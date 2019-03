POZNATI ODVJETNIK O DOLASKU POLICIJE U REDAKCIJU: ‘To je demonstracija sile, ne pamtim da se ikada dogodilo ovako nešto’

Splitski odvjetnik Branko Šerić komentirao je za portal Net.hr dolazak policijskih službenika u redakciju Net.hr-a kako bi potvrdili identitet poznate novinarke Đurđice Klancir

Poznati hrvatski odvjetnik Branko Šerić komentirao je za portal Net.hr dolazak policijskih službenika PU zagrebačke koji su prema nalogu sisačko-moslovačke policije došli u redakciju Net.hr-a kako bi potvrdili identitet i privatnu adresu novinarke Đurđice Klancir zbog privatne tužbe župana Ive Žinića čiji sadržaj u ovom trenutku nije poznat.

“To je, po meni, demonstracija sile. Ne pamtim da se dogodilo po nekoj potencijalnoj privatnoj tužbi da policija na taj način reagira; pored svih operativnih i tehničkih mogućnosti da dolaze uniformirane osobe u redakciju da utvrđuju, kako oni kažu, identitet,” izjavio je za Net.hr odvjetnik Šerić.

Na naše pitanje smatra li kako je to način zastrašivanja, odvjetnik Šerić ustvrdio je kako ne zna i kako je to subjektivni osjećaj Đurđice Klancir.

EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: Župan koji tuži novinarku u prijateljskom druženju s policijskim šefom koji je poslao policiju u redakciju

‘Mogli su nazvati redakciju na telefon’

“U svakom slučaju, sigurno je da je to demonstracija sile. Ne mogu se oteti dojmu da o nečijem privatnom zahtjevu, tek potencijalnoj tužbi da policija postupa, meni je to malo previše.”

Na pitanje je li policija mogla doći do Đurđice Klancir, splitski odvjetnik je kazao kako su mogli nazvati redakciju na telefon i kako bi to bio najlakši i najbrži način da se dođe do novinarke.

SRAMOTNO ZASTRAŠIVANJE: Policija po nalogu HDZ-ovog župana upala u redakciju Net.hr-a kako bi utvrdili identitet novinarke!

Zbog nezapamćenog pritiska i zastrašivanja novinarke Sindikat policijskih službenika zatražio je ostavku glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, rekavši kako se radi o korištenju policije u političke svrhe i udaru na medije.

“Policija se koristila kao produžena ruka politike za zastrašivanje novinara i to ni više ni manje nego temeljem dopisa odvjetnika lokalnog političara koji je, gle čuda, iz redova vladajuće stranke”, objavio je sindikat.

SINDIKAT TRAŽI OSTAVKU GLAVNOG RAVNATELJA ZBOG UPADA U REDAKCIJU NET.HR-A: ‘Policija se koristi kao produžena ruka za zastrašivanje’