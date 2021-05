POZNATI PODUZETNIK O UKIDANJU RADA NEDJELJOM: ‘Smatramo da se to ne treba rješavati na taj način’

Dražen Oreščanin komentirao je najave o ukidanju članarine za male poduzetnike u Hrvatskoj gospodarskoj komori, uvođenje neradne nedjelje te prepucavanje s ministrom gospodarstva

Poduzetnik Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika komentirao je najave premijera Andreja Plenkovića o ukidanju obveznog članstva za male poduzetnike u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a osvrnuo se i na ponovno najavljenu zabranu rada nedjeljom. Udruga Glas poduzetnika pohvalila se ukidanjem članarina u HGK-u, a iste je zasluge sebi i svojoj stranci pripisao i Dario Hrebak iz HSLS-a.

“Mislim da i Hrebak i sve stranke u parlamentu koje su podržale naš inicijalni zahtjev imaju zasluge, ali smatram da i udruga poduzetnika ima zasluge za to jer to je nešto što smo mi pokrenuli prije godinu dana, bili smo vrlo sustavni u medijima, napravili kampanju za ukidanje parafiskalnih nameta koju je potpisalo 25000 ljudi. Da nije bilo našeg pritiska, ne bi se ovo desilo. Ono što bih htio reći je da je ovaj zakon samo djelomično ono što smo tražili, a to je da je članstvo u HGK bude dobrovoljno, ali i ovo je dobar korak”, rekao je Oreščanin za N1 i dodao:

“Ono što je najvažnije u premijerovoj izjavi je to što je rekao da će morati poslovanje HGK racionalizirati. De facto je priznao da je tamo bilo 350 uhljeba bez svrhe i funkcije. Očekujemo da se ta komora u potpunosti depolitizira, da na čelu ne budu ljudi sa sumnjivim diplomama sa sumnjivih sveučilišta koji su postaljeni od strane politke nego netko tko je stranački neutralan i uhodan u poduzetničkom i gospodarskom životu Hrvatske, a očekujemo i takvog ministra gospodarstva”, dodao je.

POTVRĐENO JE: Ukida se obavezna članarina za HGK; ‘Idemo s cijelim paketom, napravit ćemo kompletnu reformu’

Rad nedjeljom se treba drugačije rješavati

Odmah nakon lokalnih izbora trebalo bi se regulirati i pitanje rada nedjeljom. Oreščanin je zatražio i neke izmjene Zakona o radu, koje se dosad nisu spominjale u javnosti.

“Ovo je sad na nivou toga da je premijer dao izjavu. Ako to krene u zakonsku proceduru mi ćemo se angažirati kao i prije prošlih izbora. Mi naš stav imamo i za svoj stav ćemo se zalagati jer riječ je o gospodarstvu RH. To je nešto što smatramo da se ne treba rješavati na taj način. Treba regulirati rad nedjeljom, ali na način da ZOR definira da se rad nedjeljom plaća 30 do 50 posto više. Mi smatramo da se to ne treba definirati za trgovinu kao jednu djelatnost, zato što postoje mnoge djelatnosti koje rade nedjeljom”, istaknuo je Oreščanin.

PLENKOVIĆ NAJAVIO ZABRANU RADA NEDJELJOM: ‘Osim 16 nedjelja u godini, uzeli bi u obzir turističku sezonu’

Ćorić zaslužio smjenu

Govoreći o izjavi ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, da su zahtjevi UGP-a o otvaranju svih djelatnosti 15. svibnja, “još jedna glupost gospodina Bujasa”, Oreščanin je rekao: “Mislim da je Ćorić i na ovaj način pokušao dokazati da mi s punim pravom tražimo njegovu smjenu. Ovakvo ponašanje ministra prema udruzi koja okuplja 17 tisuća poduzetnika je neprimjereno. Tužno je da ta tema nema nikakve veze s ministrom Ćorićem. Umjesto da nam pomaže, što je njegov posao kao činovnika koji je zadužen za to, on koristi svaku priliku da nas vrijeđa.”

UGP je, naime, poslao dopis šefu Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davoru Božinoviću u kojem traže da se 15. svibnja otovre sve djelatnosti koje su dosad bile zatvorene. No, čini se da nekoliko dana ipak neće igrati ulogu.

“Nakon više od godinu dana krize i lockdowna naše je mišljenje da 15 dana neće činiti razliku. Sve te djelatnosti su na kraju snaga, prijevoz, event industrija, ugostiteljstvo… Ako dođe do otvaranja 1.6. to ne znači da će sve biti puno. To su polagani koraci koji će kroz neko vrijeme dovesti do normalne situacije. Bitno je da država konačno uvaži obeštećenje djelatnosti koje 15 mjeseci nisu poslovale. Danas su zabilježeni neki pomaci da bi to moglo biti”, zaključio je poduzetnik.

PODUZETNICI TRAŽE OTVARANJE, MINISTAR ĆORIĆ KAŽE: ‘To je još jedna od budalaština gospodina Bujasa’