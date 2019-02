POZNATI THINK TANK DIŽE UZBUNU ZBOG EUROSKEPTIKA, ŽIVI ZID VIDE KAO PRIJETNJU: ‘Ne skrivaju svoje bliske veze s Rusijom’

Autor: Danas.hr

Izvještaj navodi kako euroskeptične stranke diljem Europe imaju namjeru paralizirati rad parlamenta.

Poznati think tank Europsko vijeće za vanjske poslove objavio je svoj izvještaj ‘Europski izbori 2019: Kako euroskeptici planiraju uništiti Europu i što se može učiniti kako bi ih se spriječilo’ ( The 2019 European Election: How Anti-Europeans Plan To Wreck Europe And What Can Be Done To Stop It) u kojem tvrde kako postoji opravdana opasnost kako bi euroskeptici mogli dobiti oko 30 posto zastupnika i to uz pomoć Rusije.

Paraliza rada parlamenta

Izvještaj ukazuje na sivu europsku budućnost u slučaju da euroskeptici dobiju očekivanih 28 zastupnika ili čak 30 zastupnika u Europskom parlamentu. Spomenuti izvještaj navodi kako euroskeptične stranke diljem Europe imaju namjeru paralizirati rad parlamenta.

“Njihova sposobnost da paraliziraju donošenje odluka u centru Europske unije bi uništilo argument proeuropljana koji tvrde kako je europski projekt nesavršen, ali sposoban za reformu. U tom trenutku, Europska unija bi živjela na posuđenom vremenu,” upozorava izvještaj.

Borba ideja

Predstojeće izbore opisuju koristeći pojmove kao ‘borba ideja’, ‘bitka’ i slično, doduše isto tako navode kako je Europski parlament samo jedna od institucija Europske unije i kako za mnoga pitanja ima ustvari najmanje utjecaja.

Istovremeno, u izvještaju se navodi kako ne treba podcijeniti važnost izbora koji bi mogli imati ‘visoku cijenu za liberalne internacionaliste’, naglašavajući kako je velika izlaznost ključna da se potisnu euroskeptici.

Ruski utjecaj

Izvještaj navodi i što bi trebalo reći ljudima kako bi ih se potaknulo da izađu na izbore, upozoravajući kako defenzivan stav nije dovoljan. Oni smatraju kako bi proeuropljani trebali biti kreativni u stvaranju slike o osnaženom europskom projektu koji ima nadu. Izvještaj navodi kako su euroskeptici prijateljski nastrojeni prema Rusiji i kako postoji mogućnost da će se Rusija upetljati u izbore.

“Uzevši u obzir rusku upletenost u nedavne parlamentarne izbore u Europi i napetost u europsko-ruskim odnosima zbog incidenta u Azočkom moru u studenom 2018. godine, postoji velika mogućnost kako će Moskva pokušati manipulirati izborima za europski parlament,” navodi se u izvještaju.

Hrvatska u izvještaju

U izvještaju se autori Susi Dennison i Paweł Zerka osvrću i na Hrvatsku i navode koja su njihova očekivanja vezana za europske parlamentarne izbore.

“Vladajuća stranka desnog centra HDZ (članica Europskih pučana) dominira političkom scenom Hrvatske i mogla bi osigurati oko 35-40 posto glasova, zbog čega bi mogli dobiti oko 5 ili 6 europarlamentaraca. Druge stranke uključuju SDP koji je izgubio veliki broj birača zbog unutarstranačkih sukoba. Vjeruje se kako bi mogli dobiti oko 15-20 posto glasova i tri europarlamentarca. Amsterdamskoj koaliciji predviđa se dobivanje 5-10 posto glasova i jedno mjesto u parlamentu”, navodi se u izvještaju koji naglašava kako su sve spomenute stranke proeuropski orijentirane.

U izvještaju navode kako je pad podrške SDP-u otvorio prostor za nove stranke kao što su Most i Živi Zid. Napominju kako Živi zid raste u anketama, zahvaljujući anti-migrantskoj politici koja pada na plodno tlo rastuće ksenofobije u Hrvatskoj. U izvještaju stoji kako živozidaši nisu samo euroskeptici već su protiv establišmenta, na strani Rusije i kako su kritični prema NATO-u i integraciji Hrvatske sa Zapadom.

“Članovi Živog zida ne skrivaju svoje bliske veze s Rusijom niti veze sa Steveom Bannonom, bivšim savjetnikom američkog predsjednika”, ističu u izvještaju, te smatraju kako bi ulazak Živog zida u Europski parlament utjecao na rast njihove popularnosti u Hrvatskoj.