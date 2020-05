POZNATI PODUZETNIK USPOREDIO PODATKE O PROKUŽENOSTI: ‘Ako je ovo istina, znači da je wuhanska korona-free metoda posve promašena’ 

‘Sva ova istraživanja vode do tzv. tamnog broja, odnosno koliko je zaraženih bilo, a da nisu detektirani. Sva dosadašnja istraživanja izvode brojeve između 10 i 100 puta. Ako je to istina, znači da je wuhanska metoda ‘do zadnjeg virusa / korona-free’ potpuno promašena metoda i da s virusom treba naći suživot’, napisao je Nenad Bakić

Hrvatski zavod za javno zdravstvo počeo je provoditi serološka testiranja koja bi trebala pokazati koliko je hrvatskih građana bilo u kontaktu s koronavirusom, a od dosad obrađenih stotinu uzoraka dva su pozitivna. Pomoću tih testova utvrdit će se koliko je ljudi imalo antitijela, odnosno bilo u kontaktu s koronavirusom, a da nije ni znalo.

Prvih stotinu obrađenih uzoraka su od osoba s područja Zagreba.

Vjerojatna prokuženost – jedan do dva posto

Na tu jučerašnju vijest danas se na Facebooku osvrnuo poznati domaći poduzetnik i inovator Nenad Bakić usporedivši neke podatke o serološkim testiranjima u drugim zemljama. Donosimo njegovu objavu.

“S izlaskom rezultata hrvatskog istraživanja prokuženost i tamni broj (zaraženi koji nisu pronađeni) će biti sve veća tema. Jučer objavljenih 2 na prvih 100 obrađenih testova se ne mogu valjano komentirati jer je uzorak premali i vjerojatno je prvih 100 od 1500 obrađeno nekim redom (npr. Zagreb najprije). Međutim teško je vjerovati da rezultat može biti puno drugačiji nego 1%-2%. U međuvremenu je izašlo nekoliko jako zanimljivih rezultata (koji uglavnom nisu privukli nikakvu pažnju u javnosti), pogledajmo ih.

1. Švedska privlači najveću pažnju naše javnosti, pa pogledajmo najprije njih. Jučer su objavili da je 7,3% stanovnika Stockholma imalo antitijela u 18. tjednu (koji je bio počeo 27. travnja). S obzirom na to da su odonda prošla oko tri tjedna, te da antitijelima treba nekoliko tjedana da se razviju, procjenjuju da je sadašnja prokuženost oko 20% jer se zaraza slobodno širila. Donekle se čude tim rezultatima jer su smatrali da će biti više, ali ujedno spekuliraju da nema veće zaraženosti jer su mnogi prirodno otporni (linkovi u komentarima). Svakako ih treba i dalje pratiti jer će objavljivati rezultate iz tjedna u tjedan, pa ćemo imati dojam o širenju zaraze. Za sve nas su svojim eksperimentalnim pristupom vrlo korisni (kao što od početka govorim) jer nam njihov pristup daje izrazito vrijedne informacije.

‘Snažno i potiho širenje virusa’

2. Istraživanje u Londonu objavljeno također jučer kaže da je 17% Londončana bilo zaraženo! Ovo je zaista senzacionalno. Nema službenog izvještaja nego samo izjava ministra zdravstva, ali čini se da je to također bazirano na zaraženosti u trenutku uzimanja uzoraka, dakle sada bi trebalo biti veće. Ujedinjeno Kraljevstvo sada najavljuje kupnju 10 milijuna testova kako bi testiralo zaista široku populaciju i to će biti vrlo, vrlo vrijedni rezultati.

3. Istraživanja u New Yorku se nastavljaju. Prije tri dana je guverner Cuomo objavio da je čak 27% ljudi koji su testirani u crkvama imalo antitijela! Cuomo tumači da je taj broj veći nego u prosjeku jer populacija nije reprezentativna (siromašniji itd.), ali to mi je malo nategnuto, vidjet ćemo. Prethodno testiranje je dalo ‘prokuženost’ 20%. Istovremeno, našli su da je prokuženost kod ‘essential workers’, to su svi koji su stalno radili kako bi se život normalno odvijao (policija, vatrogasci, prijevoz …) svega oko 12%, kažu da je to naizgled paradoks, ali da treba pripisati korištenju zaštitnih sredstava – vidjet ćemo kasnije analize.

4. Jučer je objavljen (meni) nevjerojatan rezultat da je u Milanu oko 5% ljudi imalo antitijela i prije proglašenja epidemije (naknadno analizirani uzorci od davatelja krvi). Ovo mi je najsenzacionalniji rezutat od svih. To zapravo potvrđuje da su neki veliki gradovi (NYC, Milano, London …) kao i proputovanije zemlje (UK, Italija – Lombardija, Belgija, Nizozemska, Švedska, Luksemburg, Francuska, Španjolska) imale snažno i potiho širenje virusa, što je odredilo njihovu sudbinu.

‘S virusom treba naći suživot’

5. Najzanimljivije istraživanje će nam uskoro doći iz Japana, gdje počinju sa 10.000 testova. Ova zemlja ima jako mali broj smrti usprkos tome što nisu imali lockdown i bit će jako zanimljivo vidjeti što se dogodilo.

Sva ova istraživanja vode do tzv. tamnog broja, odnosno koliko je zaraženih bilo, a da nisu detektirani. Sva dosadašnja istraživanja izvode brojeve između 10 i 100 puta. Ako je to istina, a sa sadašnjim znanjima nema previše razloga za sumnjati, znači da je wuhanska metoda ‘do zadnjeg virusa / korona free’ potpuno promašena metoda i da s virusom treba naći (za nas što povoljniji) suživot.

Naravno u ovim svim istraživanjima se ‘krije’ (ne baš – očita je) i odlična vijest da su smrtnosti daleko manje nego se mislilo, jer se nazivnik u omjeru mrtvih i zaražnosti mijenja, postaje značajno veći, i stoga kvocijent manji. MEĐUTIM, čini se da će situacija na koncu biti i još bolja jer će se i brojnik (relativno) mijenjati, naime u svim najpogođenijim zemljama je stradao neproporcionalno velik broj domova za starije (u kojem su većinom stariji i nemoćniji).

Ova prokuženost je izrazito važna zbog tzv. drugog vala. Veća prokuženost značajno smanjuje R u početku širenja, a ako postoji mnogo nezaražljivih, moguć je i kolektivni imunitet (iako nitko tome ne stremi, pa čak i Švedska – uvijek naglašavaju da im je to posljedica, a ne cilj). Naravno, sve će to biti manje bitno ako cjepivo brzo dođe, koliko vidim SAD je do sada već odlučilo uložiti nekoliko milijardi dolara u obećavajuća cjepiva”, napisao je Bakić na Facebooku.

