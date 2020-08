POZNATI TALIJANSKI LIST STAO U OBRANU HRVATSKE: ‘Je li Hrvatska doista tempirana bomba ili je netko pretjerao?’

‘Je li Hrvatska doista tempirana bomba ili je netko pretjerao? Pravi odgovor bi mogao biti ovaj drugi. I to iz vrlo jednostavnog razloga. Infekcije u Europi porasle su gotovo svugdje’

Talijanski dnevni list Il Giornale objavio je tekst o koronavirusu u Hrvatskoj u kojemu tvrde kako brojke po pitanju novooboljelih od koronavirusa nisu alarmantne kako se to predstavlja u posljednje vrijeme, prenosi portal Vijesti.hr.

“Svi reflektori su ponovno na Hrvatskoj, omiljenom odredištu talijanskih turista, i zemlji u kojoj se epidemiološka krivulja ponovno uzdignula. Većina tvrdi da je najvjerojatniji uzrok pogoršanja zdravstvene situacije u Italiji povratak onih koji su odlučili provesti nekoliko opuštajućih dana na Jadranu.

Ali koje su stvarne brojke u Hrvatskoj? Prije svega moramo naglasiti kako je broj novozaraženih na dnevnoj razini niži nego što je to u Italiji. U posljednja 24 sata, zabilježen je 151 novi slučaj, dok ih je u Italiji 479, dakle više nego dvostruko. To daje povoda za pokretanje rasprave: je li Hrvatska doista tempirana bomba ili je netko pretjerao? Pravi odgovor bi mogao biti ovaj drugi. I to iz vrlo jednostavnog razloga. Infekcije u Europi porasle su gotovo svugdje. Hrvatska se nije trebala boriti sa znatno višim brojkama, kao što je to slučaj sa Španjolskom ili Francuskom. No, ipak je završila usred oluje”, piše Il Giornale.

Hrvatska nije opasna destinacija

“Na dan 15. kolovoza, objavila je agencija Adnkronos, Hrvatska je prijavila 162 novih slučaja zaraze i dva smrtna slučaja. Doduše, aktualni su brojevi lošiji nego u veljači, za vrijeme prvog vala. Ali s druge strane, riječ je o smanjenju brojki s obzirom na to da je 14. kolovoza bilo 208 infekcija, a u četvrtak njih 180. Vrhunac prvog vala, otkriven 1. travnja, zaustavio se na maksimalnih 96 novozaraženih u jednom danu.

Uzmemo li kalkulator u ruku, vidimo da je brojka potvrđenih slučajeva zaraze od početka epidemije premašila prag od 6500 osoba, dok je smrtnih slučajeva ukupno 166. Aktivnih slučajeva je 1062; dok je za usporedbu, u Italiji njih 14.404. To govori da nema smisla Hrvatsku smatrati opasnom destinacijom. Istina je da u Hrvatskoj boravi 820.000 stranih gostiju i moguće je da se kretanjem tih turista infekcija prenosi iz jedne u drugu državu. No, brojke pokazuju da taj rizik nije veći nego na drugim lokacijama”, piše talijanski list.

Prigušavanje alarma

“Zaraze povratnika s odmora ili s puta u inozemstvo mogu biti razlog za zabrinutost. Nekoliko mladih ljudi koji su se vratili u zemlju iz Hrvatske prenijeli su virus rodbini i prijateljima, stvarajući prava žarišta. To je bio i razlog uzbune i odluke talijanske vlade da uvede tampon za povratak turistima iz Španjolske, Grčke i Hrvatske.

No, ono što neosporno trebamo je isticati stav nekih od turista, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama. Nekoliko talijanskih mladića reklo je da samo rijetki nose maske u klubovima u Hrvatskoj. Neki od njih, kao u slučaju mladih s kojima je Tg1 razgovarao na Pagu, pokazuju kako značajno umanjuju realnu opasnost od koronavirusa. U svakom slučaju, bilo bi dobro prigušiti alarm prema Hrvatskoj”, zaključuje list.

