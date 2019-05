POZNATI SOCIOLOG RELIGIJE ZA NET.HR: ‘Lobiranje za Stepinca biskupi i politički vrh koriste za nešto drugo, papu to iritira i ide mu na živce’

‘Mislim da taj pritisak iz Hrvatske biskupske konferencije pa i intervencije političkih predstavnika pri svakom posjetu s njim u vezi kanonizacije Alojzija Stepinca, samom papi idu na živce i irtitiraju ga’, kaže za Net.hr sociolog religije i bivši diplomat Ivica Maštruko

Na povratku iz posjete Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji, papa Franjo je u zrakoplovu, možda taman negdje iznad Hrvatske, govorio o proglašenju blaženog Alojzija Stepinca svetim. Postupak kanonizacije bivšeg zagrebačkog nadbiskupa Stepinca vruća je i vjerska i politička tema u Hrvatskoj.

Ovdašnji svećenici i vjernici u velikoj većini s nestrpljenjem čekaju proglašenje Stepinca svetim, dok je papa Franjo pritom oprezniji i još uvijek odvaguje sve činjenice o kontroverznom hrvatskom crkvenom vođi koji je službovao u vjerojatno najtežim vremenima ovdašnje povijesti.

Papina izjava o Stepincu pogodila mnoge

“On je bio krepostan čovjek, zato ga je Crkva proglasila blaženim. Vjernici mu se mogu moliti. Ali u jednom trenutku procesa došli smo do nerazjašnjenih točaka koje se odnose na povijest. I ja, koji moram potpisati kanonizaciju – to je, naime, moja zadaća – moleći, razmišljajući i tražeći savjet, uvidio sam da moram zamoliti za pomoć srpskog patrijarha Irineja, koji je veliki patrijarh. I Irinej mi je pomogao. Zajedno smo osnovali povijesnu komisiju: i njega i mene zanima samo jedna stvar, a to je ne pogriješiti, zanima nas istina.

Ne pogriješiti. Čemu služi izjava o svetosti ako nije jasna istina? Ne služi nikome. Znamo da je dobar čovjek, da je blaženik, ali da se učini ovaj korak tražio sam Irinejevu pomoć, da sve bude po istini. Izučava se. Najprije je osnovana komisija koja je dala mišljenje. Ali sada se izučavaju druge točke. Dublje se proučavaju neke točke kako bi istina bila jasna. Ne bojim se istine. Ne bojim se. Samo se bojim suda Božjeg”, kazao je papa na već spomenutom putovanju odgovarajući na pitanje dopisnika HRT-a iz Rima i Vatikana Silvija Tomaševića.

Njegova izjava nesumnjivo je dvojako pogodila većinu svećenstva i vjernika u Hrvatskoj. Prvo, dao je do znanja da do kanonizacije Stepinca neće doći tako skoro. Drugo, biranim se riječima izrazio o poglavaru Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarhu Irineju. “Opet je dokazao da je mudar mudar religijski vođa”

‘Na svim razinama nastavit će se stepinizacija’

Sociolog religije i bivši diplomat koji je bio veleposlanik i pri Svetoj Stolici, Ivica Maštruko, kaže za naš portal da se takav stav pape Franje mogao naslutiti.

“On je opet dokazao da je mudar čovjek i mudar religijski vođa koji ne žuri s odlukom i kojeg zanima istina, a ne lobiranje hrvatskih biskupa i hrvatskog političkog vodstva u zadnjih nekoliko godina. To njihovo lobiranje zapravo se koristi za blagu reviziju odnosa prema NDH. A papino pozivanje na patrijarha Irineja, u kontekstu u kojem ga je spomenuo i s epitetima kojima ga je opisao, kurtoazni je ekumenski pristup zbog činjenice da je u postpuku kanonizacije Stepinca bila osnovana zajednička komisija Hrvatske biskupske konferencije i SPC-a. Jasno je da ta zajednička komisija nije donijela nikakav zaključak, što uostalom svatko tko poznaje situaciju i odnose nije ni očekivao”, ističe Maštruko.

Bez obzira na stav pape Franje i njegov oprezni pristup kanonizaciji Stepinca, Maštruko smatra da će u Hrvatskoj na svim razinama biti nastavljena “stepinizacija”.

“Župe, crkve, ulice, pojedine institucije… dobivat će Stepinčevo ime. To govori da nisu u pitanju činjenice nego interpretacije tih činjenica. Ako je činjenica da je Stepinac za vrijeme Drugog svjetskog rata bio vikar hrvatskih oružanih snaga i predsjednik komisije za pokrštavanje Srba, ovdje se, kao što to obično biva, radi o interpretacijama tih činjenica”, kazao je Maštruko za Net.hr.

‘Kad ne žele kritizirati papu, raspričaju se o patrijarhu Irineju’

U mnogim se kritikama iz Hrvatske zbog “zastoja” u proglašenju Stepinca svetim spominje patrijarh Irinej, ali dojam je da su posredno adresirane papi Franji.

“Kad se ne žele ili ne smiju suprotstaviti papi i izravno ga kritizirati, ovdašnji se predstavnici Crkve raspričaju o patrijarhu Irineju, o tome što je sve govorio i kakav je tip. Ne govore o suštini nego o Irineju. Ne govore o tome što papa sve poduzima da bi spoznao istinu. Pritom mu hrvatski biskupi i hrvatski politički vrh ne pomažu. Mislim da taj pritisak iz Hrvatske biskupske konferencije pa i intervencije političkih predstavnika pri svakom posjetu s njim, samom papi idu na živce i irtitiraju ga”, smatra Maštruko.

S konstatacijom da se među ovdašnjim svećenstvom i vjernicima sve više osjeti da im papa Franjo nije omiljeni papa kakav je, recimo, bio Ivan Pavao II pa i Benedikt XVI, slaže se i Maštruko.

“Oni to pokazuju nevezano za Stepinca. Vidi se da i samo papino imenovanje novih biskupa ide k jednom drugačijem profilu biskupa u Hrvatskoj, profilu pastoralnih djelatnika, osoba koje se više bave pastoralom, a manje politikom, čemu su inače skloni domaći biskupi”, zaključio je.

