17891 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 228 uzorka, od kojih je 60 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Burna rasprava zastupnika o maskama i kaznama

7.47 – Saborski zastupnici raspravili su u srijedu prijedlog izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se propisuju kazne za nepridržavanje mjera zaštite od zaraze koronavirusom koji vladajući podupiru, dok oporbeni zastupnici smatraju da predložene mjere neće dati rezultata.

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner (klub HDZ-a) istaknuo je kako se sankcije uvode zbog neodgovornih pojedinaca koji ugrožavaju zdravlje ljudi. Cilj je zaštititi zdravlje i živote ljudi i mjere su u skladu s trenutkom, traju koliko je nužno, a prava i slobode građana ograničeni su na najnužniju mjeru, izjavio je Reiner.

Ustvrdio je kako je zdravstveni sustav pripremljen za drugi val epidemije. Podsjetio je kako su neki govorili kako je koronavirus kao karijes, no da vidimo da se radi o vrlo opasnom virusu koji ubija ljude, a neki su, nažalost, zbog njega podigli i ruku na sebe, rekao je Reiner.

Dalija Orešković (Centar) smatra kako predložene mjere ne mogu vratiti izgubljeno povjerenje građana, već da će izazvati neposluh. Treba obnoviti međusobno povjerenje oporbe i vladajućih jer je koronavirus zajednički problem, ustvrdila je Orešković.

Pritom je pozvala na osnivanje novog stožera nacionalnog jedinstva koji će zamijeniti postojeći koji, kako je rekla, više ničime ne može vratiti povjerenje i izvući nas iz krize kojoj se ne nazire kraj. Ustvrdila je kako je sustav obrane protiv koronavirusa pao zbog dvostrukih standarda, kriterija i mjerila.

Nino Raspudić (Klub Mosta) ocijenio je kako se stvari rješavaju retroaktivno, a da su mjere koje se donose kontradiktorne i arbitrarne, jer ne vrijede za sve isto. Reagirao je na istup predsjedavajućeg potpredsjednika Sabora Željka Reinera koji je njegovu suprugu Mariju Selak Raspudić pitao tko ju je stvorio, njezin suprug ili tv emisija Peti dan, zaradivši zaredom tri opomene, uključujući i oduzimanje prava na riječ te udaljenje sa sjednice.

Sto milijuna Amerikanaca cijepit će se do kraja veljače

7.04 – Administracija predsjednika Donalda Trumpa predviđa da će do kraja veljače dvama cjepivima cijepiti 100 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama, ili oko 40 posto odraslih, rekao je u srijedu visoki američki dužnosnik.

Već u prosincu će se 20 milijuna ljudi cijepiti s 40 milijuna doza cjepiva Pfizera/BioNTecha i Moderne jer se svako cjepivo prima iz dva puta, s razmakom od tri, odnosno četiri tjedna, rekao je Moncef Slaoui, voditelj operacije Warp Speed američke vlade, na tiskovnoj konferenciji.

“Do kraja veljače mogli bismo cijepiti 100 milijuna ljudi, što više-manje odgovara broju rizičnih osoba, starijih i medicinskog osoblja”, rekao je.

To će biti “sasvim dovoljno” da se cijepi 3 milijuna korisnika domova za starije i nemoćne, rekao je taj bivši čelnik farmaceutske industrije kojeg je proljetos angažirala Trumpova administracija. Ostatak će biti dovoljan za cijepljenje velike većine stručnjaka u zdravstvenom sektoru, ako im države i teritoriji odluče dati prioritet, kao što je u utorak preporučio savjetodavni stručni odbor zdravstvenih vlasti.

U siječnju bi se moglo cijepiti 30 milijuna ljudi ako se potvrdi ritam proizvodnje doza dvaju cjepiva te 50 u veljači, što je ukupno 100 milijuna. Taj broj ne uključuje još dva potencijalna cjepiva Johnson&Johnsona i AstraZenece/Oxforda, čija bi klinička ispitivanja trebala dati rezultate “između kraja prosinca i sredine siječnja”, rekao je Moncef Slaoui, čime bi se povećao broj doza već u veljači ako dobiju odobrenje Agencije za hranu i lijekove (FDA).

Pandemija povećala jaz u Europi i u fertilitetu

7.00 – „Vrijeme je da postanete majka”, tako glasi poruka koju su stotine Portugalki dobile prošli mjesec na svojim mobitelima.

Poruka koju je poslala privatna bolnica u Lisabonu kako bi privukla klijentice izazvala je val kritika na društvenim medijima, a neke žene ocijenile su da je sada najgore vrijeme za majčinstvo s obzirom na to da se nalazimo usred pandemije i recesije. Dokazi upućuju na to da koronavirus odvraća potencijalne roditelje od začeća u većini Europe, a posebice u južnim državama, od Italije do Grčke, gdje stope nataliteta ionako već u snažnom padu.

Godine 2000. u Portugalu je bilo rođeno 120.000 djece. Prošle godine rođeno je 86.600, što je 39 posto manje. Pad je najjači nakon dubokih recesija kao što je aktualna izazvana pandemijom covida-19. Uz emocionalne izazove koje to nosi za parove koji žele djecu, dugoročno će se pojaviti i gospodarski izazovi za zemlje kojima bi mogle trebati godine da se izvuku iz krize. Manje rođenih znači i manje novih radnika te više starijih. To će se naposljetku negativno odraziti na BDP i opteretiti javne mirovinske sheme i socijalnu državu, produbljujući jaz između bogatog sjevera i siromašnog juga Europe.

„Vidite priče u medijima i drugdje o ljudima koji nastoje iskoristiti zatvaranje kako bi napravili djecu, ali to nije racionalno ponašanje”, rekla je Vanessa Cunha, stručnjakinja za fertilitet, rod i obiteljska pitanja pri Institutu za društvene znanosti Sveučilišta u Lisabonu.

Irene Pontarelli, 35-godišnja psihoterapeutkinja, planirala je ove godine imati svoje prvo dijete nakon sedam godina braka. Nakon dvije godine rada u sjevernom talijanskom gradu Ferrari, 550 kilometara daleko od supruga Tonija, napokon je pronašla posao u rodnom gradu Iserniji, na jugu zemlje, i činilo se da je stigao savršen trenutak da osnuju obitelj. Tada se dogodila pandemija. Tonija nije mogla uopće vidjeti od ožujka do srpnja zbog zatvaranja, a sada kaže da je pod prevelikim stresom da bi imala dijete.

„Naše bolnice blizu su kolapsa, posebice na jugu. Vidim se na odjelu za porodništvo, sama, u zdravstvenom sustavu koji ne funkcionira pravilno. Ne izgleda kao pravi trenutak da se donese dijete na svijet”, kazala je.

Maria Vicario, predsjednica talijanskog Nacionalnog udruženja primalja, kazala je da očekuje da se kriza odrazi na broj rođenih iduće godine.

„Žene u Italiji imaju djecu kada se osjećaju sigurnima kad je riječ o radnom mjestu, gospodarstvu i zdravlju. Pandemija je sve to poremetila”, kazala je.

Regija Lacij oko Rima ove je godine zabilježila tri puta veći broj mrtvorođenih jer se trudnice boje ići u bolnice na preglede, napomenula je. Na drugom kraju kontinenta u Švedskoj, koja ima velikodušnu i učinkovitu socijalnu državu, Eva Nordlund, predsjednica Švedskog udruženja primalja, kazala je kako izgleda da se kod njih događa upravo suprotno. „Postoje centri za trudnice koji imaju problema s upisima zbog velikog broja novih trudnica”, kazala je. U Njemačkoj, najvećem europskom gospodarstvu, stopa fertiliteta prije pandemije kretala se oko europskog prosjeka od 1,5 djece po ženi.

Francuska, Švedska i Danska vodeće su u Uniji sa stopama fertiliteta većima od 1,7. Na drugom kraju ljestvice su Italija i Španjolska sa stopom manjom od 1,3. Istraživanje provedeno u pet najvećih europskih zemalja tijekom prvog vala pandemije u ožujku i travnju pokazalo je da je preko dvije trećine ljudi mlađih od 34 godine planiralo odustati ili odgoditi roditeljstvo zbog pandemije.

I to više u Italiji i Španjolskoj nego u Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj, po istraživanju koje je provelo milansko Katoličko sveučilište. Rui Pires, sociolog iz Instituta za društvene znanosti Lisabonskog sveučilišta, rekao je da su ključni čimbenici koji stoje iza pada nataliteta rodna neravnopravnost i manjak državne potpore pri odgoju djeteta. U oba područja južna Europa zaostaje za sjeverom, rekao je, dodajući da su „nejednakosti postale očitije zbog pandemije”.

Prva pošiljka Pfizerova cjepiva u Hrvatsku stiže ovog mjeseca

6.46 – Kompanija Pfizer spremna je poslati prve pošiljke cjepiva protiv koronavirusa u Hrvatsku u samo nekoliko sati nakon što regulatorne agencije odobre njegovu upotrebu, kazala je danas Dervila Keane iz te farmaceutske tvrtke.

Prije toga, njihov kandidat za cjepivo poznato pod nazivom BNT162b2 mora proći autorizaciju Europske agencije za lijekove (EMA) te nacionalnog tijela, Halmeda. Iz europskog regulatora pak kažu kako su upravo započeli s finalnom evaluacijom Pfizerova cjepiva, da očekuju da će posao završiti za dva do tri tjedana te da je apsolutno krajnji rok koji su si postavili za izdavanje mišljenja o uvjetnom odobrenju 29. prosinca, piše Večernji list.

Prema nekom informacijama, u prvoj pošiljci za Hrvatsku, koja je od raznih proizvođača preko EK rezervirala ukupno 5,6 milijuna doza cjepiva, trebalo bi se naći 125 tisuća doza Pfizerova cjepiva koje, prema podacima proizvođača, ima učinkovitost od gotovo 95 posto i koje se daje u dvije faze, s razmakom od tri tjedna. Dok traje utrka s vremenom, sve su oči sada uprte u Europsku agenciju za lijekove. Iz nje kažu da su u utorak, 1. prosinca, primili zahtjeve za uvjetnu tržišnu autorizaciju dvaju kandidata za cjepivo – ono koje je razvio Pfizer u suradnji s njemačkim BioNTechom te ono Modernino. Pojam uvjetna autorizacija označava da se odluka donosi na manje opsežnom materijalu nego što je uobičajeno, no dostupni podaci moraju pokazati da prednosti nadilaze rizike, a podnositelj zahtjeva mora u budućnosti predočiti sveobuhvatne kliničke podatke.

Potvrđeno cijepljenje u Velikoj Britaniji

6.13 – Velika Britanija odobrila je cjepivo protiv koronavirusa, a cijepljenje bi trebalo početi idući tjedan. Tu je informaciju u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” potvrdila i Sian Meryl Griffiths iz Oxforda, profesorica emeritus za javno zdravstvo u kineskom sveučilištu u Hong Kongu te je istaknula kako očekuje da će cjepivo najprije koristiti bolnice, starije osobe i oni kojima je ugrožen imunitet. Za ostatak populacije ne očekuje primjenu prije idućeg proljeća.

Izjavila je i kako očekuje malo negativnih posljedica cjepiva te smatra da će se procijepiti svi kojima je to potrebno. Istaknula je i da je znanstvena zajednica podržala odluku o cijepljenju te da je cjepivo procijenjeno što se tiče kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti.

Plenković izrazio sućut povodom smrti francuskog predsjednika Giscarda d’Estainga

1.36 – Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je porukom na Twitteru francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu izrazio sućut povodom smrti bivšeg francuskog predsjednika Valeryja Giscarda d’Estainga.

“Moja sućut francuskom narodu koji je smrću Valeryja Giscarda d’Estainga izgubio velikog predsjednika i graditelja Europe”, stoji u Plenkovićevoj objavi na francuskom jeziku upućenoj Macronu.

Valery Giscard d’Estaing, koji je dužnost predsjednika Francuske obnašao od 1974. do 1981. godine, umro je u 94. godini, a uslijed komplikacija povezanih s bolesti covid-19. Njegovo predsjedanje ostalo je upamćeno po modernizaciji francuskog društva, uključujući dopuštanje razvoda uz obostrani pristanak i legaliziranje pobačaja.

Bivši francuski predsjednik Giscard d’Estaing umro u 94. godini

1.03 – Bivši francuski predsjednik Valery Giscard d’Estaing, koji je dužnost predsjednika obnašao od 1974. do 1981. godine, umro je u 94. godini, a uslijed komplikacija povezanih s bolesti covid-19. Giscard je bio hospitaliziran u gradu Toursu u zapadnoj Francuskoj, izvijestio je francuski radio Europe 1, koji je prvi objavio vijest o njegovoj smrti.

Zaklada Valery Giscard d’Estaing na Twitteru je pak objavila da je bivši predsjednik Francuske umro u srijedu od komplikacija povezanih s bolesti covid-19, a da će se, u skladu s njegovim željama, sprovod održati u obiteljskoj intimi. Giscard je primljen u bolnicu u rujnu s respiratornim problemima. Oporavio se, ali je ponovno primljen sredinom studenog.

Njegovo predsjedanje ostalo je upamćeno po modernizaciji francuskog društva, uključujući dopuštanje razvoda uz obostrani pristanak i legaliziranje pobačaja. Za predsjednika je izabran u svojoj 48. godini, a na vlast je došao nakon godina gaulističke vladavine te pritom nastojao liberalizirati gospodarstvo i društvene stavove. Na mjesto predsjednika došao je nakon smrti Georgesa Pompidoua, međutim, kandidaturu za reizbor izgubio je od socijalista Francoisa Mitterranda.

Također, Giscard d’Estaing je bio jedan od ključnih arhitekata europske integracije u ranim 1970-ima, a u Europi je uspostavio blizak odnos s bivšim zapadnonjemačkim kancelarom Helmutom Schmidtom, pri čemu su, uspostavivši Europski monetarni sustav, zajedno i postavili temelje zajedničkoj europskoj valuti euru. Povodom Giscardove smrti, bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy poručio je da je Giscard “cijeli život radio na jačanju odnosa između europskih nacija”.

Šef vladajuće stranke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u parlamentu, Christophe Castaner, ustvrdio je da će Giscardove “moderne i odlučno progresivne politike … trajno obilježiti njegovo nasljeđe.”

Do kraja veljače cijepit će se 100 milijuna Amerikanaca

23.05 – Administracija predsjednika Donalda Trumpa predviđa da će do kraja veljače dvama cjepivima cijepiti 100 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama, ili oko 40 posto odraslih, rekao je u srijedu visoki američki dužnosnik.

Već u prosincu će se 20 milijuna ljudi cijepiti s 40 milijuna doza cjepiva Pfizera/BioNTecha i Moderne jer se svako cjepivo prima iz dva puta, s razmakom od tri, odnosno četiri tjedna, rekao je Moncef Slaoui, voditelj operacije Warp Speed američke vlade, na tiskovnoj konferenciji.

“Do kraja veljače mogli bismo cijepiti 100 milijuna ljudi, što više-manje odgovara broju rizičnih osoba, starijih i medicinskog osoblja”, rekao je.

To će biti “sasvim dovoljno” da se cijepi 3 milijuna korisnika domova za starije i nemoćne, rekao je taj bivši čelnik farmaceutske industrije kojeg je proljetos angažirala Trumpova administracija.

Njemačka produljila mjere do 10. siječnja

21.51 – Njemačka je produljila aktualne djelomične mjere zatvaranja do 10. siječnja, priopćeno je nakon sastanka predstavnika savezne i pokrajinskih vlada u srijedu navečer u Berlinu.

“Mi smo još uvijek vrlo udaljeni od željene vrijednosti od 50 novozaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od sedam dana”, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka s premijerima saveznih pokrajina.

Ona je rekla i da visok broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom pokazuje kolika odgovornost leži na predstavnicima savezne i pokrajinskih vlada.

Državni epidemiološki institut Robert Koch objavio je da je u posljednjih 24 sata zabilježeno 17.270 novozaraženih te 487 umrlih od posljedica zaraze koronavirusa što je najveća vrijednost od izbijanja pandemije.

Mjere uvedene početkom studenog i prošlog tjedna produljene do 20. prosinca ostaju na snazi do 10. siječnja.

Mjere uključuju zabranu prihvata gostiju za hotele i ugostiteljske objekte kao i zabranu rada kulturnim ustanovama poput kazališta, opera i kina te teretana.

Isto tako je na snazi zabrana okupljanja više od pet osoba iz dva domaćinstva. Na sjednici prošlog tjedna je dogovoreno popuštanje mjera kontakta preko božićnih praznika kada će biti dozvoljeno okupljanje do deset osoba iz više domaćinstava.

‘Do kraja 2021. bit će više cjepiva nego je potrebno’

21.47 – Izvršni direktor tvrtke Pfizer Albert Bourla rekao je u srijedu da je uvjeren da će do kraja 2021. svijet proizvesti više doza cjepiva nego što je potrebno u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Britanija u srijedu odobrila cjepivo Pfizera i njihovog njemačkog biotehnološkog partnera BioNTecha. Kompanije tvrde da je njihovo cjepivo učinkovito 95 posto.

“Osjećam se vrlo ugodno jer ćemo do kraja 2021. imati više doza nego što nam je potrebno”, rekao je Bourla na virtualnoj konferenciji u Ateni. “Činimo sve što možemo kako bismo povećali proizvodni kapacitet (…) moramo ga povećati u sljedećih nekoliko mjeseci”, dodao je.

Britanska agencija za kontrolu lijekova i zdravstvenih proizvoda (MHRA) izdala je odobrenje za hitnu uporabu cjepiva samo 23 dana nakon što je Pfizer objavio rezultate završne faze kliničkog ispitivanja. Britanija kreće sa cijepljenjem sljedeći tjedan.

Američki i EU regulatori provjeravaju isto cjepivo, ali ga nisu još odobrili.

Boris Johnson bi se mogao cijepiti pred kamerama

19.25 – Britanski premijer Boris Johnson mogao bi se cijepiti uživo na televiziji kako bi pokazao da je cjepivo protiv covida-19 sigurno, ali neće primiti dozu prije onih najpotrebitijih, rekla je u srijedu njegova glasnogovornica.

Johnson (56), koji je proveo neko vrijeme na intenzivnoj njezi kad mu je potvrđena zaraza koronavirusom ranije ove godine, pozdravio je britansko odobrenje cjepiva tvrtke Pfizer kao globalnu pobjedu i tračak nade u pandemiji koja je naštetila gospodarstvu i otežala svakodnevni život.

No poput ostalih lidera, Johnson ne bi trebao primiti cjepivo prije najranjivijih skupina ljudi. Međutim, on želi pokazati da je cjepivo sigurno i pokušati uvjeriti ostale da se cijepe čim ono postane dostupno široj populaciji, piše u srijedu Reuters.

“Mislim da to nije nešto što bi on odbacio”, rekla je glasnogovornica vlade Allegra Stratton na upit hoće li se na televiziji prenositi cijepljenje britanskog premijera.