POZNATI ODVJETNIK OTKRIO DA I MEĐU POLITIČARIMA IMA MASONA – IZ SABORA STIGAO BRZINSKI ODGOVOR: ‘Znam par zidara, ali…’

Nakon što se u četvrtak ekskluzivno u RTL-u i poznati odvjetnik Veljko Miljević deklarirao kao mason te otkrio kako u toj organizaciji ima političara, sada i oporbeni i vladajući žele znati koji su njihovi kolege u tajnim društvima, javlja RTL Danas.

Tko je i ima li masona među HDZ-ovcima, još se nitko nije izjasnio. Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika, na pitanje je li čuo za izjavu odvjetnika Miljevića da među političarima ima masona i zna li koji su, odgovara: “da vam budem iskren, nisam znao ni da je on. Bilo bi dobro da, ako mu je potreba, da kaže tko su te osobe, ja ne znam”.

Tko će prvi navesti članstvo u imovinskoj kartici? ‘Taj odmah mora letjeti’

Tomislav Tolušić, bivši ministar i saborski zastupnik HDZ-a, pak, ima svoj stav.

“Smatram da je ta priča s masonima takva glupost i bizarnost da vam tu nemam što pametno za reći. Ne znam ni jednog masona. Znam par zidara, al mislim da nisu masoni”, kazao je Tolušić.

Sada se postavlja i pitanje tko će prvi podatak o članstvu u tajnom društvu navesti u imovinskoj kartici, kako je to naredilo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. “Ja mislim da se taj koji se ne deklarira izlaže da, kada se to sazna, mora letjeti kao što je to napravio glavni državni odvjetnik”, kaže SDP-ovac Arsen Bauk.

Prvi bi problem mogao imati Željko Reiner, koji članstvo u viteškom redu Svetog groba Jeruzalemskog nije prijavio u svojoj imovinskoj kartici, javlja RTL Danas.

Tko umjesto Jelenića? ‘Bilo bi pretenciozno da tek tako iz prsta u rukavu imamo drugo ime’

No, u isto vrijeme, pravosudne krugove zanima samo tko će naslijediti Dražena Jelenića i hoće li ostati u Državnom odvjetništvu. Ipak, čini se da je za Vladu to još prerano. “Nismo ni ovu proceduru završili za koju uopće nismo znali da će nam se dogoditi. A sad baš da tek tako iz prsta u rukavu imamo drugo ime, to bi zaista bilo pretenciozno”, kazao je Andrej Plenković.

Dražen Jelenić imao je najkraći mandat u povijesti, a umjesto po poslu i istragama ostat će zapamćen po tome da je mason.

“Šokantna je činjenica da je netko tako visoko pozicioniran u pravosudnoj vlasti zapravo član nekakve opskurne organizacije. Nije normalno da jedan član masonske organizacije Nikica Gabrić dođe, maltene nogom otvori vrata kod svog brata Jelenića i kaže daj to i to napravi, pozovi policiju”, kazao je za RTL Danas Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista.

Ruža Tomašić: Gabrić je nezakonito snimao Jelenića i nikom ništa

“Znate što je zanimljivo da je Nikica Gabrić rekao da je on snimao glavnog državnog odvjetnika. Snimao nezakonito glavnog državnog odvjetnika i ništa se nije dogodilo”, kazala je dopredsjednica Hrvatskih suverenista Ruža Tomašić.