POZNATI UGOSTITELJ IMA CRNU PROGNOZU ZA OVO LJETO: ‘Bit će pakao, ogroman dio ljudi neće moći zaraditi za preživjeti zimu…’

‘Molimo Boga da se granice što prije otvore da možemo bježati…’

Pandemija koronavirusa tek će pokazati koliku će štetu napraviti turističkoj sezoni u Hrvatskoj, osobito ugostiteljima. No, ugostiteljima ne ide ni ovih dana jer su svoje objekte morali staviti pod ključ. Sada kada je krenulo popuštanje mjera sve oči su usmjerene prema ugostiteljima koji svoj pesimizam ne kriju.

O tome što čeka ugostitelje govorio je za Dubrovački dnevnik ugostitelj iz Dubrovnika Maro Karužić. On se cijeli život bavi ugostiteljstvom te je svoj ugostiteljski put započeo u Nautici. Poslije toga je vodio kultni Ludwig, a sada radi u Gradskoj kafani. Kada je riječ o stanju u Gradskoj kafani za vrijeme epidemije, odgovarajući na pitanje o otkazima ugostitelj kaže:

“Mi stalno zaposleni upali smo u Vladine mjere, a sezonci se nisu zapošljavali. Manje-više kao svuda. Svi čekamo što će biti. Moje je mišljenje da će se turizam vratiti najprije u Dubrovnik i Istru, baš kao što je to bilo nakon rata. Jedino ostaje pitanje kada će to točno biti, što ovisi o zdravstvenoj situaciji.”

Kako će se dubrovački ugostitelji prilagoditi mjerama?

Karužić kaže da nitko sa sigurnošću ne može znati hoće li ipak biti nešto od turizma ove godine. On pak smatra da će dio turista, kada se stanje normalizira, doći u Dubrovnik na kratke “city breakove”. Navodi da su turisti koji su dolazili u Hrvatsku znali raditi rutu od Zagreba do Dubrovnika i obratno, no da sada to više neće raditi, ali da će svraćati u Dubrovnik na kratki odmor. Ugostitelj objašnjava da turisti ove godine neće imati puno godišnjeg odmora jer je dobar dio njih sada na prisilnom godišnjem, i da će zato dolaziti kratko, najviše za vikend. Kaže da će gosti za vikend u Istri biti Nijemci, Austrijanci, Talijani i Slovenci koji će doći automobilima. Što se tiče mjera socijalne distance koja će se morati držati kada kafići napokon prorade, Karužić komentira:

“To je užas. Ako se to uvede, mnogi neće moći raditi i propast će obzirom na specifičnost objekata u Dubrovniku posebno unutar zidina. Uzmimo primjer Micra kraj Katedrale. On bi morao staviti pleksiglas na šank, a za šankom mu nitko ne bi mogao sjedati, jer kada netko ide u WC ruši socijalnu distancu, jer je preusko. Tako automatski ona dva, tri stola kraj vrata mu otpadaju. Konobar tuda mora prolaziti i stalno narušava socijalnu distancu. Znači ostat će mu 30 kvadrata tarace, na koja će moći staviti pet stolova za dvije osobe. Pa kome se to isplati, gdje je tu računica?”

‘Ogroman dio ljudi ovo ljeto neće moći zaraditi za preživjet zimu’

Dubrovački ugostitelj objašnjava da će se te mjere moći poštivati u velikim lokalima jer tamo ima dovoljno prostora. Navodi da bi se u Dubrovniku to moglo ostvariti u Gradskoj Kafani, Cele, Sunsetu… Smatra da bi se s takvim načinom rada moglo okrenuti nešto novca i dogurati do nule, Međutim, to je upitno, pojašnjava Karužić.

“Veliki su to pogoni s visokim najamninama, pitanje je koliko bi se sve to skupa isplatilo. Prosječni građani ne shvaćaju ugostiteljstvo. Oni misle da je to kupiti bocu Coca-cole za 10 kuna, prodat je u kafiću za 30 i stavit 20 kuna u špag. Ne razumiju brojne druge troškove i da ti moraš raditi xy cifru da bi bio na nuli, a ta cifra uopće nije mala. Recimo, smatram da svi objekti na Prijekom mogu odmah zatvoriti, jer će njih ove mjere uništiti. Ista stvar je i s Ulicom od Puča. I oni će biti u problemima.

Čak i ako se zaradi nešto malo, to im sigurno neće biti dovoljno za preživjeti zimu. Naravno mi sad sve pričamo hipotetski, treba vidjeti koliko dugo će sve ove mjere biti na snazi (…) Zima će biti pakao. Često se na Facebooku svađam s Matijom Babićem, ali tu se mogu složiti s njim. Molimo Boga da se granice što prije otvore da možemo bježati. Ogroman dio ljudi ovo ljeto neće moći zaraditi za preživjet zimu, a pitanje je i kakva će biti sljedeća sezona. Sigurno neće biti kao nekoliko posljednjih godina”, govori Karužić za Dubrovački dnevnik.

O potencijalnom spuštanju cijena u objektima

Na pitanje o spuštanju cijena, dubrovački ugostitelj odgovara da se one neće spuštati ako se ne spušte drugi troškovi. Do spuštanja cijena može doći, objašnjava Karužić, jedino u slučaju smanjenja najamnina, javnih površina, režija itd.

“To ne ovisi o ugostiteljima. U Dubrovniku su cijene najma posebno prenapuhane i diktiraju brojne druge stvari, ali sad je teško reći hoće li cijene nekretnina padati. O tome puno ovisi, pa i cijene u ugostiteljskim objektima. Naravno cijene najma diktira ponuda i potražnja, odnosno slobodno tržište, meni je svojedobno gazda rekao, ako ti nećeš platiti, doći će netko drugi. Najteže će biti opstati ugostiteljima u privatnim prostorima, jer su potpisali ugovore, a najmodavcu to znaju biti jedini prihodi. Naravno svaka će situacija biti specifična, nekima će privatni vlasnik prostora ići u susret i spustiti cijenu najma. Ukratko, bit će to velika borba, neki će opstati, neki neće. Moja prognoza je da će Lukšić masu toga pokupovati tko bude u problemima”, komentirao je dubrovački ugostitelj Maro Karužić.

