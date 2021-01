POZNATI PODUZETNIK O PREVIRANJIMA U UDRUZI: ‘Oni zadnji imaju pravo obrušavati se na HUP’; Počelo je prijavom za seksualno uznemiravanje…

‘Posebno mi se ne čini dobrim što do mene dolaze informacije oko potencijalnog osnivanja novih udruga, čime bi se uz Udrugu Glas poduzetnika i HUP, dodatno razvodnio glas poslodavaca’, smatra poduzetnik Saša Cvetojević koji je iz članstva u HUP-u istupio u proljeće prošle godine

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) ovih dana kulminiraju previranja započeta u proljeće prošle godine kada je zbog skandala i pod optužbama zbog seksualnog uznemiravanja djelatnica smijenjen dotadašnji zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić. Ostavku su potom podnijeli i glavni direktor HUP-a Davor Majetić te predsjednica HUP-a Gordana Deranja. Ljetos je izabrano novo vodstvo, a za predsjednika HUP-a izabran je Marin Pucar, čelni čovjek Podravke koji je, nažalost, preminuo prije dva tjedna.

Tenzije započele prijavom za seksualno uznemiravanje

Proteklih, pak, dana iz HUP-a se povuklo nekoliko velikih poslodavaca – Orbico Branka Roglića, koji je 1993. godine bio jedna od osnivača Udruge. HUP su također napustili Adris i Tehnomont, tvrtka kojoj je na čelu bivša predsjednica Udruge Gordana Deranja, a pridružila im se i Fortenova Grupa, odnosno nekadašnji Agrokor.

Poslovni dnevnik danas je objavio kako su tenzije u HUP-u započele prijavom 15 djelatnica protiv Jakelića zbog seksualnog uznemiravanja, a nastavile se internim sukobima – od toga da je bivše vodstvo Jakeliću isplatilo milijunsku otpremninu do toga da financijska izvješća HUP-a godinama nisu bila raspravljana na tijelima udruge. Roglić i Ante Vlahović iz Adris Grupe navodno će u ponedjeljak održati sastanak inicijativnog odbora za osnivanje nove udruge poslodavaca.

Podsjetimo, dio poslodavaca koji su prošle godine napustili HUP u međuvremenu su osnovali Udrugu Glas poduzetnika.

‘HUP je bio i ostat će udruga svih poslodavaca ove zemlje’

Danas je, pak, održana sjednica Vijeća članova HUP-a na kojoj je odlučeno da se raspišu izbori za predsjednika te Izvršni i Nadzorni odbor. Do tih izbora, za vršiteljicu dužnosti predsjednice Udruge izabrana je Marina Pulišić, članica Uprave Jadran-galenskog laboratorija iz Rijeke – priopćeno je iz HUP-a.

“HUP je bio, jest i ostat će Hrvatska udruga poslodavaca, ne udruga nekih poslodavaca, već udruga svih poslodavaca ove zemlje. HUP je moćna organizacija, organizacija kompetentnih i vrijednih djelatnika, organizacija koja pridonosi razvoju politika koje otvaraju mogućnosti za daljnji rast i razvoj našeg društva. Unutar 30 granskih udruga rješavaju se sektorski problemi, ali udruge se međusobno povezuju i horizontalno, ujedinjujemo snage svugdje gdje se može pridonijeti da se riješe zapreke, da se postigne više. Svi naši uspjesi govore o tome, a postigli smo ih puno pa i u uvjetima najvećih kriza, kao što je i ova zadnja uzrokovana koronavirusom, kada smo imali rekordan broj učlanjenja i rasta prihoda od članarina”, izjavila je danas Pulišić.

‘Mogli su mijenjati stvari iznutra ako su mislili da nisu dobre’

Na naš upit o tome kako komentiraju najavu osnivanja nove udruge poslodavaca, očekuju li da će ih napustiti još neki članovi te koliko ih sada ukupno okupljaju, iz HUP-a smo dobili odgovor glavnog direktora Damira Zorića.

“Iz udruge su nedavno izašli izravni članovi koji su svoje predstavnike imali u svim ključnim tijelima udruge: Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i Vijeću članica. Znači imali su vrlo konkretne pozicije i mogućnosti da mijenjaju stvari iznutra, ako su mislili da se nešto ne radi kako treba. Hrvatska udruga poslodavaca će iz ovoga izaći još jača, s uključivijim pristupom i pravednijim odnosom prema svim svojim članicama, što je potvrdilo i današnje Vijeće članova. HUP broji više od 6000 članova koji zapošljavaju više od 270.000 zaposlenika što je više od dvostrukog broja kojeg za reprezentativnost zahtijeva Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Očekujem da ćemo još hrabrije zagovarati interese naših članica i jasnije artikulirati zajednički stav svih poslodavaca u Hrvatskoj”, kazao je Zorić.

Podršku Vijeću članova HUP-a u svjetlu aktualnih događaja dali su čelni ljudi Emmezete, Lider Medije, Infodoma, Algebre, Plive…

‘Nije korektno da se dojučerašnji čelnici obrušavaju na HUP’

Prošle godine iz članstva HUP-a istupio je i poduzetnik Saša Cvetojević. Njega smo zamolili da nam prokomentira aktualna previranja u toj udruzi poslodavaca. On smatra da od bivših čelnika HUP-a nije korektno da se obrušavaju na organizaciju koju su donedavno vodili.

“Nakon dugogodišnjeg staža, izašao sam iz HUP-a prije nego što su izbile sve afere o kojima se pisalo prošle godine. Prošao sam mnoge instance, od predsjednika granske udruge, do člana Vijeća Članica i Skupštine HUP-a. Smatram kako nije korektno da se dojučerašnji čelnici javno obrušavaju na HUP kao organizaciju. Oni zadnji imaju pravo na to, s obzirom na to da su do jučer baš oni gradili HUP takvim kakav danas jest, odobravali izvješća i aktivno sudjelovali u najvišim tijelima donoseći mnoge odluke – od kojih neke očito nisu bile u potpunosti sukladne statutu, izraženoj volji mnogih granskih udruga ili su čak mogle biti i moralno dvojbene”, kazao nam je Cvetojević.

Cvetojević se jednako kritički osvrnuo i na informaciju da bivši čelnici HUP-a namjeravaju osnovati novu udrugu poslodavaca.

“Posebno mi se ne čini dobrim što do mene dolaze informacije oko potencijalnog osnivanja novih udruga, čime bi se uz Udrugu Glas poduzetnika (UGP) i HUP, dodatno ‘razvodnio’ glas poslodavaca. Zanimljivo je što i neki, koji do sada nisu blagonaklono gledali na inicijativu UGP-a, te su osporavali UGP-u reprezentativnost – sada, kada više nisu u HUP-u, potežu takva pitanja”, zaključio je Cvetojević.

