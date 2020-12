POZNATI RADIJSKI VODITELJ OKUPLJA LJEVICU KONTRA MOĆNOG HDZ-OVOG ŽUPANA: ‘Predmet smo sprdnje zbog njegovih korona partija’

Daniel Berdais, dugogodišnji novinar i urednik, jedan od osnivača Otvorenog koji danas radi na Radio Sisku, sprema se na izbore kao nezavisan kandidat za mjesto župana Sisačko-moslavačke županije, uz moguću podršku i SDP-a

U Sisačko-moslavačkoj županiji za sada je sigurno da će jedan od kandidata za mjesto župana na lokalnim izborima u proljeće 2021. biti svakako dosadašnji župan, Ivo Žinić, HDZ-ovac starog kova, kojeg ni brojni skandali, pa ni činjenica da ga se smatralo pripadnikom krila stranke koje je bilo sklonije bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović nego Andreju Plenkoviću, nisu uspjeli uzdrmati na unutarstranačkim izborima koji su održani u studenom.

Za razliku od mnogih drugih HDZ-ovih organizacija u kojima kandidati s blagoslovom iz središnjice nisu imali protukandidate, za mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ivo Žinić je imao protukandidata, Zlatka Babića, gradonačelnika Kutine, i pobijedio je prilično tijesno: 1536 naprama 1492. Zanimljivo je da ga je u Sisku protukandidat Babić žestoko porazio, a doživio je fijasko i u Glini, gradu u kojem živi. Tamo je i njegov sin, Dario Žinić pokušao preuzeti gradski HDZ, ali je poražen s razlikom od nekoliko glasova, te HDZ u Glini nastavlja voditi aktualni gradonačelnik, također krcat skandalima, Stjepan Kostanjević. Zlatko Babić je otvoreno govorio na predizbornim skupovima da će u slučaju njegove pobjede kandidat za župana biti iz Siska – bila je to poruka da u slučaju njegove pobjede kandidat za župana ne bi bio ni on (jer je iz Kutine), ali niti Žinić (iz Gline). No, nakon Babićevog poraza, ostaje Žinić. Uzdrman, ali i odlučan da uhvati još jedan mandat.

A tko će biti kontra Žiniću? Neslužbeno se spekuliralo da bi kandidatkinja SDP-a mogla biti dugogodišnja gradonačelnica Siska, Kristina Ikić Baniček, ali po svemu sudeći – ona će ići u novu utrku za ponovni mandat gradonačelnice. No, zanimljivo je da se na „lijevoj“ sceni sve više spominje novi, nezavisni kandidat, netipičan „političar“, dramatično različit od Ive Žinića.

Urednik i voditelj ulazi u politiku?

Radi se o Danielu Berdaisu, dugogodišnjem radijskom uredniku i voditelju. Danas je voditelj na Radio Sisku, a tu je i startao, prije tridesetak godina. No, nakon starta na lokalnom radiju, on je postao jedan od najjačih radijskih menadžera i voditelja u Hrvatskoj. Bio je jedan od osnivača Otvorenog radija, potom je bio član Uprave i glavni urednik Otvorenog, zatim glazbeni direktor radijske mreže Soundset, a nakon toga i direktor programa i glavni i odgovorni urednik Radija 101.

Tu je zapamćen i po tome što je 2015. godine otvoreno progovorio o uplitanju vlasnika, Thomasa Alexandera Thimmea u program, ali i o tome da ga je Thimme htio prisiliti da falsificira izvještaje koje je trebao slati Agenciji za elektroničke medije. Berdais je još uvijek u sudskom procesu protiv vlasnika. „Želim istjerati pravdu na čistac. Ne dolazi u obzir da nakon toliko godina u radijskom novinarstvu pognem glavu i pristanem na to da je prihvatljivo da se u radijski program upliće politika, traži lažiranje, a da se vlasnik cijelo vrijeme poziva na svoje veze u visokoj politici“, kaže Berdais. Bio mu je to i svojevrsni okidač za interes za uključenje u politiku.

„Bio je to moj susret oči u oči s korupcijom, s kaljužom u koju nas guraju moćnici. Tada sam shvatio da se želim i osobno angažirati, jer ako svi šutimo i sagibamo glavu…nećemo daleko dospjeti.“, komentira svoju tadašnju odluku da se angažira u politici. Pisao je kaže na sve strane oko zloupotreba kojima je svjedočio na Radiju 101, pisao je i HDZ-u – jer se vlasnik Thimme neprestano pozivao na svoje veze u HDZ-u. No, nitko nije reagirao. Reagirala je jedino Mirela Holy iz tadašnjeg ORaHa i Berdais se i osobno uključio u stranku i bio i na listi na izborima. U ORaHu se zadržao oko dvije godine, a nakon što je stranka značajno smanjila aktivnosti, i Berdais se – isključio. U profesionalnom smislu se vratio tamo gdje sve i započelo, na Radio Sisak, ali i dalje i vidi i osjeća – politiku.

‘Želim okupiti ljevicu’

„Točno je da razmišljam o tome da se kandidiram na lokalnim izborima za mjesto župana. To nipošto nije igra ili neozbiljan test u smislu „ajde da vidimo što bi ljudi rekli“. Svjestan sam u kakvom je stanju Županija, koliko je zapuštena, vidim ljude koji odlaze…Ako ću ući u to imat ću ozbiljan tim suradnika i ozbiljno pripremljen program. Želja mi je da uspijem okupiti sve lijeve snage na našem području, ali želim doprijeti i do ljudi koji govore da im se politika gadi i da nemaju za koga glasati. Želim na birališta izvući i one koji misle da njihov glas neće ništa promijeniti. Ajmo učiniti sve što možemo da politika – ne bude gadljiva.“, kaže Berdais za Net.hr.

On nikada niti nije otišao iz svog rodnog kraja, i dok je radio u Zagrebu putovao je iz Siska i Petrinje. I danas živi u Petrinji, a radi u Sisku.

„Petrinja je dan danas grad prepun fasada s rupama iz vremena ratnih razaranja. Sisačko- moslavačka županija je iznimno stradala u ratu i nikada nije stigla nikakva satisfakcija. Mislim da možemo otvoreno reći da je Banija – zaboravljena. U svemu zaostajemo, rekorderi smo po iseljavanju, zemljišta su zapuštena…“, komentira stanje u županiji za koju misli da je može „izvući“ samo velika politička promjena. I smatra da on može biti taj koji će okupiti tim za te velike promjene.

‘Hoće li ga podržati SDP?

„Župan Žinić je predstavnik arhaične politike, zanimaju ga paradna okupljanja, ostavljanje dojma da se nešto radi, a kraj dotle nesmiljeno propada. Ne želim da budemo predmet sprdnje zbog njegovih „korona partija“ i pogodovanja prijateljima i brizi za zapošljavanje rodbine. Ništa nije napravljeno. Nema autoputa, projekt Odranskog mosta stoji, kasarne u Sisku koje su trebale postati školski centar još uvijek zjape prazne, a Općom bolnicom u Sisku ne upravlja se kako bi trebalo. I u ovoj krizi s epidemijom mi svjedočimo tome da se županov stožer uopće ne snalazi. Vrijeme je da pokrenemo pokret za novo vodstvo u Županiji, razgovaram s mnogo ljudi, i ako se uspijemo okupiti, krenut ću u tu bitku.“, kaže za Net.hr Daniel Berdais.

Inače, Sisačko-moslavačka županija i financijski stoji iznimno loše. U novi proračun za 2021. prenesen je minus od čak 16 milijuna kuna, u što nije uključen minus Opće bolnice Sisak i drugih proračunskih korisnika koji iznosi dodatnih 78 milijuna kuna. U izbornoj 2021. godini predviđena je otplata kredita od čak 67 milijuna kuna, ali se istovremeno planira i novo zaduženje od 68 milijuna kuna, a u 2020. Županija se zadužila 108 milijuna kuna.

Zato Berdais naglašava da u svom timu svakako mora imati financijskog stručnjaka. Na pitanje Net.hr-a je li i županijski SDP spreman podržati Berdaisovu kandidaturu, Kristina Ikić Baniček odgovara da se ona osobno neće kandidirati, a da će SDP Sisačko-moslavačke županije ići s kandidatom koji u izbornoj utakmici pobjeđuje Žinića, a on „ne mora nužno biti i član SDP-a“.

Ukratko, to bi mogao biti – Daniel Berdais.