U ovo doba svi trebaju savjete o tome kako pametno upravljati kućnim budžetom - i studenti, zaposleni, ali i umirovljenici. Da je tijekom inflacije jako teško štedjeti potvrdio je i profesor matematike te financijski vloger Toni Milun za Danas.hr.

Prema rezultatima financijske pismenosti, prije 23 godine 68 posto ljudi je štedjelo, a sada to radi njih 51 posto. Međutim, to je sasvim normalno, potvrdio je Milun. Ljudi manje štete zato jer manje imaju, no "imamo više od 30 milijardi eura na štednji mi Hrvati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I profesor matematike priznao je da su mu novci "curili" na sitnice poput pizze od 15 eura, ali kuglicu sladoleda nijednu nije kupio.

"U dućanu je bilo za euro, a nisam toliki ljubitelj sladoleda. Ali curilo mi je, znao sam par puta otići u restoran neki i cijene su negdje bile stvarno velike. Inače provjeravam na Google maps, gledam i ocjenu i cijenu, ali to nije toliko ažurirano. Cijene su otišle gore, tako da su i meni procurili novci, što mi nije drago", otkrio je profesor Milun.

'Nekima treba državna pomoć...'

Ipak, važno je otkriti kamo taj novac curi, a Toni Milun kazao je kako je baš nedavno otkazao jednu pretplatu za streaming. Shvatio je da mu je to, kako kaže, besmisleno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali puno ljudi idu na kave koje im nisu zanimljive, neki često naručuju hranu što je dosta skupo. To je duplo skuplje nego da sami rade pa zamrznu i tako", otkrio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uzeti papir i olovku pa pisati svoje troškove - to je jedna od metoda koja je pomogla ljudima s gospodarenjem svojih troškova, kazao je Milun. Još jedna stvar koju profesor savjetuje je "prvo plati budućem sebi".

"Nemoj kupiti novu majicu, nego plati za svoju budućnost. Izdvoji ili za mirovinu ili za budućnost tako da ti se to ukamaćuje i oplođuje. No ne mogu to svi. Nekima treba i državna pomoć, primjerice umirovljenici ne mogu štedjeti ili oni koji su na minimalcima. Država mora uskočiti, ali ovi koji imaju iznadprosječne plaće, i dalje tu postoji prostor za štednju i plaćanje prvome sebi", objasnio je profesor matematike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Omiljeni profesor matematike priprema i svoju konferenciju o financijskoj pismenosti koja će se održati u četiri grada - petkom će biti poslovne financije, a subotom osobne.

Toni Milun ima par savjeta

Ipak, problem trošenja novaca ne leži u neznanju, potvrdio je Milun, već u ponašanju,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znanje nam je okej, ali naše ponašanje. Ljudi ne plaćaju račune na vrijeme, ne štede i odnos. To je ono 'živi se za danas', nemamo osjećaj da je dobro ulagati za budućnost. Kad se usporedi s drugim državama, mi smo daleko ispod prosjeka po stavovima i po ponašanju i recimo mogli bi se ugledati na Slovence koji su tu izvrsni", kazao je profesor. Slovenci su, naime, 2019./2020. godine dijelili prvo mjesto s Hong Kongom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slovenci su, za razliku od nas, odlučili ne kupovati u trgovinama gdje su cijene rasle dok su uvodili euro. S druge strane, mi u Hrvatskoj, dodao je profesor, dosta teško mijenjamo navike.

Teško je reći što treba promijeniti, kazao je Milun, no, za početak savjetuje da "možda ne odemo na kavu koja nam se ne sviđa, ili ne naručujemo hranu, ali i da ne plaćamo neke pretplate koje zaista ne trebaju".

"Ionako ne možemo uživati u svemu, ja ne ispunim sve svoje želje, možda se sad odreći još jedne koja nam ne donosi toliko zadovoljstva", zaključio je Toni Milun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da bi utješio školarce, priznao je da je u prvom srednje imao tri iz matematike. Učiteljica je shvatila da može puno bolje pa je vrlo brzo s trojke došao na peticu. Potrudio se pa je sada tu - dijeli savjete o financijskoj pismenosti.