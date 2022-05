Velik broj ugostitelja na Jadranu ovih je dana na kućne adrese ili usmenim putem dobilo rješenja prema kojima državi na ime PDV-a duguju iznose. Oni se kreću u rasponu od 500 tisuća kuna pa sve do četiri milijuna kuna.

To je tek početak poreznog masakra ugostitelja, a on bi se trebao provesti sve do krajnjeg juga Jadrana. Za mnoge ugostitelje situacija je takva da im prijeti i zatvaranje jer ne znaju odakle smognuti novac kojim bi podmirili dug prema državi.

'Porezna je zauzela kreativan stav'

Ugostiteljske su objekte krajem prošle godine počeli ophoditi poreznici koji bi u njima mjesec dana provodili nadzor. Sljedećih nekoliko mjeseci sve bi bilo mirno, a posljednjih dana krenuli su dobivati porezna rješenja gdje stoji kako državi duguju i do nekoliko milijuna kuna. Većina njih bila je u šoku zbog obrazloženja kako je Porezna uprava došla do ovih cifri.

"Sve u svemu, Porezna uprava zauzela je kreativni stav. Da ga skroz pojednostavim, njihov je zaključak da smo proizvode prodavali po cijenama nižima od onih koje bi trebale biti te su nam to sada odlučili naplatiti. Logika je, naravno, posve sumanuta jer je marža nešto što imamo pravo slobodno određivati na tržištu i jedino pravilo koje ovdje vrijedi jest da robu ne prodajemo po nižoj cijeni od one koju smo platili", ispričao je jedan ugostitelj za Jutarnji list.

Način prikrivanja neprijavljenih računa

Porezna je, navodno, procijenila da trošak namirnica u konačnoj cijeni obroka ne smije biti veći od 40 posto, a tamo gdje su pronašli da je taj udio bio viši, odlučili su na razliku naplatiti PDV. Oni tako smatraju da se ne radi o stvarnim cijenama, već o načinu prikrivanja neprijavljenih računa.

Ugostitelj još uvijek nije primio pisano rješenje, ali ga je ovih dana doznao usmeno te napominje kako je riječ o iznosu između 500 tisuća i milijun kuna.

Jedan ugostitelj duguje dva i pol milijuna kuna

Jedan pak drugi, zagrebački, ugostitelj je nakon posjeta poreznika dobio rješenje prema kojem državi na ime PDV-a duguje dva i pol milijuna kuna.

"Ovo je masakr, doslovno masakr restorana. Slobodno mogu staviti ključeve u bravu. Prvo su uništili noćne klubove, sada smo na redu mi, a event industrija više ionako ne postoji. Sve je to u našem slučaju počelo prije tri, četiri mjeseca, kad su počeli češljati sve - doslovno svaki papir i račun. OK, normalno je da postoji porezni nadzor, ali da su baš sva zvučnija imena na ugostiteljskoj sceni dobila takve astronomske iznose, to je zbilja malo neobično", ispričao je.

Navodno je jedan restoran na području Istre dobio rješenje u iznosu od četiri milijuna kuna.