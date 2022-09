Poznati stručnjak za energetiku i bivši Inin direktor, Davor Štern, osvrnuo se tijekom gostovanje na N1 televiziji na Vladine mjere pomoći kojima ograničavaju rasta cijena u doba visoke inflacije i energetske krize.

"Poruka je odlična, mislim da bolje poruke hrvatski građani nisu mogli dobiti jer iskazuje želju Vlade da prati situaciju i da pomaže gdje može. Nismo sami, nismo otok, Hrvatska radi što može raditi u okviru mjera koje ima. U energetskom dijelu poruka je jako dobra i provediva u određenom dijelu. Ovo s električnom energijom, dok imamo HEP kao državnu kompaniju država može intervenirati i određivati cijene u okviru HEP-a. Ono što možemo pitati je po kojoj cijeni HEP uvozi struju, ali to je drugo pitanje", kazao je na početku razgovora, pa se osvrnuo na situaciju s plinom.

Nismo sami

"Tu više nismo sami. Imamo dioničara izvana koji može biti protiv toga i ne znam na koji će se način to riješiti, ali dobro da se pokrenulo pitanje i da se tu nađe neki izlaz”, rekao je Štern koji smatra da se napravilo koliko se moglo, s obzirom na to da se nešto pita i MOL.

"Može li Hrvatska odlučiti o hrvatskom plinu bez Mađara? Apsolutno. To je ingerencija Republike Hrvatske, to je naše rudno blago i krizna je situacija. To bi u normalnim vremenima, da nema ovoga što se sada događa, možda bilo upitno. Eventualno će oni tražiti obeštećenje, ali i mi od njih možemo tražiti obeštećenje za ovaj slučaj od milijardu kuna, jer su i oni dioničari u Ini", dodao je. Kritičan je pak prema tome što se nije ograničio izvoz nafte.

A zabrana izvoza domaće nafte?

"Mi smo imali značajan izvoz nafte dok rafinerija Rijeka nije radila, nije mi jasno zašto nije radila tako dugo. Ja bih u ovaj paket dodao i zabranu izvoza domaće nafte. Ako je kompanija u vlasništvu države, država dirigira hoće li biti velika dobit, manja dobit ili gubitak. U slučaju dioničkog društva, kao što je Ina, gdje postoji drugi partner, s njima treba razgovarati i naći kompromis u ovoj situaciji, mislim da vrijeme nikad nije bilo slično ovome i zahtijeva izvanredne mjere i to je ono što Vlada radi", poručio je.

Odvojiti se od MOL-a

Njegova krajnja poruka je da se Ina treba odvojiti od MOL-A.

"Vlada bi unaprijed trebala dogovoriti s mađarskom stranom, da se ne izrodi skandal, ali oni bi trebali otići da se riješi pitanje poslovanja Ine. Ina posluje na nakaradan način. Mi smo već pisali da je taj način upravljanja Ine u suprotnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima. Taj dualizam upravljanja u velikoj kompaniji nije prihvatljiv i nije u skladu s hrvatskim zakonom. U Ini je potrebno napraviti duboke promjene i krajnje je vrijeme da se razmišlja o raskidu braka s MOL-om, jer koliko god da Hrvatska ima dionica, druga će strana biti poslovno moćnija”, rekao je Štern.

“Trebalo bi se dobro razmisliti tko će voditi te razgovore, političari bi trebali imati jaku stručnu podršku za vođenje bilo kakvih razgovora”, zaključio je.