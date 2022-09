Novi predsjednik Uprave Ine koji će naslijediti Sandora Fasimona bit će Peter Ratatics, dok će preostala dva člana uprave koje su predložili Mađari, biti Krisztian Pulay i Berislav Gašo, doznaje Jutarnji list.

Još prošloga tjedna je hrvatska strana predložila svoje kandidate Hrvoja Šimunovića i Miroslava Skalickog te Emanuela Kovačića. Međutim, Kovačić je odustao od kandidature, iako ju je prethodno prihvatio pa je zato odgođena i sjednica Nadzornog odbora.

Vlada sada treba predložiti novog kandidata, a očekuje se da će on biti predložen do srijede kada bi se trebala održati sjednica Nadzornog odbora Ine na kojoj će biti razriješeno dosadašnjih troje hrvatskih članova koji nisu htjeli podnijeti ostavke, a to su Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić.

Evo što se zna o mađarskim članovima

Što se tiče mađarskih članova, Peter Ratatics dolazi s funkcije glavnog operativnog direktora MOL-a. Diplomirao je na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti, a karijeru je počeo kao stručnjak za trgovinu plinom i poslovni razvoj u MOL-u.

Krisztian Pulay viši je potpredsjednik MOL grupe. Karijeru je započeo 2003. u nizozemskoj inženjerskoj tvrtki sa sjedištem u Budimpešti, a MOL-u se pridružio 2006. godine. Od 2012. do 2016. radio je u Hrvatskoj na različitim pozicijama u INA Investment, a 2016. vratio se u MOL Grupu i počeo raditi kao voditelj upravljanja projektima Grupe.

Berislav Gašo, bivši je Inin kadar, a godinama je u MOL-u, izvršni je dopredsjednik u Upravnom odboru MOL-a.